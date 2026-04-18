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Coppa del Rey
Coppa del Rey - Generale
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Coppa del Rey, calendario e risultati
Altro
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martedì 10 febbraio
mercoledì 11 febbraio
lunedì 2 marzo
martedì 3 marzo
venerdì 17 aprile
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Classifiche
Altro
Live
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Toluca
|9
|6
|1
|2
|20
|9
|11
|19
|2
|CD Guadalajara
|9
|5
|3
|1
|17
|8
|9
|18
|3
|CF América
|8
|5
|2
|1
|17
|8
|9
|17
|4
|Cruz Azul
|9
|5
|0
|4
|16
|15
|1
|15
|5
|Monterrey
1 - 1
|9
|4
|2
|3
|15
|11
|4
|14
Ultimo aggiornamento 45 minuti fa