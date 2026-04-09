Pronostic Ukraine vs France 05/09/2025 : les Bleus dans le doute

Bien que la France ne soit peut-être pas à pleine puissance, elle devrait tout de même être trop forte pour les Ukrainiens dans ce match.

Pronostic Ukraine vs France : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Ukraine vs France

Victoire de la France et les deux équipes marquent à une cote de 3,50 sur Winamax

Plus de 2,5 buts à une cote de 1,79 sur Winamax

Kylian Mbappé comme buteur à tout moment à une cote de 2,05 surWinamax

Nous prévoyons une victoire 3-1 pour la France.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L'Ukraine et la France visent un début fort dans leur quête pour une place à la Coupe du Monde 2026. L'équipe de Serhiy Rebrov a connu des résultats mitigés, avec deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Cependant, elle a marqué lors de quatre de ses six derniers matchs, ce qui lui donne des raisons d'être optimiste.

La France, quant à elle, a été imprévisible récemment. Elle n'a pas fait match nul depuis plus d'un an, et tous ses neuf derniers matchs ont comporté deux buts ou plus. Elle a récemment battu l'Allemagne 2-0, ce qui lui donne confiance pour gagner en Pologne.

Les effectifs probables pour Ukraine vs France

Composition attendue de Ukraine : Trubin, Mykolenko, Matviyenko, Zabarnyi, Konoplya, Kalyuzhnyi, Sudakov, Shaparenko, Zinchenko, Tsyhankov, Yaremchuk

Composition attendue de France : Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Cherki, Doué, Mbappé

Les Bleus sont trop forts

L'Ukraine a obtenu de bons résultats récemment. Elle a battu la Nouvelle-Zélande 2-1 lors de son dernier match et a réalisé une victoire impressionnante 3-1 contre la Belgique en mars. Cependant, elle a ensuite subi une lourde défaite contre les Belges et a été battue 4-2 par le Canada en juin.

Les Français sont confiants grâce à leur bilan, surtout avec leur richesse de talents offensifs. Il y a des inquiétudes concernant Ousmane Dembélé, qui s'est blessé en jouant pour le Paris Saint-Germain, mais il a indiqué que ce n'était pas grave. Même s'il ne joue pas, Didier Deschamps a de nombreuses autres options.

Les Bleus devraient être trop forts pour leurs adversaires à la fin. Cependant, comme l'ont montré Israël, la Croatie et l'Espagne au cours de l'année dernière, on peut marquer contre la France. Les Ukrainiens ont la capacité de poser quelques problèmes.

Pronostic 1 Ukraine vs France : Victoire de la France et les deux équipes marquent à une cote de 3,50 sur Winamax

L'absence du gardien

Un facteur majeur dans ce match pourrait être la perte du numéro un de l'équipe locale, Andriy Lunin. Il avait été invité à jouer ce mois-ci, mais a dû se retirer en raison d'une blessure au dos. Bien qu'Anatoliy Trubin soit un remplaçant capable, il n'a pas le même niveau d'expérience et risque d'être très sollicité.

De plus, Trubin risque d'être très sollicité. En effet, la richesse de menaces offensives de Deschamps sera impatiente de poser des problèmes dès le début de leur parcours vers la Coupe du Monde. Ils ont marqué deux buts ou plus lors de leurs six derniers matchs.

Les Ukrainiens joueront également leur rôle, car sept de leurs huit derniers matchs ont comporté plus de 2,5 buts. Ils ont trouvé le chemin des filets dans six d'entre eux et seront impatients de marquer à Wrocław.

Pronostic 2 Ukraine vs France : Plus de 2,5 buts à une cote de 1,79 sur Winamax

Mbappé comme principale menace

Dans une équipe comptant des joueurs comme Dembélé, Bradley Barcola, Hugo Ekitike, Michael Olise et Désiré Doué, il est difficile de désigner une seule menace. Cependant, lorsque Kylian Mbappé mène la ligne, il sera toujours le joueur le plus dangereux.

Le joueur de 26 ans a connu un succès incroyable pour son club et son pays ces dernières années, et il est déjà troisième sur la liste des meilleurs buteurs de tous les temps de la France. Il doit marquer huit fois de plus pour dépasser Olivier Giroud (57), et il est très possible qu'il y parvienne durant cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde. Rebrov et son équipe seront très attentifs à la menace qu'il représente.

Mbappé a marqué trois fois en trois matchs pour le Real Madrid cette saison. Il est donc en excellente forme avant ce match. Il est considéré comme un pari de bonne valeur à ce moment.