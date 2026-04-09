Pronostic PSG vs Auxerre 27/09/2025 : des hôtes décimés par les blessures pour un match difficile

Notre expert en paris s'attend à ce que l'équipe locale reparte avec les trois points, bien que les blessures puissent mener à une performance moins éclatante. Meilleurs paris pour PSG vs Auxerre - pari combiné inclus.

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Pronostic PSG vs Auxerre : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG vs Auxerre

1x2 & BTTS - PSG & Non à une cote de 1,79 sur Winamax

Buteur à tout moment - Khvicha Kvaratskhelia à une cote de 1,97 sur Winamax

Plus/Moins - moins de 2,5 buts à une cote de 3,45 sur Winamax

Les meilleurs paris pour PSG vs Auxerre

1x2 - PSG à une cote de 1,19 sur Winamax

Buteur à tout moment - Khvicha Kvaratskhelia à une cote de 1,97 sur Winamax

Plus/Moins - moins de 2,5 buts à une cote de 3,45 sur Winamax

Le PSG devrait gagner 2-0 contre Auxerre.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le PSG pourrait connaître une saison où les revers s'enchaînent rapidement, après une campagne où ils ont tout raflé. Après le triplé accompli la saison dernière, les Parisiens traversent une forme quelque peu irrégulière.

De plus, les hommes de Luis Enrique sont déjà frappés par les blessures. Cependant, ils restent bien en lice pour conserver leur titre de Ligue 1, même s'ils sont descendus à la deuxième place en début de semaine.

Les champions d'Europe ont subi une défaite surprise 1-0 contre Marseille lundi. Ils ont peiné à trouver le chemin des filets pendant les 85 minutes après avoir encaissé le but victorieux.

Il ne fait aucun doute que les troupes d'Enrique voudront rebondir et garder le rythme avec Monaco, évitant ainsi de se laisser distancer dans la course au titre. Heureusement pour eux, ils accueillent Auxerre au Parc des Princes samedi soir.

Auxerre n'est de retour en Ligue 1 que pour une deuxième saison consécutive, donc une lutte pour se maintenir n'est pas une surprise. Cependant, ils ont terminé à une honorable 11e place la saison dernière, loin de la zone de relégation.

Christophe Pelissier est un pilier du club depuis qu'il a pris les rênes en 2022. Il a déjà une moyenne de points par match supérieure à celle de ses précédents employeurs. Avec une victoire à domicile le week-end dernier, les Bleu et Blanc devraient aborder ce match avec confiance.

Les effectifs probables pour PSG vs Auxerre

Composition attendue de PSG : Chevalier, Zabarnyi, Marquinhos, Pacho, Hakimi, Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz, Mendez, Kvaratskhelia, Ramos

Composition attendue de Auxerre : Leon, Senaya, Siwe, Sierralta, Mensah, Akpa, Sinayoko, Owusu, Danois, Danny Namaso, Mara

Surmonter un revers

La défaite du PSG la semaine dernière était un accroc dans leur saison. Pourtant, ils affrontent une équipe qu'ils n'ont pas perdue lors des sept dernières confrontations directes toutes compétitions confondues, avec cinq victoires pour le PSG (D2).

Avant cette défaite contre l'OM, ils étaient sur une série de cinq victoires consécutives, y compris leur match d'ouverture contre l'Atalanta en Ligue des champions. Pendant ce temps, Auxerre a joué deux matchs à l'extérieur en championnat cette saison, et les deux se sont soldés par une défaite.

Les visiteurs n'ont également pas marqué lors de leur précédent match à l'extérieur, ce qui est un scénario probable ce samedi également. Le PSG a empêché ses adversaires de marquer lors de quatre de ses cinq dernières victoires. Ils ont également réussi à le faire lors de trois des cinq dernières confrontations directes.

Pronostic 1 PSG vs Auxerre : 1x2 & BTTS - PSG & Non à une cote de 1,92 sur Winamax

Pronostic 1 PSG vs Auxerre : 1x2 - PSG à une cote de 1,19 sur Winamax

Kvaratskhelia se montre à la hauteur

Tout comme la semaine dernière contre l'OM, l'attaque du PSG reposera fortement sur Gonçalo Ramos et Khvicha Kvaratskhelia. L'attaquant géorgien a été incroyable depuis son transfert de Naples à Paris, mais il n'a pas encore atteint sa pleine vitesse cette saison.

Il a enregistré le plus de touches dans la surface adverse (4) lors de la dernière sortie, et a marqué quatre buts en 14 apparitions en Ligue 1 la saison dernière. Il a trouvé le chemin des filets contre l'Atalanta, portant son total à trois buts lors de ses cinq dernières apparitions en club et en sélection.

Cependant, il doit se surpasser en l'absence de la ligne d'attaque régulière du PSG, et il semble qu'il le fera contre cet adversaire. Kvaratskhelia a inscrit un doublé lors de la victoire 3-1 des hôtes lors du dernier match de la saison de Ligue 1 la saison dernière.

Pronostic 2 PSG vs Auxerre : Buteur à tout moment - Khvicha Kvaratskhelia à une cote de 1,97 sur Winamax

L'attaque du PSG sur la touche

Bien que le PSG soit susceptible de repartir avec les trois points, cela ne sera peut-être pas une victoire éclatante. Enrique a plusieurs attaquants clés à l'infirmerie, ce qui constitue un obstacle majeur pour son équipe dans le dernier tiers.

Le meilleur footballeur masculin du monde, Ousmane Dembélé, est absent pour cause de blessure, rejoint par Bradley Barcola, Désiré Doué, et Joao Neves sur la touche. Sans cette puissance offensive, ce match pourrait ne pas comporter autant de buts que nous l'aurions espéré avec ces joueurs dans l'équipe.

Seul Angers a participé à plus de matchs produisant moins de trois buts cette saison que le PSG. Quatre des cinq matchs de Ligue 1 des hôtes se sont terminés avec moins de trois buts, tandis qu'Auxerre a vu trois de ses cinq rencontres de championnat produire le même résultat.

Pronostic 3 PSG vs Auxerre : Plus/Moins - moins de 2,5 buts à une cote de 3,45 sur Winamax