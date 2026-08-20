Come acquistare i biglietti dello Sporting CP 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, notizie sulla Primeira Liga e altro ancora

Le speranze dello Sporting di conquistare un terzo titolo consecutivo di Primeira Liga potrebbero essere state frustrate dal Porto la scorsa stagione, ma in questa annata sarà pronto e carico per lanciare un’altra sfida al titolo. Puoi vederlo in azione prenotando i biglietti oggi stesso.

Noto come uno dei “Big Three” del calcio portoghese, lo Sporting gioca davanti a una media di oltre 40.000 spettatori nella sua casa di Lisbona, l’Estádio José Alvalade. I Leões (Leoni) hanno ruggito fino a 21 titoli di campionato e, notoriamente, non sono mai stati retrocessi dalla massima serie.

Lo Sporting ha iniziato questa stagione con una vittoria davanti al proprio pubblico, battendo il Vitória de Guimaraes 3-2, e i tifosi di Lisbona possono aspettarsi molte partite ricche di gol nel corso della stagione.

Lascia che GOAL ti dia tutte le ultime informazioni sui biglietti per assicurarti un posto alle partite dello Sporting CP, incluso dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Le prossime partite di cartello dello Sporting CP

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti sab 22 ago (20:30) Sporting CP vs Alverca Stadio José Alvalade (Lisbona) Biglietti ven 28 ago (20:15) Rio Ave vs Sporting CP Estádio dos Arcos (Vila do Conde) Biglietti dom 6 set (da confermare) Sporting CP vs Nacional Stadio José Alvalade (Lisbona) Biglietti dom 13 set (da confermare) Famalicão vs Sporting CP Estádio Municipal 22 de Junho (V.N. de Famalicão) Biglietti dom 20 set (da confermare) Sporting CP vs Arouca Stadio José Alvalade (Lisbona) Biglietti dom 11 ott (da confermare) Braga vs Sporting CP Stadio Municipale di Braga (Braga) Biglietti dom 25 ott (da confermare) Sporting CP vs Académico de Viseu Stadio José Alvalade (Lisbona) Biglietti dom 29 nov (da confermare) Porto vs Sporting CP Estádio do Dragão (Porto) Biglietti dom 27 dic (da confermare) Benfica vs Sporting CP Estadio da Luz (Lisbona) Biglietti

Come acquistare i biglietti dello Sporting CP

Puoi acquistare i biglietti ufficiali per le partite dello Sporting CP tramite il portale ticketing sul sito del club, oppure di persona alla biglietteria dell’Estádio José Alvalade.

I biglietti per le normali partite di campionato vengono generalmente messi in vendita libera circa una settimana prima della gara, con finestre di priorità che si aprono inizialmente per i soci del club (Sócios) circa 10-14 giorni prima del giorno della partita.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite dello Sporting CP sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi vuole assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un’opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti last minute.

Quanto costano i biglietti dello Sporting CP?

I biglietti ufficiali per le partite casalinghe dello Sporting CP all’Estádio José Alvalade vanno generalmente da 17 € a 42 € per le normali partite di campionato. Tuttavia, i prezzi variano in modo significativo a seconda dell’avversario, del fatto che tu sia socio del club (Sócio) e del settore scelto.

I Sócios ricevono accesso prioritario e sconti consistenti, con un risparmio spesso compreso tra il 30% e il 50% rispetto ai biglietti per il pubblico generale.

Le partite ad alta richiesta come il Clássico de Lisboa contro il Benfica, le gare contro l’FC Porto o gli incontri di UEFA Champions League vedranno i prezzi aumentare sensibilmente. I biglietti ufficiali possono superare i 60 € fino a oltre 120 € a seconda del settore.

Tieni d’occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni oppure i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sull’Estádio José Alvalade

L’Estádio José Alvalade è l’iconica casa dello Sporting CP (Sporting Clube de Portugal), situata nel cuore di Lisbona.

Classificato come stadio UEFA di Categoria 4, vanta una capienza di 50.095 posti e rappresenta un celebrato monumento alla cultura calcistica portoghese.

L’originale Estádio José Alvalade aprì nelle vicinanze nel 1956 e fu la casa dello Sporting per quasi cinque decenni. La nuova versione, quella attuale, fu costruita appositamente per ospitare partite del torneo UEFA Euro 2004 e aprì ufficialmente le sue porte nell’agosto 2003.

Nella partita inaugurale del nuovo Estádio José Alvalade nel 2003, un Cristiano Ronaldo di 18 anni sfoderò una prestazione così straordinaria contro il Manchester United che, notoriamente, i giocatori dello United implorarono Sir Alex Ferguson di ingaggiarlo durante il volo di ritorno. Lo United lo acquistò pochi giorni dopo.

Oltre al calcio, lo stadio è stato una tappa di primo piano per enormi artisti musicali internazionali, ospitando concerti leggendari di artisti come U2, The Rolling Stones e Metallica.

Record e statistiche dello Sporting CP

Fondato nel 1906, lo Sporting CP è rinomato per la sua accademia di livello mondiale, che ha prodotto leggende del gioco come Cristiano Ronaldo e Luís Figo, oltre a grandi nomi moderni come Rafael Leão e Nuno Mendes.

Palmarès del club e trofei principali

Primeira Liga (campionato portoghese) : 21 titoli (1941, 1944, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1980, 1982, 2000, 2002, 2021, 2024, 2025)

Taça de Portugal (coppa portoghese) : 18 titoli (1941, 1945, 1946, 1948, 1954, 1963, 1971, 1973, 1974, 1978, 1982, 1995, 2002, 2007, 2008, 2015, 2019, 2025)

Coppa delle Coppe europea : 1 titolo (1964)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Hilário (494), Rui Patrício (467)

Più gol: Fernando Peyroteo (544), Manuel Vasques (225)

La più ampia vittoria europea

Lo Sporting CP ha battuto l’APOEL Nicosia 16-1 durante la trionfale stagione culminata con la vittoria della Coppa delle Coppe europea (1963/64). Resta un record nelle competizioni UEFA per club.

L’era dei “Cinque Violini”

Lo Sporting CP dominò il calcio portoghese negli anni ’40 e ’50, con un attacco composto da Fernando Peyroteo, José Travassos, Albano Pereira, Jesus Correia e Manuel Vasques. Si guadagnarono il soprannome per il loro gioco collettivo impeccabile e sinfonico, vincendo sette titoli di campionato in otto stagioni.

Un’enorme base associativa globale

Lo Sporting CP è una grande istituzione polisportiva. Si colloca costantemente tra i più grandi club del mondo per numero di soci ufficiali (socios), superando i 175.000 membri affiliati.



