Pronostic Rennes vs Monaco, la course au titre Olympienne

Un match pour la course à l’Europe ce samedi 22 novembre. Notre spécialiste vous propose son pronostic Rennes vs Monaco et son analyse.

+

Les meilleurs paris pour Rennes Monaco

Ce match nous promet du spectacle et notre expert Ligue 1 a sélectionné 3 cotes pour rendre le suivi encore plus passionnant :

Victoire de Rennes ou match nul ⭐ à la cote de 1,50 surUnibet, soit une probabilité de 66,6 % que Rennes remporte le match ou qu’il y est match nul.

But pour les deux équipes ⭐ à la cote de 1,40 surUnibet, soit une probabilité de 71,4 % de voir les deux équipes marquer.

Plus de 3,5 buts ⭐ à la cote de 2,08 sur Unibet, soit une probabilité de 48 % de voir au moins 4 buts être inscrit lors de ce match.

Notre pronostic Rennes vs Monaco se tourne vers une victoire de Rennes 3 buts à 2, ou un match nul 2 buts partout.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Rennes et Monaco se tiennent à deux points d’écart et connaissent un début de saison assez mouvementé. Le coach rennais, Habib Beye, était sur la sellette il y a encore quelques semaines après des résultats moyens, mais il a su redresser le niveau et enchaîner deux victoires importantes. Elles permettent au club breton d’être sur une bonne série et d’être en course pour une qualification en Europe la saison prochaine.

Du côté de Monaco, il y a déjà eu un changement d’entraîneur avec l’arrivée de Pocognoli. Tout avait bien commencé avec son introduction et l’application d’un nouveau schéma de jeu, mais ils restent depuis sur deux défaites en championnat. Pas encore décrochés, ils ont besoin de points pour retrouver une des quatre premières places pour se qualifier en Ligue de Champions la saison prochaine.

Les effectifs probables pour Rennes Monaco

Composition attendue de Rennes : Samba - Rouault, Jacquet, Brassier - Frankowski, Camara, Rongier, Cissé, Al-Tamari - Embolo, Lepaul

Composition attendue de Monaco : Kohn - Kehrer, Teze, Caio Henrique - Diatta, Golovin, Coulibaly, Ouattara - Akliouche, Biereth, Fati

Rennes pour continuer sur sa lancée

En jouant à domicile, Rennes dispose d’un léger avantage sur leurs adversaires. Même s’ils sont irréguliers à la maison, les Rennais sortent d’une grosse victoire 4 buts à 1 contre Strasbourg à domicile.

Cela démontre le renouveau de l’équipe, mais aussi la puissance offensive du club. Avec un effectif au complet, ils pourront aligner leur meilleur onze et mettre à mal Monaco pendant 90 minutes.

Les Monégasques, malgré un effectif taillé pour la Ligue des Champions, ont quelques absences de tailles avec de nombreuses blessures. En défense, ce sont Mawissa, Dier, Vanderson et Salisu qui sont blessés.

Une ligne entière à laquelle s’ajoute l’absence de Pogba et la suspension de Balogun. Avec un effectif un peu fatigué, ils devraient avoir du mal lors de ce déplacement, mais pourraient néanmoins obtenir un match nul.

Pronostic 1 Rennes vs Monaco : Victoire de Rennes ou match nul - cote de 1,50 sur Unibet

Deux équipes qui marquent et encaissent des buts

Sur les 6 rencontres jouées à domicile, les coéquipiers de Brice Samba ont marqué 11 buts à domicile et en ont encaissé 6. Lors de leur dernière rencontre, ils ont marqué à 4 reprises face à une belle équipe de Strasbourg. Avec ces statistiques, cela démontre qu’ils sont capables de marquer, mais qu’ils laissent souvent des espaces à leurs adversaires.

Les Monégasques ont joué 5 matchs à l’extérieur depuis le début de saison. Ils ont réussi à marquer et encaisser 9 buts, cela montre qu’ils savent trouver la faille, mais qu’ils ont aussi quelques difficultés défensivement. Avec deux équipes qui disposent d’un fort potentiel offensif, nul doute que nous verrons des buts être inscrits lors de ce match.

Pronostic 2 Rennes vs Monaco : But pour les deux équipes - cote de 1,40 sur Unibet

Beaucoup d’actions et de buts

Monaco tourne en moyenne à 2 buts par match depuis le début de saison, avec de bonnes statistiques à l’extérieur. Les Rennais, même s’ils sont moins efficaces avec 19 buts inscrits en 12 matchs en marquent de plus en plus lors des dernières journées, 10 buts lors des 5 derniers matchs joués.

En plus des attaques prolifiques, les deux équipes montrent quelques doutes en défense et ont encaissé des buts régulièrement. Pour Monaco, ce sont 21 buts pris en 12 matchs, un nombre important pour une équipe du haut de tableau.Et pour Rennes, ce sont 17 buts encaissés.

Ce match nous promet deux équipes offensives qui vont savoir faire la différence dans la surface de réparation adverse et nous offrir une rencontre spectaculaire.