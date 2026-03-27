Suisse - Allemagne : Embolo et Woltemade pour faire sauter le verrou ! Unibet booste la cote à 2.45 !

Pour cette affiche de gala, Unibet propose une cote boostée sur l'efficacité des deux pépites offensives : « Breel Embolo ou Nick Woltemade buteur(s) et les deux équipes marquent », avec une cote qui grimpe de 2,10 à 2,45 !

Le filet de sécurité Unibet : votre pari est remboursé si le joueur sur lequel repose le gain (Embolo ou Woltemade) n'est pas titulaire.

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Analyse de la cote boostée

Le réveil des attaquants 🚀 : Breel Embolo est le fer de lance de la Nati. Sa puissance physique est un atout majeur pour doucher l'ambiance d'entrée face à une défense allemande parfois expérimentale. De l'autre côté, la révélation Nick Woltemade continue de bousculer la hiérarchie de la Mannschaft. Sa taille et son sens du but en font une menace constante dans la surface adverse. Miser sur l'un de ces deux profils pour trouver la faille est un choix stratégique fort.

🚀 : Breel Embolo est le fer de lance de la Nati. Sa puissance physique est un atout majeur pour doucher l'ambiance d'entrée face à une défense allemande parfois expérimentale. De l'autre côté, la révélation Nick Woltemade continue de bousculer la hiérarchie de la Mannschaft. Sa taille et son sens du but en font une menace constante dans la surface adverse. Miser sur l'un de ces deux profils pour trouver la faille est un choix stratégique fort. Des défenses qui plient 🧱💥 : si les deux équipes brillent devant, elles peinent souvent à garder leur cage inviolée. La Suisse a encaissé au moins un but lors de ses quatre dernières sorties, tandis que l'Allemagne de Julian Nagelsmann privilégie un pressing très haut qui laisse des boulevards en contre-attaque. Le scénario « Les deux équipes marquent » semble presque inévitable au vu de la philosophie offensive des deux sélectionneurs.

🧱💥 : si les deux équipes brillent devant, elles peinent souvent à garder leur cage inviolée. La Suisse a encaissé au moins un but lors de ses quatre dernières sorties, tandis que l'Allemagne de Julian Nagelsmann privilégie un pressing très haut qui laisse des boulevards en contre-attaque. Le scénario « Les deux équipes marquent » semble presque inévitable au vu de la philosophie offensive des deux sélectionneurs. Une « value » évidente sur le combiné 🎯 : avec une mise maximale autorisée de 50 €, cette cote boostée à 2,45 offre une opportunité de gain très intéressante. Dans un match où l'enjeu est la première place, aucune des deux équipes ne se contentera d'un match nul et vierge. La probabilité de voir des buts de chaque côté, portés par l'un de ces deux finisseurs, est particulièrement élevée pour ce rendez-vous international.

Comment en profiter sur Unibet ?

Rendez-vous sur votre application Unibet, dans la section « Cotes Boostées ». Sélectionnez l'affiche Suisse - Allemagne et validez votre mise sur le pari « B. Embolo ou N. Woltemade buteur(s) et les deux équipes marquent ».

Coup d'envoi : ce vendredi 27 mars à 20h45.

Mise maximale : 50 €.

Temps réglementaire uniquement (90 min).

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