La saison de tous les possibles pour l’OM?

Porté par une dynamique positive, l’OM peut créer la surprise en Ligue 1. Voici pourquoi le club peut viser haut et les paris à suivre cette saison.

Paris Cotes Victoire face à Rennes 1.89 L’OM champion de France 13 L’OM champion sans le PSG 3.25 L’OM sur le podium 1.80

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

L’OM en forme surf sur sa dernière saison pour rêver plus grand

L’Olympique de Marseille aborde cette saison avec un effectif étoffé et désormais bien rodé aux idées du technicien De Zerbi. Contrairement à la saison précédente, le coach italien bénéficie désormais d’un groupe bâti à son image, avec des renforts ciblés et exigés lors de ce mercato estival avec notamment l’arrivée en attaque d’Igor Paixao. Les hommes forts de la saison précédente comme Adrien Rabiot et Mason Greenwood sont bien restés et comptent bien s’imposer une seconde fois dans la tête des supporters fidèles du Vélodrome.

L’équipe a montré en préparation une vraie fluidité dans le jeu, et plusieurs automatismes sont déjà visibles, notamment dans les transitions offensives avec un Mason Greenwood étincelant qui s’est déjà offert 5 buts en 4 matchs amicaux.

Cette stabilité tactique et la nouvelle profondeur de banc qui est en train de se créer offrent à l’OM un vrai potentiel de régularité pour cette saison de Ligue 1, et les dirigeants, comme Mehdi Benatia, ne s’en cachent pas. De plus, avec un retour en Ligue des Champions, l’OM aura de grands objectifs cette saison et compte bien tout donner pour à nouveau être au devant de la scène française et européenne.

Pour les parieurs, cela se traduit par des opportunités intéressantes à commencer par une victoire dès la première journée face à Rennes à l’extérieur. En effet, les marseillais ont terminé 2ème meilleure équipe à l'extérieur la saison dernière et ont souvent su montrer leurs qualités sur les pelouses de leurs adversaires plus qu’à domicile. Des paris sur la saison avec notamment le pari de voir l’OM sur le podium, ou bien vainqueur sans le PSG peuvent s’avérer être des paris malins.

Des concurrents directs en rodage, le moment d’en profiter pour l’OM

Le PSG, habituel grand favori au titre, sort d’une saison à rallonge, marquée par une victoire en Ligue des Champions et une Coupe du Monde des Clubs réussie. Mais malgré ces différents succès, les hommes de Luis Enrique arrivent sans une grande préparation à l’aube de cette nouvelle saison de Ligue 1. Le groupe parisien pourrait donc démarrer en sous-régime en championnat et mettre du temps à retrouver ses automatismes, mais aussi sa motivation après une précédente saison parfaite. Cela offre une opportunité aux marseillais de venir se frotter à l’ogre parisien, rival historique, pour tenter d’accrocher un titre de Ligue 1 qu’ils n’ont plus soulevé depuis la saison 2009/2010.

Même constat du côté de Monaco, qui a terminé 3ᵉ la saison dernière, mais qui aborde ce nouvel exercice avec un effectif remanié : plusieurs départs et des arrivées qui seront en phase d’intégration comme celle d’Ansu Fati et Paul Pogba. Le collectif monégasque mettra sans doute quelques semaines à trouver son équilibre, contrairement à un OM déjà huilé à l’aube de la deuxième saison de De Zerbi.

Cela renforce l'intérêt des paris type “OM devant Monaco” sur la saison ou “OM sur le podium”. En effet, si Paris et Monaco démarrent lentement cette nouvelle saison, Marseille pourrait bien s’installer aux avant-postes et venir gratter des points très tôt pour venir jouer les troubles fêtes en tête du championnat cette saison.

Avec un OM qui retrouve des couleurs, des concurrents en rodage et des attentes au plus haut, c’est peut-être le moment ou jamais de croire à un titre de champion de France.

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