Pronostic PSG vs Tottenham 13/08/2025 : les Spurs pourraient avoir du mal à Udine

Avec les Spurs toujours en transition après que Thomas Frank a pris les rênes en tant qu'entraîneur, nous prévoyons une victoire du PSG à Udine.

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Pronostic PSG vs Tottenham : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG vs Tottenham

PSG pour gagner et les deux équipes marquent à une cote de 2,45 sur Winamax

Plus de 3,5 buts à une cote de 2,05 sur Winamax

Ousmane Dembélé buteur à tout moment à une cote de 2,00 sur Winamax

Le Paris Saint-Germain devrait s'imposer sur un score de 3-1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Cette édition de la Super Coupe est la 50e, la première remontant à 1973. C'est également la première rencontre compétitive entre le Paris Saint-Germain et Tottenham Hotspur. Aucun des deux clubs n'a encore remporté ce trophée, et pour les Spurs, c'est leur première participation à la compétition.

Le PSG a connu une saison 2024/25 fantastique, remportant un triplé domestique et la Ligue des Champions, mais la Coupe du Monde des Clubs les a ramenés sur terre. Ils n'ont pas joué depuis cette défaite 3-0 contre Chelsea en Amérique. Les Spurs, quant à eux, ont eu une pré-saison mitigée, leur dernier match amical s'étant soldé par une défaite 4-0 contre le Bayern Munich.

Les effectifs probables pour PSG vs Tottenham

Composition attendue de PSG : Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, João Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Composition attendue de Tottenham : lhinha, Bentancur, Sarr, Kudus, Johnson, Richarlison

Le PSG en tête

Ils ont peut-être été lourdement battus par Chelsea lors de la Coupe du Monde des Clubs, mais la qualité des hommes de Luis Enrique est indéniable. Ils ont dominé les compétitions françaises la saison dernière et ont été des vainqueurs mérités de la Ligue des Champions. Le noyau dur derrière ce succès reste intact.

Les Spurs, cependant, ont connu une campagne difficile la dernière fois, et bien qu'ils aient réalisé un bon mercato, ils auront besoin de temps pour s'adapter. La pré-saison les a vus faire match nul avec Luton Town et Wycombe Wanderers ainsi que battre Arsenal et Reading, donc les résultats ont été mitigés. Ils devront être à leur meilleur niveau s'ils veulent rivaliser au Stadio Friuli.

Les Lilywhites peuvent au moins se rassurer en sachant que le PSG n'est pas intouchable, comme l'ont montré leurs rivaux londoniens. Tottenham pourrait être privé de joueurs comme James Maddison et Dominic Solanke en raison de blessures, mais ils ont encore des éléments capables de créer des problèmes. La question est de savoir s'ils ont assez pour gagner.

Pronostic 1 PSG vs Tottenham : PSG pour gagner et les deux équipes marquent à une cote de 2,45 sur Winamax

Un match riche en buts

Le PSG a marqué beaucoup de buts la saison dernière. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos à eux seuls en ont inscrit 75, et ils visent à bâtir sur ce succès en 2025/26. Ajoutez Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, et ils ont une attaque incroyablement puissante.

Cela devrait être une préoccupation pour une équipe des Spurs qui a encaissé 65 buts en Premier League la saison dernière et a terminé quatrième en partant du bas. Enrique sentira une grande opportunité d'ajouter une autre médaille de la Super Coupe à sa collection, et l'équipe anglaise devra être prudente. Nous avons vu ce que les Parisiens peuvent faire lorsqu'ils sont en forme.

Guglielmo Vicario pourrait passer une longue nuit dans sa ville natale d'Udine, et il ne sera probablement pas le seul. Le PSG pourrait bien profiter des nombreuses faiblesses de Tottenham, mais les leurs pourraient aussi être exposées, étant donné qu'ils n'ont pas joué depuis presque un mois. Nous pourrions assister à une véritable fête de buts.

Pronostic 2 PSG vs Tottenham : Plus de 3,5 buts à une cote de 2,05 sur Winamax

Danger Dembélé

Peu de joueurs dans le monde ont eu une meilleure campagne que le Français Ousmane Dembélé la saison dernière. L'attaquant a accumulé plus de 50 buts et passes décisives en menant l'assaut du PSG, et il est un véritable candidat au Ballon d'Or pour ses efforts. On s'attend à ce qu'il reprenne là où il s'est arrêté.

Le joueur de 27 ans est prêt à mener l'assaut contre Tottenham, et visera leur défense, qui a été vulnérable en pré-saison. Il est considéré comme le buteur le plus probable de l'équipe française, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Attendez-vous à ce qu'il soit un véritable casse-tête pour les Anglais, et ils pourraient avoir du mal à le contenir.