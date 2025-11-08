Pronostic Strasbourg vs Lille, un match équilibré avec du spectacle

Belle affiche pour la douzième journée de Ligue 1 ce dimanche 9 novembre. Notre expert dévoile son pronostic Strasbourg vs Lille pour ce match.

Les meilleurs paris pour Strasbourg Lille

Notre spécialiste Ligue 1 vous propose 3 cotes pour cette rencontre entre deux Européens et son pronostic Strasbourg Lille :

Victoire de Strasbourg, remboursé si match nul ⭐ à la cote de 1,81 sur Unibet, soit une probabilité de 55,2 % que Strasbourg remporte le match avec un remboursement en cas de match nul.

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,59 sur Unibet, soit une probabilité de 62,8 % de voir au moins 3 buts pendant la rencontre.

Joaquin Panichelli ou Olivier Giroud buteur ⭐ à la cote de 1,66 sur Unibet, soit une probabilité de 60,2 % de voir l’un des deux numéros 9 marquer ce dimanche.

Notre pronostic Strasbourg vs Lille voit Strasbourg gagner cette onzième journée 2 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les deux clubs qui s’affrontent ce dimanche 9 novembre connaissent un début de saison assez similaire. Strasbourg et Lille ont très bien commencé avant de connaître une période un peu irrégulière dans laquelle ils se trouvent actuellement. Présents sur deux tableaux avec la Ligue 1 et l'Europe, l’un en Ligue Europa Conférence et l’autre en Ligue Europa, ils ont joué en milieu de semaine avec une victoire pour Strasbourg et une défaite pour Lille.

En championnat, c’est l’inverse, Lille sort d’une victoire contre Angers et Strasbourg d’une défaite contre Rennes. Les Lillois sont quatrième avec 20 points et les Alsaciens septième avec 19 points. C’est une rencontre serrée que nous attendons et qui pourrait permettre à Lille de décrocher un peu leurs adversaires au classement, ou à Strasbourg de prendre l’ascendant.

Les effectifs probables pour Strasbourg Lille

Composition attendue de Strasbourg : Penders - Doué, Hogsberg, Chilwell - Ouattara, Barco, El Mourabet, Doukouré - Moreira, Enciso - Panichelli

Composition attendue de Lille : Ozer - Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud - André, Mukau - Fernandez Pardo, Haraldsson, Correia - Giroud

Strasbourg a l’avantage de jouer à la maison

C’est la rencontre la plus équilibrée de cette douzième journée que nous aurons ce dimanche 9 novembre avec Lille qui se déplace à Strasbourg. Les deux équipes sont séparées de seulement 1 point et ont un état de forme assez similaire depuis quelques semaines. Strasbourg dispose d’un énorme avantage en jouant à domicile et c’est bien ce qui pourrait faire la différence.

À La Meinau, les joueurs de Liam Rosenior ont encaissé seulement 2 buts en 5 matchs, et ce fut contre l’Olympique de Marseille lors de leur seule défaite à la maison. En ayant gagné principalement contre les équipes de bas de tableau, les Strasbourgeois doivent montrer qu’ils sont capables de rivaliser avec les premières équipes de Ligue 1. C’est la rencontre parfaite pour le montrer et rester au contact des places européennes.

Pronostic 1 Strasbourg vs Lille : Victoire de Strasbourg, remboursé si match nul - cote de 1,81 sur Unibet

Deux équipes qui marquent beaucoup de buts

Strasbourg et Lille ont une moyenne de 2 buts marqués par match et offrent régulièrement un grand spectacle à leurs supporters. Pour ce match, ils auront à cœur de continuer leurs parcours respectifs en championnat en restant dans le haut du classement. Portés par leur public, les Strasbourgeois pousseront et pourront compter sur le retour de blessure de leur capitaine, Emanuel Emegha, qui devrait obtenir quelques minutes de jeu.

Les Lillois, bien qu’irréguliers à l’extérieur, ont marqué 12 buts en 5 matchs à l’extérieur, et 7 buts durant leur match à Lorient. Ils peuvent compter sur toutes leurs forces offensives, le seul absent étant le défenseur Alexsandro. En ayant fait tourner en Ligue Europa, ils se sont préservés pour cette rencontre et pour pouvoir faire sauter le verrou Alsacien, eux qui n’ont concédé que 2 buts dans leur antre.

Pronostic 2 Strasbourg vs Lille : Plus de 2,5 buts - cote de 1,59 sur Unibet

Les deux buteurs avec de la réussite

L’avantage des deux clubs est d’avoir dans leur rang deux grands buteurs. Du côté de Strasbourg, c’est le jeune Joaquin Panichelli qui est l’actuel meilleur buteur de Ligue 1. Il vient de recevoir sa première convocation avec l’équipe nationale d’Argentine et voudra sûrement fêter cette étape en marquant un nouveau but pour son équipe.

Pour Lille, c’est aussi une recrue qui fait le bonheur de leur attaque avec le champion du monde français Olivier Giroud. De retour en France, il impose son jeu en pivot pour aider ses partenaires, mais aussi pour conclure les actions grâce à sa finition. Sa grande taille est aussi un atout important pour Lille qui en profite autant dans le jeu que sur les coups de pied arrêtés.