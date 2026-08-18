Come acquistare i biglietti del San Diego FC: biglietti SDFC, prezzi, calendario 2026 e altro ancora

Il San Diego FC non ha perso tempo per diventare una delle storie più importanti della Major League Soccer. La squadra d'espansione del 2025 ha sorpreso la lega chiudendo al primo posto nella Western Conference nella sua stagione d'esordio, conquistando un posto nella CONCACAF Champions Cup, e la seconda annata allo Snapdragon Stadium ha mantenuto altissima l'attenzione.

Il tratto finale della regular season 2026 è ricco di appuntamenti. La sfida della rivalità Beat LA contro i LA Galaxy arriva allo Snapdragon Stadium sabato 29 agosto, seguita dal Clash of California contro il San Jose il 9 settembre, oltre alle visite dei detentori in carica del Supporters' Shield, i Philadelphia Union, e dei Seattle Sounders, in corsa per i playoff.

GOAL ti fornisce tutte le informazioni essenziali sui biglietti del SDFC per il finale di stagione, compresi dove acquistarli e quanto costano.

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Quali sono le prossime partite del San Diego FC?

Qui sotto puoi trovare le restanti partite del San Diego FC nella regular season MLS 2026:

Data Partita Stadio Biglietti mer 19 ago, 22.30 ET Portland Timbers vs San Diego FC Providence Park, Portland Biglietti sab 22 ago, 19.30 PT San Diego FC vs Colorado Rapids Snapdragon Stadium, San Diego Biglietti sab 29 ago, 19.30 PT San Diego FC vs LA Galaxy Snapdragon Stadium, San Diego Biglietti sab 5 set, 19.30 ET Orlando City vs San Diego FC Inter&Co Stadium, Orlando Biglietti mer 9 set, 19.30 PT San Diego FC vs San Jose Earthquakes Snapdragon Stadium, San Diego Biglietti dom 13 set, 18.00 PT San Diego FC vs Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Biglietti dom 20 set, 19.00 ET Inter Miami vs San Diego FC Chase Stadium, Fort Lauderdale Biglietti sab 26 set, 19.30 CT Austin FC vs San Diego FC Q2 Stadium, Austin Biglietti sab 10 ott, 19.30 ET New York Red Bulls vs San Diego FC Sports Illustrated Stadium, Harrison Biglietti mer 14 ott, 19.30 PT San Diego FC vs Houston Dynamo Snapdragon Stadium, San Diego Biglietti sab 17 ott, 19.30 PT LA Galaxy vs San Diego FC Dignity Health Sports Park, Carson Biglietti sab 24 ott, 19.30 PT San Diego FC vs Seattle Sounders Snapdragon Stadium, San Diego Biglietti mer 28 ott, 19.30 PT Vancouver Whitecaps vs San Diego FC BC Place, Vancouver Biglietti dom 1 nov, TBD St. Louis City vs San Diego FC Energizer Park, St. Louis Biglietti sab 7 nov, 16.00 PT San Diego FC vs Sporting Kansas City Snapdragon Stadium, San Diego Biglietti

Come acquistare i biglietti del San Diego FC

Il modo più semplice e affidabile per acquistare i biglietti del San Diego FC è tramite StubHub, dove sono disponibili biglietti verificati per tutte le restanti partite in casa e in trasferta, i prezzi si aggiornano in tempo reale e puoi confrontare i posti in tutto lo Snapdragon Stadium prima di acquistare.

Dai tagliandi per la singola partita in una serata infrasettimanale ai posti per le rivalità più importanti, StubHub copre ogni fascia di prezzo. La domanda a San Diego è costantemente alta, con il club che richiama alcuni dei migliori afflussi di pubblico della MLS fin dal primo giorno, quindi per appuntamenti di cartello come il derby contro i LA Galaxy, acquistare il prima possibile ti garantisce la scelta più ampia di settori e i prezzi migliori prima che le disponibilità si riducano.

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Quanto costano i biglietti del San Diego FC?

I biglietti del San Diego FC su StubHub partono da circa 35 USD per le normali partite di regular season, con prezzi che oscillano a seconda dell'avversario, del giorno della settimana e della posizione nel settore dello stadio.

Le serate delle rivalità fanno eccezione. La sfida Beat LA con i Galaxy e le visite delle squadre più importanti della lega hanno un prezzo premium e, con l'SDFC tra i club più seguiti della MLS, i posti più economici per queste partite sono i primi a sparire. I prezzi su StubHub si aggiornano in tempo reale in base alla domanda, il che rende l'acquisto anticipato la scelta più intelligente, soprattutto con la corsa ai playoff che entra nel vivo e con ogni restante partita casalinga che pesa.

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Cosa aspettarsi dal San Diego FC nel 2026?

Poche squadre d'espansione si sono presentate come il San Diego FC. Il club ha chiuso al primo posto nella Western Conference già nella sua primissima stagione nel 2025, si è qualificato per la CONCACAF Champions Cup e ha trasformato lo Snapdragon Stadium in uno degli impianti più rumorosi e frequentati della lega, con una media spettatori tra le più alte della MLS.

La seconda stagione ha portato con sé la sfida che ogni club rivelazione deve affrontare: dimostrare che non si è trattato di un caso. Nella sua seconda stagione allo Snapdragon Stadium, l'SDFC va a caccia di un altro posto nei playoff in una Western Conference ricchissima e il calendario finale offre ai tifosi il meglio: il derby con i Galaxy, il Clash of California contro il San Jose, i campioni in carica del Supporters' Shield Philadelphia e l'ultima partita casalinga contro lo Sporting Kansas City il 7 novembre, che potrebbe decidere il piazzamento.

Il talismano resta Anders Dreyer. Il fantasista danese ha firmato una delle migliori stagioni d'esordio della storia della MLS nel 2025, guidando il club sia per gol sia per assist, e continua a essere l'uomo che fa funzionare il San Diego, sostenuto da una rosa che unisce elementi di esperienza come Hirving Lozano e Anibal Godoy a un entusiasmante nucleo giovane.

Storia dello Snapdragon Stadium

Lo Snapdragon Stadium, inaugurato nel 2022, è uno stadio polivalente di San Diego, in California, con una capienza di oltre 34.000 posti. Si trova nel campus della San Diego State University e, oltre a essere la casa del San Diego FC, ospita anche la squadra di football NCAA dei San Diego State Aztecs e il San Diego Wave FC della National Women's Soccer League. È stato costruito accanto al demolito San Diego Stadium, che era stato la casa della squadra di football del college dal 1967.

Lo Snapdragon Stadium ha ospitato anche numerose amichevoli tra club e partite internazionali di calcio. Tra le sfide più importanti figurano Stati Uniti vs Panama nella semifinale di CONCACAF Gold Cup nel luglio 2023, Manchester United vs Wrexham nel luglio 2023, Stati Uniti vs Brasile nella finale della CONCACAF W Gold Cup nel marzo 2024 e Stati Uniti vs Giappone nella SheBelieves Cup nel febbraio 2025.