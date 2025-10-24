Strasbourg, la meilleure équipe pour jouer au Parc des Princes

L’exploit de Strasbourg au Parc des Princes pourrait rebattre les cartes du championnat. Leur troisième place commence à inquiéter.

Paris Cotes Strasbourg sur le podium 4,00 Strasbourg dans les 5 premiers 1,65 Victoire de Strasbourg contre Lyon pour la neuvième journée de Ligue 1 3,15 Panichelli meilleur buteur 4,00

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Strasbourg, quatrièmes sur les statistiques offensives

Le Racing Club de Strasbourg continue de surprendre pour cette saison 2025/26. Ils ont réussi à renouveler leur effectif et à intégrer parfaitement les nouveaux joueurs pour offrir une équipe compétitive sur chaque ligne. Leur troisième place au classement est la preuve que le système de jeu proposé par Liam Rosenior fonctionne à la perfection avec les joueurs dont il dispose.

Avec 17 buts marqués en 8 journées, ils disposent de la deuxième meilleure attaque du championnat derrière l’Olympique de Marseille et à égalité avec Monaco. Les voir aussi efficaces malgré l’absence de leur capitaine, Emanuel Emegha, est une surprise. Ils ont réussi à compenser ses blessures avec l’apport de Joaquin Panichelli en pointe, mais aussi avec une qualité dans la construction au milieu du terrain.

Au niveau des statistiques, il est important de noter que les Strasbourgeois sont quatrièmes au niveau des occasions créées par rencontre et au niveau des buts attendus. Même si la défense peut encore s’améliorer, la preuve avec 10 buts encaissés, dont 3 contre le PSG, les coéquipiers de Mike Penders savent s’adapter.

Chaque rencontre peut voir le coach mettre en place une tactique différente, à trois ou à quatre en défense, et l’adaptation est pour l’instant réussie. La montée en puissance de certains joueurs comme Doué, Moreira et Barco permet à leur équipe de surmonter chaque défi et de mettre à rude épreuve même les favoris de la compétition.

La régularité qui commence à inquiéter les adversaires

Strasbourg est l’équipe la plus jeune du championnat avec une moyenne d’âge de 20,9 ans sur l’effectif. Malgré cette jeunesse, le coach Anglais réussit à imprimer sa patte et montre lors de chaque match une équipe rigoureuse.

Ce sérieux leur permet de se hisser à la troisième place du championnat et de jouer aussi la Ligue Europa Conférence. Une rotation efficace avec du sérieux leur donne l’occasion de s’exprimer, de montrer une certaine solidité défensive et surtout de démontrer une grande créativité offensive.

Après déjà 8 journées de championnat, le classement commence à prendre forme avec des équipes qui montrent plus de talents que d’autres. Le Racing Club de Strasbourg fait définitivement partie de ceux qui démontrent un grand talent avec leurs résultats et une tactique de jeu souvent mise en avant.

Lors de la dernière rencontre de Ligue 1, c’est Luis Enrique, coach du PSG et champion d’Europe en titre, qui a mis en avant le jeu proposé par ses adversaires. Ce compliment est très bien reçu par les Alsaciens, mais commence à faire peur aux autres équipes qui voient maintenant Strasbourg comme un concurrent dans la course à la Ligue des Champions.

Avec une grande régularité sur leurs résultats et seulement deux défaites en Ligue 1, contre Marseille et Monaco, deux candidats aux places qualificatives en Ligue des Champions, les Alsaciens restent en course. Ils ont réussi à prendre les trois points lors de toutes leurs rencontres face à des équipes de même niveau ou un peu inférieures, ce qui leur permet de se retrouver sur le podium de Ligue 1.

L’objectif est de ne pas laisser de points en route pour terminer la saison le plus haut possible.

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