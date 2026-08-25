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Neymar Lionel Messi Luis Suarez 2026Getty/GOAL
Chris Burton

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Riunione della MSN per Lionel Messi e Luis Suarez? La MLS messa in guardia dall’errore Neymar tra i collegamenti con l’Inter Miami, mentre Giuseppe Rossi spiega la preoccupazione per i progressi a «passo di lumaca»

Neymar
L. Messi
Major League Soccer
L. Suarez
Inter Miami CF
Santos FC

Si continua a speculare su un trasferimento di Neymar all’Inter Miami, che lo vedrebbe ritrovare gli ex compagni del Barcellona Lionel Messi e Luis Suarez, ma Giuseppe Rossi ha spiegato a GOAL perché una reunion della «MSN» nel sud della Florida potrebbe essere un «errore» per la MLS. Mentre negli Stati Uniti si stanno delineando piani ambiziosi, sono stati lanciati avvertimenti su progressi a «passo di lumaca».

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  • Superstar in MLS: Beckham, Ibrahimovic e Rooney

    Per gran parte della sua esistenza, la Major League Soccer ha fatto affidamento su acquisti di richiamo per generare interesse e attirare pubblico. Da David Beckham a Heung-min Son, passando per Steven Gerrard, Kaka, Andrea Pirlo, Zlatan Ibrahimovic e Wayne Rooney, il sogno americano è stato inseguito da tanti nomi di primo piano.

    Il GOAT argentino Messi ha percorso quella strada nel 2023, dopo essere stato attirato negli Stati Uniti dalla leggenda del Manchester United e dell'Inghilterra Beckham, ed è stato la principale attrazione in un campionato che sa di poter vendere biglietti ovunque vada il vincitore di otto Palloni d'Oro.

    Alcuni volti noti si sono uniti a lui in questa avventura, e si è detto che Neymar, reduce da un difficile ritorno alle sue radici al Santos, potrebbe essere il prossimo a fare le valigie per il Sunshine State.

    Come strumento di marketing, ce ne sono pochi più grandi o migliori del miglior marcatore di sempre del Brasile. Ha però 34 anni e ha avuto problemi di forma e condizione fisica con club e nazionale negli ultimi tempi.

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  • Luis Suarez Neymar Lionel Messi BarcelonaGetty

    Neymar al fianco di Messi farebbe bene alla MLS?

    Tenendo conto di questo, Neymar sarebbe un’aggiunta intelligente per Miami e per la MLS oppure una scommessa inutile? L’ex attaccante del Real Salt Lake Rossi, oggi Head of Soccer dei New York Cosmos, ha dichiarato a GOAL parlando in collaborazione con BetBrothers: «È qui che la MLS sta commettendo errori, e continua a commettere questi errori.

    «È un grande colpo di marketing, è quello che è, ma che tipo di prodotto stai mettendo in campo? Riportare Neymar per riunirlo con Lionel Messi e Luis Suarez, che cosa stai cercando di diventare come campionato?

    «Se l’obiettivo è arrivare al livello dei grandi campionati europei come Premier League, Liga, Bundesliga e quelle competizioni, ti stai muovendo a passo di lumaca, ma la MLS ha una gran sete di clic e visualizzazioni, e non si preoccupa davvero del livello del calcio in sé.

    «Sì, hanno fatto grandi passi avanti, e bravi loro per questo. Le valutazioni dei club sono alte ed è un ottimo modello di business, ma il calcio? Sta crescendo e andando avanti? Io non credo, ed è una cosa che deve cambiare.

    «Il problema è che chi è al comando non se ne preoccupa davvero. Gli interessano solo le valutazioni. Questo è il problema quando metti questi miliardari a capo di un campionato. Sarebbero felicissimi di vedere Neymar arrivare in MLS e giocare di nuovo con Messi, ma questo non farà crescere la MLS come campionato di calcio. Questo è quello che penso».

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  • Neymar potrebbe ritrovare il suo smalto all'Inter Miami?

    Può darsi che un trasferimento dal Sud al Nord America aiuti Neymar a ritrovare lo smalto perduto, dopo i notevoli successi ottenuti in passato insieme a Messi e Suarez al Camp Nou.

    Interpellato sulla possibilità che ciò possa accadere, con benefici sportivi anche per la MLS, Rossi ha aggiunto: «Se Neymar potesse trasferirsi a Miami, perché no? Sarebbe fantastico per lui, ed è ancora un grande giocatore. Adoro da morire Neymar. È uno dei migliori giocatori della sua generazione e credo che tutti vorrebbero vederlo giocare, ed è una grande cosa per i tifosi e per tutto il resto.

    «Io la vedo semplicemente in un altro modo, perché ci sono pro e contro in ogni cosa, e sì, tutti vogliono vedere Neymar, ma questo toglie integrità al prodotto stesso trasformando la MLS ancora di più in un circo che in un vero campionato di calcio.»

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  • Luis Suarez Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    I contratti di Messi e Suarez nella nuova era della MLS

    Il contratto di Neymar con il Santos è destinato a scadere alla fine dell’anno, il che gli consentirà di trasferirsi a Miami. Se il trasferimento andrà in porto, farà parte di una nuova era per la MLS, con la stagione 2027-28 che vedrà l’adozione nel calcio statunitense di un calendario in stile europeo.

    Messi dovrebbe, nonostante abbia lasciato intendere il ritiro, essere ancora in attività e prendere parte a questo processo, dato che è legato da un contratto fino al 2028. Suarez, però, dovrebbe firmare un altro rinnovo per poter far parte della ‘MSN’ per la seconda volta.

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