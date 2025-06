Les marchés des buts offrent une grande valeur lors des finales de la Ligue des Nations 2025

21 buts en quarts retour de la Ligue des Nations, 3/4 matchs avec buts des deux côtés : les défenses restent sur le qui-vive.

Les données tête-à-tête et les scores des quarts de finale suggèrent de parier sur les marchés "Plus de 2,5 buts" et "Les deux équipes marquent" pour Allemagne vs Portugal et France vs Espagne.

Marchés de paris pour les finales de la Ligue des Nations Cotes Plus de 2,5 buts (Allemagne vs Portugal) 1,53 Les deux équipes marquent – Oui (Allemagne vs Portugal) 1,51 Plus de 2,5 buts (Espagne vs France) 1,94 Les deux équipes marquent – Oui (Espagne vs France) 1,73

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Les quarts de finale palpitants suscitent des espoirs pour les finales

Cette semaine, l'attention se portera sur l'Allianz Arena de Munich et le MHPArena de Stuttgart pour les finales de la Ligue des Nations. Les deux stades accueilleront une demi-finale, Munich étant également prévue pour accueillir la finale de la Ligue des Nations 2025 le 8 juin.

Les quarts de finale de mars ont été un véritable festival de buts, avec pas moins de 31 buts marqués sur les deux manches, dont 21 lors des matchs retour de chaque confrontation. Les deux équipes ont marqué dans trois des quatre quarts de finale disputés. Ce n'est pas surprenant compte tenu du calibre des options offensives parmi les nations restantes à ce stade de la compétition.

L'Allemagne et le Portugal prêts pour un autre festival de buts

L'Allemagne affrontera le Portugal lors de la première demi-finale de la Ligue des Nations à Munich. Ils se sont affrontés cinq fois au cours des 19 dernières années, et les Allemands ont remporté toutes les rencontres. D'un point de vue paris, il est judicieux de parier sur le marché des "Plus de 2,5 buts" basé sur les données tête-à-tête. Au moins quatre buts ont été marqués lors de quatre de ces cinq rencontres. Leur affrontement le plus récent à l'Euro 2020 s'est terminé par une victoire 4-2 pour l'Allemagne.

Bien que l'Allemagne ait récemment dominé le Portugal, elle n'a pas gardé sa cage inviolée lors de ses trois derniers matchs compétitifs. Les deux équipes ont marqué lors de cinq des sept derniers matchs de l'Allemagne et lors de six des huit derniers matchs du Portugal. En tenant compte de la fatigue des défenseurs après une saison 2024/25 chargée, il pourrait être judicieux de couvrir les cotes des "Overs" et des "Les deux équipes marquent – Oui".

Yamal et Dembélé en tête d'affiche en demi-finale

L'Espagne et la France croiseront également le fer à Stuttgart lors de la deuxième demi-finale de la Ligue des Nations. Le principal point d'intérêt avant cette rencontre est le duel entre les deux favoris actuels pour le Ballon d'Or 2025. Le talent montant de l'Espagne, Lamine Yamal, se mesurera à Ousmane Dembélé de la France au MHPArena. En 2025, Yamal a marqué une fois en deux apparitions pour La Roja. De son côté, Dembélé a également marqué une fois en deux matchs pour Les Bleus.

La France dispose également du meilleur buteur de la Liga, Kylian Mbappé, dans son arsenal. Cependant, le joueur de 26 ans n'a marqué que deux fois lors de ses 13 dernières apparitions pour son pays. Sur la base des données tête-à-tête, parier sur les "Unders" est une bonne option. Six des huit dernières rencontres entre la France et l'Espagne se sont terminées avec deux buts ou moins marqués.

En y regardant de plus près, les buts sont plus probables qu'on ne le pense. Trois buts ou plus ont été marqués lors des cinq derniers matchs impliquant l'Espagne. L'Espagne a marqué en premier lors de ses sept derniers matchs, tandis que la France a marqué en premier lors de sept de ses neuf derniers matchs. Cela suggère que les deux équipes ont tendance à démarrer rapidement et chercheront à prendre un avantage précoce.

Les marchés de paris ont actuellement les cotes de "Plus de 2,5 buts" à des cotes contre, ce qui est surprenant. Étant donné que l'Espagne a marqué 10 buts lors de son quart de finale en deux manches et que la France en a inscrit quatre dans le sien, le 47,62 % est sous-estimé d'au moins 10 %.

La finale de la Ligue des Nations pourrait être plus serrée

Bien que nous nous attendions à ce que les demi-finales de la Ligue des Nations soient riches en buts, la finale devrait être plus mesurée. Les données des trois dernières finales de la Ligue des Nations suggèrent que cela pourrait être le cas également. Deux des trois finales se sont terminées avec deux buts ou moins marqués. En fait, le Portugal n'a marqué qu'un seul but pour battre les Pays-Bas en finale 2019. En 2023, la finale s'est terminée sans but après prolongation, les Espagnols l'emportant aux tirs au but contre la Croatie.

Seule la finale 2021 entre la France et l'Espagne a vu trois buts ou plus. Fait intéressant, tous ces trois buts sont arrivés après la 64e minute. Cela prouve que chaque finale de la Ligue des Nations a été tendue à sa manière.