Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

Major League Soccer

Major League Soccer - Generale

Neymar Lionel Messi Luis Suarez 2026

Riunione della MSN per Messi e Suarez? La MLS avvertita sull’«errore» Neymar

Si continua a speculare su un trasferimento di Neymar all’Inter Miami, che lo vedrebbe ritrovare gli ex compagni del Barcellona Lionel Messi e Luis Suarez, ma Giuseppe Rossi ha spiegato a GOAL perché una reunion della «MSN» nel sud della Florida potrebbe essere un «errore» per la MLS. Mentre negli Stati Uniti si stanno delineando piani ambiziosi, sono stati lanciati avvertimenti su progressi a «passo di lumaca».

NeymarL. Messi
Altro

Guarda Live

Programma TV
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Pubblicità
Pubblicità
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Pubblicità

Major League Soccer, calendario e risultati

venerdì 18 settembre
Colorado Rapids badge
Colorado Rapids
CLR
3
Seattle Sounders FC badge
Seattle Sounders FC
SEA
3
FIN
Portland Timbers badge
Portland Timbers
POT
0
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
1
FIN
sabato 19 settembre
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
San Diego FC badge
San Diego FC
SDI
2
FIN
venerdì 25 settembre
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
New York City FC badge
New York City FC
NYC
CF Montreal badge
CF Montreal
MTL
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
APPLE TV
Charlotte FC badge
Charlotte FC
CLT
Chicago Fire FC badge
Chicago Fire FC
CHI
APPLE TV
Altro
Pubblicità
Pubblicità

Classifiche

Est

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Nashville SC crestNashville SC26176353213257
V
D
S
D
V
2New England Revolution crestNew England Revolution26144845331246
V
V
V
S
V
3Inter Miami CF crestInter Miami CF261210463481546
D
D
D
D
V
4Charlotte FC crestCharlotte FC26127747371043
V
D
V
D
V
5Chicago Fire FC crestChicago Fire FC2511684538739
S
S
D
D
D

Ovest

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Vancouver Whitecaps crestVancouver Whitecaps25154656233349
V
S
V
S
V
2Houston Dynamo FC crestHouston Dynamo FC2613583430444
D
S
V
D
D
3St. Louis City crestSt. Louis City2612864536944
V
V
D
V
D
4FC Dallas crestFC Dallas2612864942744
D
V
V
V
D
5San Jose Earthquakes crestSan Jose Earthquakes2612684638842
D
V
V
D
D
Altro

Betting spotlight

Opta data predicts turnaround for 3 Premier League teams
Vedi altri articoli sulle scommesse