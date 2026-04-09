Pronostic Real Madrid vs Barcelone 26/10/2025 : un Clásico prometteur

Notre expert en paris s'attend à un match ouvert avec de nombreux buts, avec Kylian Mbappé sur la feuille de score pour les hôtes.

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Pronostic Real Madrid vs Barcelone : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Barcelone

Plus de 3,5 buts à une cote de 1,85 sur Winamax

Barcelone marque plus de 1,5 buts à une cote de 1,91 sur Winamax

Kylian Mbappé marque à tout moment à une cote de 1,73 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 3-3 Barcelone

Pronostic des buteurs : Real Madrid : Kylian Mbappé x2, Jude Bellingham - Barcelone : Ferran Torres, Lamine Yamal, Fermín López

Le Real Madrid a une avance de deux points sur ses grands rivaux avant ce match. Ils ont fait un meilleur début de saison globalement, remportant 11 de leurs 12 matchs toutes compétitions confondues. Cependant, les Blancos ont dû se contenter de victoires 1-0 contre Getafe et la Juventus la semaine dernière.

Quant à Barcelone, ils ont remporté une victoire encourageante 6-1 contre l'Olympiacos en milieu de semaine, avec un triplé de Fermín López. L'équipe de Hansi Flick avait perdu deux de ses trois matchs précédents. Leur dernier match à l'extérieur s'est soldé par une défaite humiliante 4-1 contre Séville en La Liga.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Barcelone

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Huijsen, Militão, Valverde, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappé, Mastantuono

Composition attendue de Barcelone : Szczęsny, Baldé, E. García, Cubarsí, Koundé, De Jong, Pedri, Rashford, Fermín, Yamal, Ferran

Une pluie de buts dans le Clásico

C'est l'un des rares grands matchs du football mondial qui déçoit rarement. La saison dernière n'a pas fait exception, avec 23 buts marqués lors des quatre rencontres. Chacune a produit au moins quatre buts au total, avec le Barça remportant tous les matchs, bien qu'ils aient eu besoin de prolongations en finale de la Copa del Rey. Il y a toutes les raisons de s'attendre à un autre match divertissant dimanche. Les deux équipes ont des faiblesses défensives, la ligne haute de Barcelone ayant été fréquemment exposée ces dernières semaines. Les Catalans ont concédé 7,2 xG lors de leurs quatre derniers matchs et n'ont pas gardé de cage inviolée en six rencontres.

Le Real Madrid a également été vulnérable en contre-attaque contre la Juventus en milieu de semaine. Ils ont plusieurs problèmes de sélection en défense, Éder Militão étant leur seul défenseur central en pleine forme avant le Clásico.

Pronostic 1 Real Madrid vs Barcelone : Plus de 3,5 buts à une cote de 1,85 sur Winamax

Le Barça prêt à frapper à nouveau au Bernabéu

La saison dernière, Barcelone a marqué en moyenne quatre buts par match contre le Real Madrid toutes compétitions confondues. Cette rencontre aura lieu exactement un an après une victoire 4-0 du Barça sur ce terrain lors du premier Clásico de Flick. Il n'y a aucun danger que l'Allemand change son approche offensive, malgré quelques revers récents. Les blessures ont contribué à ces difficultés, mais Ferran Torres devrait être à nouveau disponible dimanche, tandis que Raphinha pourrait également être de la partie.

Les champions d'Espagne ont offert une menace constante en attaque et ont marqué au moins deux fois dans 75 % de leurs matchs cette saison toutes compétitions confondues. Ils ont une moyenne de 2,75 buts par 90 minutes. Le Barça a également créé plus de 1,5 xG dans tous ses matchs de championnat jusqu'à présent.

Pronostic 2 Real Madrid vs Barcelone : Barcelone marque plus de 1,5 buts à une cote de 1,91 sur Winamax

Mbappé prêt à frapper pour les hôtes

Lors de ce match en octobre dernier, Kylian Mbappé avait fait les gros titres pour de mauvaises raisons après avoir été pris hors-jeu huit fois. Un an plus tard, le Français est désormais parfaitement intégré à la vie de joueur du Real Madrid. Il a été le point focal de l'attaque de son équipe cette saison, inscrivant 14 buts en 12 apparitions.

Avec le piège du hors-jeu des visiteurs moins efficace suite au départ d'Iñigo Martínez, Mbappé devrait mieux synchroniser ses courses dimanche. Il a déjà bien rebondi lors des matchs contre Barcelone, marquant cinq fois contre eux lors des trois autres rencontres la saison dernière.

Jusqu'à présent cette saison, il a été le joueur offensif le plus remarquable de La Liga. Le joueur de 26 ans marque un but toutes les 79 minutes en première division espagnole. Mbappé a effectué 17 tirs de plus que n'importe quel autre joueur de la division, avec un total xG de 8,0.