Un triplé intéressant pour le milieu de semaine en Ligue 1

Trois équipes en forme jouent contre des clubs en difficulté ce mercredi. Le calendrier offre une belle cote à saisir.

Paris Cotes Victoire de Marseille contre Angers 1,17 Victoire de Lens contre Metz 1,46 Victoire de Strasbourg contre Auxerre 1,63 Combiné du triplé 2,78

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Metz vs Lens pour démarrer la journée avec des buts

Les Sang et Or réussissent leur début de saison avec une deuxième place au classement après avoir battu l’Olympique de Marseille ce week-end. Ils ont l’occasion de rester sur le podium avec cette rencontre en milieu de semaine où ils affrontent une équipe en très grande difficulté.

Metz est probablement la pire équipe des cinq grands championnats européens avec seulement 2 points en 9 journées et, surtout, aucune victoire enregistrée. Cette rencontre voit le Racing Club de Lens être les grands favoris face à une équipe messine qui a déjà encaissé 26 buts et qui est la plus mauvaise défense du championnat.

Ils viennent d’encaisser 13 buts en 3 matchs et se voient affronter le second du championnat qui reste sur une série de 3 victoires. Encore un match qui s’annonce ouvert avec la possibilité de voir Lens marquer plus d’une fois à la pauvre défense du FC Metz.

Marseille vs Angers pour démarrer une nouvelle série

Après deux défaites de rang, une en Ligue des Champions et une en championnat face à Lens, l’Olympique de Marseille doit se relancer. Pour démarrer sur une nouvelle série, rien de tel que d’affronter une équipe en difficulté en ce début de saison.

La réception d’Angers tombe à pic pour permettre à Marseille de rester sur le podium. Imbattables à domicile, les Olympiens reçoivent Angers avec l’intention d’obtenir une cinquième victoire en autant de matchs au stade Vélodrome.

Les Angevins sont quinzième au classement et viennent de sortir de la zone rouge après une victoire face à Lorient, un autre concurrent pour le maintien. Ce déplacement à Marseille se fait au pire des moments.

Ils vont affronter une équipe blessée par deux contre performances et qui aura à coeur de se reprendre et de marquer le coup en inscrivant le plus de buts possible. Avec 16 buts sur 22 inscrits à domicile, les Olympiens attendent de pied ferme ce mercredi pour rester sur le podium et mettre à mal la défense angevine.

Strasbourg vs Auxerre pour relancer une machine enrayée

Depuis leur victoire en début de mois, les Strasbourgeois n’ont plus remporté une seule rencontre. Ils ont affronté des équipes du haut de tableau en Ligue 1, avec le PSG et l’Olympique Lyonnais ce week-end.

Cette dernière défaite leur a coûté la place sur le podium et ils doivent se remettre à gagner pour continuer à jouer le haut du tableau en championnat. Leurs statistiques le démontrent bien, ils sont très forts contre les équipes du bas de tableau et souffrent contre les plus fortes. Cette rencontre face à Auxerre est donc idéale pour se relancer.

Les joueurs de Christophe Pélissier ferment la marche en Ligue 1 avec une dix-septième place et une nouvelle défaite ce week-end face au Havre. Ils restent sur quatre matchs sans victoire et doivent une fois de plus réaliser un déplacement périlleux.

Jouer à La Meinau est toujours difficile avec la forte mobilisation des supporters Alsaciens pour leur équipe. Strasbourg est favori et devrait l’emporter avec quelques buts d’avance afin de repartir vers l’avant en championnat.

Un combiné avec le triplé lucratif

La victoire des trois équipes semble déjà écrite et les jouer sur un seul et même pari combiné semble être une bonne solution.

Chaque équipe dispose d’une cote de victoire assez faible qui montre bien son statut de favori, mais les combinés ensemble permettent de multiplier la cote totale. Avec les trois équipes qui gagnent sur le même ticket, vous pouvez obtenir une cote à 2,78 qui vous récompensera du risque pris sur ce triplé qui semble déjà acquis.

La prise de risque peut aussi être augmentée en utilisant des cotes avec handicap sur certains matchs, cela peut être intéressant sur la victoire de Marseille au Vélodrome. Ils sont habitués à marquer beaucoup de buts et ils pourraient faire une nouvelle victime avec Angers qui connaît de grandes difficultés en défense.

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