Pronostic PSG vs Strasbourg 17/10/2025 : les deux équipes marquent dans une victoire à domicile

Notre expert en paris anticipe un match ouvert au Parc des Princes, avec l'essentiel de l'action après la pause, dans une rencontre que les hôtes devraient remporter.

+

Pronostic PSG vs Strasbourg : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG vs Strasbourg

Mi-temps avec le plus de buts : 2ème mi-temps à une cote de 2,05 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 1,76 sur Winamax

Plus de 3,5 buts à une cote de 1,98 sur Winamax

Le PSG est attendu pour gagner 3-1 contre Strasbourg.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Malgré plusieurs blessures importantes, le PSG a bien entamé la saison. Une victoire 2-1 à Barcelone au début du mois a souligné leurs ambitions en tant que sérieux prétendants à la Ligue des Champions. Ils ont enchaîné avec un match nul 1-1 contre Lille, mais l'équipe de Luis Enrique reste en tête de la Ligue 1.

Le PSG devance actuellement Strasbourg d'un point, qui pourrait passer en tête avec une victoire à Paris. Sous la direction de Liam Rosenior, Strasbourg a enregistré cinq victoires et deux défaites cette saison. Ils ont facilement remporté une victoire 5-0 contre Angers lors de leur dernier match.

Les effectifs probables pour PSG vs Strasbourg

Composition attendue de PSG : Chevalier, Hakimi, Beraldo, Pacho, L. Hernandez, Vitinha, Zaire-Emery, Ruiz, Mbaye, Ramos, Doue

Composition attendue de Strasbourg : Penders, Omobamidele, Hogsberg, Doukoure, Ouattara, Barco, El Mourabet, Moreira, Paez, Lemarechal, Panichelli

Attendez-vous à plus d'action après la pause

Les matchs de Strasbourg ont été riches en actions cette saison, bien que la plupart des émotions soient survenues en deuxième mi-temps. Sur les 21 buts marqués dans leurs matchs de Ligue 1, un impressionnant 86 % ont été inscrits après la pause.

L'équipe de Rosenior maintient généralement le jeu serré en première mi-temps et augmente la pression ensuite. Notamment, 12 de leurs 14 buts ont été marqués en seconde période. Par ailleurs, cinq des sept qu'ils ont concédés sont survenus après la 75e minute.

Le PSG devrait récupérer plusieurs joueurs clés après des blessures. Cependant, tous ne seront pas immédiatement titulaires, ce qui leur permettra d'avoir un banc solide vendredi. Cela pourrait les aider à exploiter la faiblesse défensive de Strasbourg en fin de match.

Pronostic 1 PSG vs Strasbourg : Mi-temps avec le plus de buts : 2ème mi-temps à une cote de 2,05 sur Winamax

Les deux équipes marquent à Paris

Strasbourg a marqué au moins une fois dans chaque match disputé cette saison. Ils ont montré une réelle intention offensive et suffisamment de qualité pour être compétitifs au Parc des Princes. Leur total de 13,3 xG en Ligue 1 est même supérieur à celui de leurs adversaires.

Même dans des matchs difficiles contre Marseille et Monaco, ils ont cherché à attaquer et ont réussi à marquer, bien qu'ils aient perdu ces deux rencontres - les seules qu'ils n'ont pas gagnées.

La ligne d'attaque visiteuse est menée par Joaquin Panichelli. Le jeune homme de 23 ans est le meilleur buteur de la Ligue 1 avec cinq buts en sept apparitions. Il devrait poser une menace à une défense du PSG qui pourrait être incomplète, certains joueurs étant susceptibles d'être reposés après leurs engagements internationaux.

Pronostic 2 PSG vs Strasbourg : Les deux équipes marquent à une cote de 1,76 sur Winamax

Un affrontement divertissant pour les neutres

Les matchs du PSG n'ont pas offert beaucoup de spectacle cette saison. Mis à part leur victoire 6-3 contre Toulouse, peu de buts ont été inscrits lors de leurs rencontres domestiques.

Cependant, cela devrait changer vendredi. Contrairement à beaucoup d'autres équipes de Ligue 1, Strasbourg ne se contentera pas de défendre et de jouer pour un point contre le PSG. Leur style de jeu intense et leur pressing haut devraient dynamiser la rencontre.

Il y a eu cinq buts ou plus dans trois de leurs cinq derniers matchs. De plus, leurs matchs à l'extérieur en Ligue 1 affichent une moyenne de 3,67 buts par match.

Le PSG devrait pouvoir compter à nouveau sur Desire Doue et Khvicha Kvaratskhelia. Cela devrait les aider à retrouver leur meilleur niveau offensif, suggérant qu'il pourrait être intéressant de parier sur plus de 3,5 buts au total, avec une probabilité implicite de 47,6 %.