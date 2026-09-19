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Les meilleurs paris pour Toulouse Le Havre

Victoire de Toulouse ⭐ à la cote de 1,77 sur Unibet, soit une probabilité de 56 % que les Violets décrochent enfin leur première victoire de la saison à domicile.

que les Violets décrochent enfin leur première victoire de la saison à domicile. Toulouse gagne la 2e mi-temps ⭐ à la cote de 2,00 sur Unibet, soit une probabilité de 50 % que le TFC marque davantage que le HAC après la pause.

que le TFC marque davantage que le HAC après la pause. « Les deux équipes marquent » : Non ⭐ à la cote de 1,80 sur Unibet, soit une probabilité de 56 % qu’au moins une des deux équipes reste muette.

Si nous voyons Toulouse l’emporter 2-0, cela serait au prix d’une première période plutôt fermée, compte tenu de la timidité offensive actuelle des deux équipes.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

À Toulouse, ce début de saison a un goût d’inachevé. Les hommes de Jens Berthel Askou ont souvent pris le jeu à leur compte, mais sont restés mal payés (2 points, pour 7,6 attendus selon Opta). Contre Lille par exemple, ils avaient buté sur un Berke Özer des grands soirs (24 tirs, 9 arrêts). Et, comme souvent en présaison, ils se sont fait punir sur une des rares incursion nordiste (0-1).

Au Havre, l’effectif a été largement renouvelé cet été (12 arrivées, 18 départs). Pour l’heure, les Ciel et Marine courent eux aussi après leur premier succès (2N-2D). Didier Digard doit en outre se passer de son gardien Lionel Mpasi, touché au tendon d’Achille (environ six mois d’absence).

Les effectifs probables pour Toulouse Le Havre

Composition attendue de Toulouse : Niflore – Messali, Koumbassa, McKenzie, Tapé – Cásseres, Schmidt – Hidalgo, Jørgensen, Azizi – Russell-Rowe

Composition attendue du Havre : Gallon – Jelert, Seko, Touba, Ouziad – Ebonog – Mizuta, Richardson – Nakamura, Samatta, Maja

Toulouse enfin vainqueur au Stadium ?

Cette saison, le Stadium attend toujours le premier but de son club en championnat (0-2 contre Lyon, 0-1 contre Lille). L’équipe d’Askou ne manque pourtant pas d’occasions, et surtout d’identité, faite de possession patiente et de relances courtes (59 % de possession à Lorient).

Cristian Cásseres, grande satisfaction de ce début de saison, donne en tout cas le tempo en multipliant les bons ballons (3 passes décisives, meilleure moyenne de L1).

En face, Le Havre aime défendre groupé et guetter les sorties rapides. Dans les buts, Gauthier Gallon a réussi sa première (0-0), bien qu’il découvre la place de titulaire en cours de route. On sent en effet que ce groupe remanié cherche encore ses automatismes (seulement trois rescapés de la saison passée dans le onze face à Angers).

Prudence tout de même, car les Normands ont remporté le dernier duel, en février, à dix contre onze dès la première minute (2-1). Au Stadium, en revanche, le TFC reste sur deux réceptions sans défaite face au HAC (1V-1N).

Pronostic 1 Toulouse vs Le Havre : victoire de Toulouse – cote de 1,77 sur Betclick

Toulouse plus fort après la pause, comme à Lorient (2-0 en 2e mi-temps)

Le marché « Équipe gagnante de la 2e mi-temps » fonctionne comme une sorte de match dans le match. Seuls comptent les buts marqués après la pause. S’il nous intéresse, c’est surtout que c’est au retour des vestiaires que le TFC hausse le rythme (trois de ses quatre buts en L1).

À Lorient, Askou avait secoué ses troupes à la pause et lancé Casper Tengstedt. Le Danois a répondu dès la 48e, de la tête, au bout d’un corner joué à deux entre Cásseres et Jørgensen. Vingt minutes plus tard, Thomas Jørgensen s’offrait un double contact dans la surface avant de conclure, là encore servi par le Vénézuélien (68e).

Le HAC, lui, peine parfois à tenir la distance. À Lyon, les Normands ont laissé filer leur avance sur un corner tardif (87e). Contre Brest, réduits à dix, ils ont encaissé le but du break peu après la reprise (51e). Reste un bémol, car les Havrais savent eux aussi frapper tard (buts à la 74e et à la 79e).

Pronostic 2 Toulouse vs Le Havre : Toulouse gagne la 2e mi-temps – cote de 2,00 sur Betclick

Au moins une équipe muette, comme lors du dernier Toulouse-Le Havre au Stadium (0-0)

Petit rappel sur la règle. Ce pari « Les deux équipes marquent : Non » passe dès qu’une des deux équipes reste muette. Un 2-0 toulousain, un 0-0 ou un 0-1 font donc l’affaire, statistiquement fondé sur le fait que l’attaque havraise tourne pour l’heure au ralenti (2 buts en 4 journées, dont un penalty).

Le jeu normand mise beaucoup sur les ouvertures dans le dos de la défense, comme celle de Seko pour Ally Samatta face à Angers (1re). Le Tanzanien, buteur de la tête à Lyon, porte l’essentiel du danger, tandis que Josh Maja et Rayan Fofana cherchent encore leurs repères.

Pour finir, signalons que le dernier Toulouse-Le Havre s’était terminé sans but, en dépit d’un gros finish côté TFC (18 tirs contre 9). Vigilance toutefois, car l’arrière-garde toulousaine a concédé au moins un but à chaque journée.

Pronostic 3 Toulouse vs Le Havre : « Les deux équipes marquent » : Non – cote de 1,80 sur Betclick

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