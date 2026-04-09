Pronostic PSG vs Lens 14/09/2025 : les blessures de Dembélé et Doué affaiblissent les Parisiens

Le PSG a été impeccable jusqu'à présent en 25/26. Cependant, les blessures imprévues de Dembélé et Doué en sélection française pourraient les handicaper face à une solide équipe de Lens.

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Pronostic PSG vs Lens : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG vs Lens

Lens +2 (Handicap 3-Way) à une cote de 1,80 avec Winamax

Moins de 3,5 buts à une cote de 1,76 avec Winamax

Joao Neves Buteur à tout moment à une cote de 4.50 avec Winamax

Le PSG devrait décrocher une victoire étroite de 1-0 contre Lens dimanche.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Paris Saint-Germain affiche un bilan parfait avec trois victoires en autant de matchs en Ligue 1 cette saison. Ils reviennent au Parc des Princes pour un affrontement à domicile avec une équipe de Lens qui a également bien commencé.

Le PSG a débuté la saison avec deux victoires peu spectaculaires 1-0 contre Nantes et Angers, suivies d'une victoire spectaculaire 6-3 contre Toulouse avant la pause internationale. Ousmane Dembélé a inscrit deux buts, mais a été éclipsé par Joao Neves, auteur d'un triplé époustouflant.

Tout semblait bien se passer pour le PSG avant la pause internationale. Cependant, les blessures inattendues d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué avec l'équipe nationale française ont quelque peu perturbé l'équipe de Luis Enrique. Dembélé et Doué seront absents pendant plusieurs semaines, donc le PSG devra compter sur Gonçalo Ramos comme attaquant central.

Lens a remporté deux victoires lors de ses trois premiers matchs de Ligue 1 cette saison, notamment des victoires consécutives contre Brest et Le Havre. Ils font maintenant face à deux tests sérieux de leurs ambitions 2025/26, avec des affrontements contre le PSG et Lille.

Pierre Sage a renforcé sa ligne d'attaque cette semaine en signant l'attaquant français Odsonne Edouard de Crystal Palace. Les buts étaient difficiles à obtenir pour Lens la saison dernière, avec seulement 42 en 34 matchs, donc Edouard sera désireux d'apporter une nouvelle concurrence à des joueurs comme Rayan Fofana.

Les effectifs probables pour PSG vs Lens

Composition attendue de PSG : Chevalier ; Hakimi, Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Barcola, Kvaratskhelia, Ramos

Composition attendue de Lens : Risser ; Udol, Gradit, Sarr, Machado, Aguilar, Thomasson, Sangaré, Thauvin, Sima, Saïd

Lens pour éviter une défaite de deux buts ou plus

La saison dernière, le PSG n'a battu Lens que d'un seul but alors que Lens jouait à dix. C'était lorsque les Parisiens entraient juste en pleine forme dans la campagne de Ligue 1 2024/25. Lens a subi des cartons rouges lors de trois de ses cinq dernières visites au Parc des Princes.

Normalement, on s'attendrait à ce que le PSG gagne ce match avec une marge confortable, surtout avec Dembélé et Doué en forme. Cependant, leur absence change la dynamique de l'équipe de Luis Enrique.

La dernière victoire de Lens dans la capitale remonte à 2006, donc le PSG reste le grand favori pour le choc de ce week-end. Cependant, leur victoire pourrait ne venir que par une marge d'un but.

Les marchés de paris estiment qu'il y a 52,63 % de chances que Lens évite une défaite de deux buts ou plus, mais leurs problèmes de sélection signifient que cela pourrait être plus proche de 55 % à 60 % dimanche. Cela en fait l'option de valeur de notre trio de pronostics PSG vs Lens.

Pronostic 1 PSG vs Lens : Lens +2 (Handicap 3-Way) à une cote de 1,80 avec Winamax

Les blessures de Dembélé et Doué menacent la production du PSG

Bien que le PSG ait marqué huit buts lors de ses trois premiers matchs de championnat, cette statistique est quelque peu trompeuse. Six de ces buts ont été inscrits lors de leur dernière victoire à l'extérieur à Toulouse. Ils n'ont réussi qu'un but par match lors de leurs victoires contre Nantes et Angers.

Il convient de noter que Dembélé et Doué ont tous deux participé à la victoire étroite contre Angers, où ils ont enregistré 21 tentatives de but. Avec Dembélé et Doué absents pour cause de blessure, Enrique devra faire confiance à Ramos et envisager de donner plus de temps de jeu au prodige adolescent Ibrahim Mbaye.

Une chose est certaine : le PSG n'aura pas sa ligne d'attaque au complet ce week-end. Cela, combiné à l'approche généralement peu prolifique de Lens, signifie qu'il y a une réelle valeur à parier sur trois buts ou moins.

Pronostic 2 PSG vs Lens : Moins de 3,5 buts à une cote de 1,76 avec Winamax

Parier sur Neves pour maintenir sa série de buts

Le milieu de terrain portugais, Joao Neves, s'est imposé comme l'un des jeunes les plus prometteurs du football mondial. Le PSG était même prêt à payer 60 millions d'euros pour sa signature l'été dernier.

Le jeune homme de 20 ans a connu un début de saison 2025/26 fulgurant en Ligue 1, égalant son total de buts de la saison dernière en seulement deux apparitions. Bien que Neves n'ait marqué que dix buts en championnat en 81 apparitions seniors, parier sur lui pour marquer à nouveau dimanche est une évidence compte tenu de sa forme et de sa confiance.

Avec Dembélé et Doué sur la touche, plus de responsabilités incomberont à Neves pour créer et défier la défense de Lens. Il est actuellement dans le 99e percentile de la Ligue 1 pour xG non-penalty, et dans le 96e percentile pour les tirs pris (3,46 par 90).