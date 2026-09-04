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Major League Soccer
Major League Soccer - Generale
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- Su APPLE TVPhiladelphia UnionOrlando CityGuarda qui >
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Major League Soccer, calendario e risultati
Altro
venerdì 18 settembre
sabato 19 settembre
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Classifiche
Est
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Nashville SC
|26
|17
|6
|3
|53
|21
|32
|57
|2
|New England Revolution
|26
|14
|4
|8
|45
|33
|12
|46
|3
|Inter Miami CF
|26
|12
|10
|4
|63
|48
|15
|46
|4
|Charlotte FC
|26
|12
|7
|7
|47
|37
|10
|43
|5
|Chicago Fire FC
|25
|11
|6
|8
|45
|38
|7
|39
Altro
Ovest
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Vancouver Whitecaps
|25
|15
|4
|6
|56
|23
|33
|49
|2
|Houston Dynamo FC
|26
|13
|5
|8
|34
|30
|4
|44
|3
|St. Louis City
|26
|12
|8
|6
|45
|36
|9
|44
|4
|FC Dallas
|26
|12
|8
|6
|49
|42
|7
|44
|5
|San Jose Earthquakes
|26
|12
|6
|8
|46
|38
|8
|42