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Riunione della MSN per Lionel Messi e Luis Suarez? La MLS messa in guardia dall’errore Neymar tra i collegamenti con l’Inter Miami, mentre Giuseppe Rossi spiega la preoccupazione per i progressi a «passo di lumaca»
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Superstar in MLS: Beckham, Ibrahimovic e Rooney
Per gran parte della sua esistenza, la Major League Soccer ha fatto affidamento su acquisti di richiamo per generare interesse e attirare pubblico. Da David Beckham a Heung-min Son, passando per Steven Gerrard, Kaka, Andrea Pirlo, Zlatan Ibrahimovic e Wayne Rooney, il sogno americano è stato inseguito da tanti nomi di primo piano.
Il GOAT argentino Messi ha percorso quella strada nel 2023, dopo essere stato attirato negli Stati Uniti dalla leggenda del Manchester United e dell'Inghilterra Beckham, ed è stato la principale attrazione in un campionato che sa di poter vendere biglietti ovunque vada il vincitore di otto Palloni d'Oro.
Alcuni volti noti si sono uniti a lui in questa avventura, e si è detto che Neymar, reduce da un difficile ritorno alle sue radici al Santos, potrebbe essere il prossimo a fare le valigie per il Sunshine State.
Come strumento di marketing, ce ne sono pochi più grandi o migliori del miglior marcatore di sempre del Brasile. Ha però 34 anni e ha avuto problemi di forma e condizione fisica con club e nazionale negli ultimi tempi.
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Neymar al fianco di Messi farebbe bene alla MLS?
Tenendo conto di questo, Neymar sarebbe un’aggiunta intelligente per Miami e per la MLS oppure una scommessa inutile? L’ex attaccante del Real Salt Lake Rossi, oggi Head of Soccer dei New York Cosmos, ha dichiarato a GOAL parlando in collaborazione con BetBrothers: «È qui che la MLS sta commettendo errori, e continua a commettere questi errori.
«È un grande colpo di marketing, è quello che è, ma che tipo di prodotto stai mettendo in campo? Riportare Neymar per riunirlo con Lionel Messi e Luis Suarez, che cosa stai cercando di diventare come campionato?
«Se l’obiettivo è arrivare al livello dei grandi campionati europei come Premier League, Liga, Bundesliga e quelle competizioni, ti stai muovendo a passo di lumaca, ma la MLS ha una gran sete di clic e visualizzazioni, e non si preoccupa davvero del livello del calcio in sé.
«Sì, hanno fatto grandi passi avanti, e bravi loro per questo. Le valutazioni dei club sono alte ed è un ottimo modello di business, ma il calcio? Sta crescendo e andando avanti? Io non credo, ed è una cosa che deve cambiare.
«Il problema è che chi è al comando non se ne preoccupa davvero. Gli interessano solo le valutazioni. Questo è il problema quando metti questi miliardari a capo di un campionato. Sarebbero felicissimi di vedere Neymar arrivare in MLS e giocare di nuovo con Messi, ma questo non farà crescere la MLS come campionato di calcio. Questo è quello che penso».
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Neymar potrebbe ritrovare il suo smalto all'Inter Miami?
Può darsi che un trasferimento dal Sud al Nord America aiuti Neymar a ritrovare lo smalto perduto, dopo i notevoli successi ottenuti in passato insieme a Messi e Suarez al Camp Nou.
Interpellato sulla possibilità che ciò possa accadere, con benefici sportivi anche per la MLS, Rossi ha aggiunto: «Se Neymar potesse trasferirsi a Miami, perché no? Sarebbe fantastico per lui, ed è ancora un grande giocatore. Adoro da morire Neymar. È uno dei migliori giocatori della sua generazione e credo che tutti vorrebbero vederlo giocare, ed è una grande cosa per i tifosi e per tutto il resto.
«Io la vedo semplicemente in un altro modo, perché ci sono pro e contro in ogni cosa, e sì, tutti vogliono vedere Neymar, ma questo toglie integrità al prodotto stesso trasformando la MLS ancora di più in un circo che in un vero campionato di calcio.»
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I contratti di Messi e Suarez nella nuova era della MLS
Il contratto di Neymar con il Santos è destinato a scadere alla fine dell’anno, il che gli consentirà di trasferirsi a Miami. Se il trasferimento andrà in porto, farà parte di una nuova era per la MLS, con la stagione 2027-28 che vedrà l’adozione nel calcio statunitense di un calendario in stile europeo.
Messi dovrebbe, nonostante abbia lasciato intendere il ritiro, essere ancora in attività e prendere parte a questo processo, dato che è legato da un contratto fino al 2028. Suarez, però, dovrebbe firmare un altro rinnovo per poter far parte della ‘MSN’ per la seconda volta.
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