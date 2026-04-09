Pronostic Séville vs Barcelone 05/10/2025 : Lewandowski va marquer dans la victoire du Barça

Notre expert en paris s'attend à ce que les hôtes soient à égalité à la pause, mais que le Barça remporte finalement une victoire serrée, avec un but de Robert Lewandowski.

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Pronostic Séville vs Barcelone : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Séville vs Barcelone

Moins de 3,5 buts à une cote de 1,66 sur Winamax

1ère mi-temps - Match nul à une cote de 2,70 sur Winamax

Robert Lewandowski marque à tout moment à une cote de 2,15 sur Winamax

On s'attend à ce que Barcelone gagne 2-1 contre Séville.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Barcelone a subi son premier revers majeur de la saison en milieu de semaine. Une défaite méritée 2-1 contre une équipe du PSG qui n’était pas au complet suggère qu’il y a encore de la place pour l’amélioration. Avant cela, ils avaient été presque impeccables, remportant sept de leurs huit premiers matchs compétitifs. Ils sont en tête de La Liga après une victoire 2-1 contre la Real Sociedad le week-end dernier.

Séville a fait un début raisonnable sous la direction de leur nouvel entraîneur Matías Almeyda. Trois victoires et trois défaites jusqu'à présent pour l'Argentin signifient que les Andalous sont en milieu de tableau. Toutes ces victoires ont été obtenues à l'extérieur, y compris une victoire 1-0 à Rayo Vallecano lors de leur dernier match.

Les effectifs probables pour Séville vs Barcelone

Composition attendue de Séville : Vlachodimos, Marcao, Cardoso, Azpilicueta, Suazo, Agoume, Mendy, Carmona, Alexis, Vargas, Adams

Composition attendue de Barcelone : Szczesny, Balde, Christensen, Araujo, Koundé, Pedri, De Jong, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski

Séville va resserrer les rangs

Les hôtes se sont séparés de l'ailier clé Dodi Lukebakio cet été et semblent avoir opté pour un style plus physique. Ils ont bien concouru dans la plupart des matchs, mais ne créent en moyenne que 0,74 xG par 90 minutes. Seul Getafe a un pire record dans l'élite espagnole, et ils aborderont sûrement cela de manière assez conservatrice.

Barcelone n'était pas à son meilleur en milieu de semaine. Ils n'ont réussi que trois tirs cadrés et 1,27 xG dans leur défaite contre les champions d'Europe. Tout en reconnaissant le mérite du PSG qui a remporté la bataille du milieu de terrain, la fatigue a également pu jouer un rôle, Hansi Flick ayant peu d'options à certains postes. Cela pourrait encore poser problème dimanche à Séville, avec Raphinha, Fermin Lopez et Gavi tous absents en raison de blessures.

Quatre des cinq derniers matchs du Barça toutes compétitions confondues ont produit trois buts ou moins. Vous pouvez parier sur une répétition ici avec une probabilité implicite de 56,2 %.

Pronostic 1 Séville vs Barcelone : Moins de 3,5 buts à une cote de 1,66 sur Winamax

À égalité à la pause

Nous ne devrions probablement pas nous attendre à ce qu'une des équipes commence en trombe ce match. La priorité initiale de Séville sera de resserrer les rangs et de prendre pied dans le match. La base de leur milieu de terrain est assez solide, grâce à Batista Mendy et Lucien Agoume. Cela devrait offrir une certaine protection à leur défense et rendre plus difficile pour l'influent Pedri de trouver de l'espace pour opérer.

Barcelone pourrait devoir faire preuve de patience, et il pourrait falloir plus de 45 minutes pour percer. Seulement 33 % des buts de l'équipe catalane en championnat cette saison ont été marqués en première mi-temps. Pendant ce temps, 80 % des buts qu'ils ont concédés l'ont été avant la pause. Cela suggère que Séville peut être compétitif en première mi-temps de ce match.

Pronostic 2 Séville vs Barcelone : 1ère mi-temps - Match nul à une cote de 2,70 sur Winamax

Lewandowski prêt à marquer

Ferran Torres a de nouveau débuté devant Lewandowski contre le PSG. Cela suggère fortement que l'Espagnol est désormais l'option préférée en attaque lors des grands matchs. Cependant, nous verrons encore une bonne rotation, et l'international polonais devrait revenir dimanche.

La blessure de Lewandowski a contribué à donner sa chance à Ferran, qu'il a certainement saisie. Le vétéran continue cependant de livrer des performances. Malgré seulement deux titularisations, le joueur de 37 ans a déjà marqué quatre fois en La Liga, à un rythme d'un but toutes les 64 minutes.

Avec Marcus Rashford et Lamine Yamal sur les flancs, il bénéficie d'un excellent service depuis les ailes. Vous pouvez parier sur Lewandowski pour marquer dans ce match avec une probabilité implicite de 52,4 %.