Dove vedere tutte le partite della Fiorentina in Serie A e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA FIORENTINA IN SERIE A

Roma vs Fiorentina DAZN Fiorentina vs Frosinone DAZN

Per seguire tutte le partite della Fiorentina in Serie A nella stagione 2026/27 è necessario un abbonamento a DAZN, che trasmette tutte le 380 gare del campionato. La piattaforma detiene infatti i diritti completi della Serie A, con sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva per ogni giornata.

Le tre gare in co-esclusiva sono visibili anche sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Per vedere l'intero cammino dei viola in campionato, però, DAZN resta l'unico servizio indispensabile, mentre Sky e NOW consentono di seguire soltanto una parte delle partite stagionali.

Per i tifosi che desiderano seguire esclusivamente i gigliati è disponibile anche DAZN MyClubPass, il piano dedicato alla singola squadra.

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA FIORENTINA IN COPPA ITALIA

Le partite della Fiorentina in Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva e gratuitamente dalle reti Mediaset. Gli incontri della competizione andranno in onda su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, con la programmazione che varierà in base al turno e alla fascia oraria.

Sarà possibile seguire tutte le gare anche in streaming su Mediaset Infinity, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. I tifosi viola potranno quindi vedere l'intero percorso della Fiorentina in Coppa Italia sia in TV che online attraverso le piattaforme Mediaset.