Quelle stratégie de paris pour tirer profit de l'historique des buts de Man United ?

Manchester United vs Wolverhampton

Man Utd est en difficulté devant le but cette saison. Leur défense déficiente fait-elle des overs ou des unders le meilleur pari ?

Le triste bilan des buteurs de Man Utd a gravement perturbé la saison de l'équipe. Si l'on ajoute à cela le manque d'étanchéité de la défense, c'est la porte ouverte à tous les désastres.

Man Utd vs Wolves Cotes Plus de 2.5 buts 1.72 Moins de 2.5 buts 1.72

Qu'est-ce qui explique les difficultés de United devant les buts ?

L'absence d'un attaquant de premier plan semble être l'explication la plus évidente. Cependant, les problèmes de United sont plus profonds que cela depuis de nombreuses années. L'argent a été gaspillé pour des talents vieillissants, tandis que des investissements importants ont échoué.

Joshua Zirkzee a été recruté l'été dernier pour 36,5 millions de livres sterling, mais il a été un véritable flop. Il en va de même pour Rasmus Hojlund, qui avait coûté 72 millions de livres l'été précédent. Les deux joueurs avaient déjà marqué de nombreux buts pour leurs clubs respectifs avant de rejoindre United. Pourtant, après avoir vu Hojlund s'adapter difficilement après avoir quitté la Serie A, il semblait étrange de retourner en Italie pour Zirkzee.

C'est ce genre d'affaires étranges que United mène sur le marché depuis des années. Cela semble avoir fini par les rattraper, car ils n'ont jamais été aussi mauvais devant le but cette saison.

Amad Diallo, blessé depuis le début du mois de février, est le joueur le plus impliqué dans les buts en championnat, à l'exception de Bruno Fernandes. C'est une preuve supplémentaire de l'effondrement de l'attaque de United. Pour la petite histoire, Diallo n'avait fait que 12 apparitions en Premier League avant cette saison.

Sans Fernandes, les problèmes de United auraient été encore plus prononcés cette saison. Le milieu de terrain portugais a porté l'attaque de United tout au long de la campagne. Ses 31 buts ont largement dépassé ceux du joueur le plus proche.

Après 32 journées de championnat, United n'a marqué que 38 buts cette saison. Il s'agit de la pire performance de l'histoire de la Premier League. Pour trouver un bilan pire après le même nombre de matches, il faut remonter à 1973/74, lorsque le club évoluait dans l'ancienne première division.

Seuls les trois derniers, ainsi que West Ham et Everton, ont marqué moins de buts en championnat que United cette saison. Si le fait de ne pas marquer n'est pas nécessairement un problème majeur en soi, il le devient d'autant plus que United se classe dans la première moitié du classement des buts encaissés en Premier League.

Comment les parieurs doivent-ils aborder les matchs de United ?

Étant donné les difficultés de United à marquer et à encaisser des buts, parier contre eux semble être un choix évident. Cependant, ils n'ont pas tendance à perdre beaucoup de matches en 90 minutes - ils n'ont perdu que deux de leurs 11 derniers matches, toutes compétitions confondues. Six matches nuls après le temps réglementaire laissent entrevoir une piste de pari potentielle.

Quelques tendances intéressantes se dégagent de la Premier League pour United. Ils n'ont pas réussi à marquer 12 fois en première division cette saison. Seuls Everton, Southampton et Leicester ont échoué plus souvent. En moyenne, United ne parvient pas à marquer dans 38 % de ses matches de championnat.

Parier sur l'incapacité de United à marquer pourrait être un pari intéressant dans certains matchs. Cela s'explique par le fait que les deux équipes n'ont marqué que dans 14 de leurs matches de première division cette saison. Parier sur le fait que les deux équipes ne marquent pas pourrait être une autre source de valeur pour les parieurs.

Seuls les matches impliquant Everton ont enregistré une moyenne de buts inférieure à celle de Man Utd cette saison. Leur moyenne de 2,59 est la plus basse de tous les clubs traditionnels du big-six. La moyenne de 2,88 de United à domicile est beaucoup plus élevée, et son prochain match est à domicile.

Les buts ont été un peu plus faciles à obtenir à Old Trafford. À domicile, 62 % des matches de United ont été marqués par plus de 2,5 buts. Cela les place en milieu de tableau par rapport aux autres équipes de Premier League.

Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y aura une avalanche de buts contre les Wolves. Trois des quatre dernières sorties de United à domicile en championnat se sont soldées par moins de 2,5 buts. Par ailleurs, Ruben Amorim pourrait faire tourner son effectif après les exploits européens du milieu de semaine. Cela pourrait conduire United à être encore plus décousu.

Les Wolves pourraient en profiter, eux qui ont marqué quatre buts contre les Spurs le week-end dernier. Il est également intéressant de noter que leurs matches de championnat à l'extérieur ont vu plus de 2,5 buts à 13 reprises sur 16 cette saison. Les dépassements pourraient être la solution ici, bien que chaque match de United doive être jugé au cas par cas.