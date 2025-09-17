Pronostic PSG vs Atalanta 17/09/2025 : des Parisiens blessés mais toujours trop forts

Notre expert en paris prévoit que les hommes de Luis Enrique remporteront la victoire, en dépit de leurs récents problèmes de blessures.

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Pronostic PSG vs Atalanta : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG vs Atalanta

PSG pour marquer plus de 2,5 buts à une cote de 2,10 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 1,68 sur Winamax

Bradley Barcola comme buteur à tout moment à une cote de 2,15 sur Winamax

Le PSG devrait gagner 3-1 contre Atalanta.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Paris Saint-Germain a démarré exactement comme prévu en Ligue 1. Ils dominent le classement avec quatre victoires en quatre matchs et ont déjà inscrit 10 buts. Malgré de nombreux problèmes de blessures, ils ont battu le RC Lens 2-0 ce week-end et semblent à nouveau solides.

Atalanta, quant à elle, peine à trouver sa forme. Avec un nouveau manager, Ivan Juric, après le départ de Gian Piero Gasperini, les débuts ne sont pas particulièrement brillants. Les matchs nuls contre Pise et Parme étaient décevants, mais une victoire 4-1 contre Lecce dimanche devrait leur donner un coup de pouce.

Les effectifs probables pour PSG vs Atalanta

Composition attendue de PSG : Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Mbaye, Ramos, Barcola

Composition attendue de Atalanta : Carnesecchi, Scalvini, Hien, Djimsiti, Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski, De Ketelaere, Maldini, Krstovic

Le PSG montre de la profondeur malgré l'absence de stars

La profondeur du PSG est mise à l'épreuve actuellement, avec plusieurs absents de marque, notamment dans le secteur offensif. Ousmane Dembélé et Désiré Doué se sont blessés en jouant pour la France, et Khvicha Kvaratskhelia est le dernier sur la liste des blessés. Il rejoint Lee Kang-in et Lucas Beraldo parmi les absents.

Cependant, les Parisiens ont d'autres options, avec Bradley Barcola toujours disponible et des joueurs comme Gonçalo Ramos prêts à entrer en jeu. Ils disposent encore de nombreuses façons de faire mal à l'Atalanta au Parc des Princes, et nous nous attendons à ce qu'ils le fassent.

Les Italiens ont encaissé dans chacun de leurs trois matchs cette saison, ce qui est de bon augure pour les hommes de Luis Enrique. Les champions en titre seront déterminés à commencer la défense de leur titre avec trois points.

Pronostic 1 PSG vs Atalanta : PSG pour marquer plus de 2,5 buts à une cote de 2,10 sur Winamax

Atalanta pour exploiter les failles défensives du PSG

L'équipe d'Enrique n'est pas infaillible, même si elle a quelques feuilles propres cette saison. Tottenham Hotspur leur a marqué deux buts, et Toulouse en a récemment marqué trois - donc l'Atalanta peut trouver des moyens de les blesser.

Cependant, savoir s'ils peuvent s'imposer est une toute autre question. La Dea a marqué en moyenne deux buts par match jusqu'à présent, et a des buteurs sur tout le terrain. Le PSG se voit bien pour la victoire, mais doit rester vigilant face à des joueurs comme Charles De Ketelaere. Ils manquent toujours Ademola Lookman après un conflit très public, et le transfert de Mateo Retegui a également affaibli leurs options.

Bien que les géants français aient gardé leur cage inviolée dimanche contre Lens, l'Atalanta devrait poser une menace bien plus grande alors que l'UCL revient à Paris.

Pronostic 2 PSG vs Atalanta : Les deux équipes marquent à une cote de 1,68 sur Winamax

Barcola se montre à la hauteur

Avec la vaste gamme d'absences offensives au PSG, on s'attend à ce que Barcola se montre encore plus que d'habitude. Il l'a fait de manière significative, enregistrant un but et une passe décisive dans la victoire contre Toulouse, et marquant les deux dans la victoire contre Lens.

L'année dernière, il a marqué 14 buts en Ligue 1, et pourrait bien dépasser ce total cette saison. Ramos est perçu comme le buteur le plus probable par les bookmakers, et pourrait bien figurer sur la feuille de score, mais Barcola est l'homme en forme.

Le jeune homme de 23 ans a marqué trois fois dans cette compétition en 2024/25 alors que les Parisiens décrochaient le titre - cette saison, il vise beaucoup plus. La défense de l'Atalanta devra garder un œil très attentif sur lui.