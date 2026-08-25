Tenendo conto di questo, Neymar sarebbe un’aggiunta intelligente per Miami e per la MLS oppure una scommessa inutile? L’ex attaccante del Real Salt Lake Rossi, oggi Head of Soccer dei New York Cosmos, ha dichiarato a GOAL parlando in collaborazione con BetBrothers: «È qui che la MLS sta commettendo errori, e continua a commettere questi errori.

«È un grande colpo di marketing, è quello che è, ma che tipo di prodotto stai mettendo in campo? Riportare Neymar per riunirlo con Lionel Messi e Luis Suarez, che cosa stai cercando di diventare come campionato?

«Se l’obiettivo è arrivare al livello dei grandi campionati europei come Premier League, Liga, Bundesliga e quelle competizioni, ti stai muovendo a passo di lumaca, ma la MLS ha una gran sete di clic e visualizzazioni, e non si preoccupa davvero del livello del calcio in sé.

«Sì, hanno fatto grandi passi avanti, e bravi loro per questo. Le valutazioni dei club sono alte ed è un ottimo modello di business, ma il calcio? Sta crescendo e andando avanti? Io non credo, ed è una cosa che deve cambiare.

«Il problema è che chi è al comando non se ne preoccupa davvero. Gli interessano solo le valutazioni. Questo è il problema quando metti questi miliardari a capo di un campionato. Sarebbero felicissimi di vedere Neymar arrivare in MLS e giocare di nuovo con Messi, ma questo non farà crescere la MLS come campionato di calcio. Questo è quello che penso».