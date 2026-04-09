Pronostic Roma vs Inter 18/10/2025 : les fantômes du passé hantent les hôtes

Notre expert en paris prévoit une bataille alléchante, avec l'Inter cherchant à reproduire ses succès récents et à réduire l'écart avec Roma dans le classement de la Serie A.

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Pronostic Roma vs Inter : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Roma vs Inter

BTTS - Non à une cote de 1,86 sur Winamax

1x2 - Inter à une cote de 2,15 sur Winamax

Buteur à tout moment - Lautaro Martinez à une cote de 3,25 sur Winamax

L'Inter devrait battre Roma 2-0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

La Roma a fait un début impressionnant sous Gian Piero Gasperini. L'ancien entraîneur de l'Atalanta a été engagé avant le début de la saison et a fait d'excellents progrès. L'équipe a remporté six des huit matchs qu'il a dirigés, ce qui est un bon bilan.

La Roma a gagné cinq de ses six matchs joués en Serie A. Ils entrent dans cette journée à la deuxième place, à égalité de points avec les leaders, Naples. I Giallorossi seront désireux de maintenir cette position, et battre l'Inter renforcerait leurs ambitions.

L'Inter a également connu un changement d'entraîneur. Simone Inzaghi est parti pour la Saudi Pro League immédiatement après leur défaite 5-0 contre le PSG la saison dernière. En conséquence, Cristian Chivu a été recruté, et il a connu des fortunes diverses depuis lors.

En 12 matchs à la tête, Chivu a accumulé huit victoires et trois défaites, ce qui lui donne un pourcentage de victoires de 67 %. L'Inter a participé à un match amical contre l'Atlético Madrid pendant la trêve internationale, qu'ils ont terminé sur un score de 1-1.

L'Inter est à trois points derrière la Roma et Naples dans le classement, ce qui signifie qu'une victoire ici est indispensable. Une victoire à Rome permettrait aux visiteurs de réduire l'écart avec leurs hôtes et potentiellement de rattraper les leaders du championnat.

Les effectifs probables pour Roma vs Inter

Composition attendue de Roma : Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Franca, Cristante, Kone, Tsimikas, Soule, Baldanzi, Dovbyk

Composition attendue de Inter : Sommer, Akanji, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Bonny

La meilleure défense face à l'attaque la plus prolifique

Ce match oppose la meilleure défense d'Italie à la meilleure attaque. La Roma n'a concédé que deux buts en six matchs. Lors de leurs trois rencontres de championnat à domicile, La Magica n'a encaissé qu'un seul but, ce qui indique que l'Inter pourrait avoir du mal à percer.

Cependant, les Nerazzurri sont les meilleurs pour débloquer les défenses. Ils ont inscrit 17 buts en six rencontres de championnat, avec une moyenne de 2,82 buts par match. En déplacement, les hommes de Chivu ont marqué cinq buts en seulement deux matchs, soit une moyenne de 2,50 buts par match.

Les difficultés de la Roma en attaque pourraient les handicaper ici, car ils n'ont marqué que sept buts en championnat. Seulement 17 % de leurs matchs de championnat ont vu les deux équipes marquer, tandis que cela ne s'est pas encore produit au Stadio Olimpico cette saison.

Trois des cinq derniers matchs des hôtes ont vu une seule équipe marquer, et trois des quatre derniers matchs de l'Inter ont produit le même résultat. De plus, quatre des cinq dernières confrontations directes ont vu une seule équipe marquer plutôt que les deux.

Pronostic 1 Roma vs Inter : BTTS - Non à une cote de 1,86 sur Winamax

La cinquième fois est la bonne pour les visiteurs

Bien que la Roma soit en bonne forme en ce moment, surmonter l'Inter pourrait s'avérer difficile. Une défaite contre Lille en Ligue Europa et à domicile contre Torino suggère qu'il y a des faiblesses que les visiteurs pourraient exploiter.

Après deux défaites consécutives contre l'Udinese puis la Juventus, l'Inter est revenue à la victoire. Les Nerazzurri sont actuellement sur une série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, posant un danger pour les hôtes.

Pour aggraver les choses, les quatre dernières visites de l'Inter au Stadio Olimpico se sont soldées par des victoires pour les visiteurs. Ils ont également marqué un minimum de deux buts lors de chacun de leurs quatre derniers déplacements en Serie A.

Pronostic 2 Roma vs Inter : 1x2 - Inter à une cote de 2,15 sur Winamax

Martinez mène la charge

L'Inter a eu neuf buteurs différents en Serie A cette saison, démontrant leur efficacité globale. Cependant, Marcus Thuram et Lautaro Martinez sont les principaux hommes en attaque à deux volets.

À eux deux, ils représentent 36 % des buts de l'Inter en championnat cette saison. Avec Thuram se battant contre une blessure à la cuisse, Martinez pourrait être l'homme à percer la défense des hôtes ce week-end.

L'Argentin est en grande forme, ayant marqué six buts en cinq matchs pour le club et le pays. Il a également marqué le but de la victoire lors du match correspondant de la saison dernière.