Pronostic Strasbourg vs Nice, direction le Stade de France

Rencontre capitale pour une finale de Coupe de France ce mercredi 22 avril. Découvrez les choix et le pronostic Strasbourg vs Nice de notre spécialiste.

Les meilleurs paris pour Strasbourg Nice

Match à élimination directe ce mercredi entre deux équipes que tout oppose au niveau de la confiance. Un match qui sera disputé jusqu’au bout pour voir le Stade de France au mois de mai. Voici nos choix et notre prono Strasbourg Nice :

Victoire de Strasbourg ⭐ à la cote de 1,75 sur Unibet, soit une probabilité de 57,1 % que les Alsaciens gagnent le match au bout de 90 minutes.

Strasbourg marque plus de 1,5 buts ⭐ à la cote de 1,72 sur Unibet, soit une probabilité de 58,1 % que Strasbourg marque au minimum 2 buts.

Strasbourg gagne à la mi-temps ⭐ à la cote de 2,15 sur Unibet, soit une probabilité de 46,5 % que les locaux aient l’avantage après 45 minutes.

Notre pronostic Strasbourg vs Nice voit une demi-finale serrée entre deux clubs dans une situation différentes et une victoire des Alsaciens par 2 buts à 0

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Bien que les Strasbourgeois soient huitième du championnat, ils ne cherchent pas à se qualifier pour l’Europe de cette manière. Qualifié pour les demi-finales de Ligue Europa Conférence, ils ont laissé de côté le championnat pour se concentrer sur les coupes. Le week-end dernier, ils ont pris 3 buts à 0 contre Rennes avec une rotation importante de l’effectif afin d’arriver le plus frais possible contre Nice.

Pour Nice, c’est bien le contraire, c’est une saison extrêmement difficile. Ils sont à seulement 4 points de la place de barragiste pour descendre en Ligue 2 et doivent jouer cette rencontre importante pour se qualifier en finale de Coupe de France. En manque de confiance, la concentration n’est pas leur fort et pourrait leur jouer des tours lors de ce match qui pourrait les booster pour le championnat en cas de victoire.

Les effectifs probables pour Strasbourg Nice

Composition attendue de Strasbourg : Penders - G. Doué, Doukouré, Omobamidele, Chilwell - El Mourabet, Barco - Moreira, Enciso, Godo - Emegha

Composition attendue de Nice : Dupé - Clauss, Mendy, Oppong, Bard - Sanson, Louchet, Boudaoui - Cho, Wahi, Diop

Retour au Stade de France pour les Alsaciens

Les joueurs de Gary O’Neil ont montré qu’ils ont du caractère ces dernières semaines en se qualifiant pour une demi-finale européenne. Un peu moins efficace et concentrés en championnat, cette rencontre pour une place au Stade de France est la plus importante de la semaine et verra le nouvel entraîneur sortir l’équipe type. Emegha est de retour pour remplacer Panichelli, qui lui est blessé pour la fin de saison.

En face, les Niçois de Claude Puel sont dans le dur et n’ont pas gagné depuis quatre matchs. Bien qu’intéressante sur le papier, cette rencontre pourrait aussi être un objectif piège, comme ce fut le cas pour le Stade de Reims la saison dernière. Avec le maintien encore en jeu, ce match pourrait être un bol d’air frais ou un nouveau coup de massue pour une équipe qui est à la peine.

Pronostic 1 Strasbourg vs Nice : Victoire de Strasbourg - cote de 1,75 sur Unibet

Strasbourg sait jouer les matchs couperets

Comme ils l’ont montré lors de leur quart de finale retour en Ligue Europa Conférence, les Alsaciens savent marquer dans les matchs importants. Ils ont su remonter un retard de 2 buts et l’emporter par 4 à 0, au moment où ils avaient le plus besoin de performer. Cette fois, c’est une place pour la finale qui est en jeu au stade de la Meinau, avec un public chauffé à bloc et qui va pousser derrière les siens pendant 90 minutes.

De l’autre côté du terrain, ils verront la deuxième plus mauvaise défense de Ligue 1 avec 56 buts encaissés. De quoi trouver des espaces pour tromper l’adversaire. Un vrai casse tête pour Claude Puel afin de maîtriser la jeunesse offensive avec Enciso, Emegha, Godo ou encore Nanasi qui sont en réussite depuis quelques matchs.

Pronostic 2 Strasbourg vs Nice : Strasbourg marque plus de 1,5 buts - cote de 1,72 sur Unibet

La Meinau en feu dès le début du match

Contre Mayence, les Strasbourgeois avaient fait la différence dès les 45 premières minutes de la rencontre en marquant à deux reprises. Pour faire douter les Aiglons, rien de mieux que d’imposer un fort pressing et de marquer rapidement. Un domaine très bien maîtrisé par ces jeunes Alsaciens qui rêvent d’aller au Stade de France pour tenter de remporter un trophée.

En marquant lors de la première mi-temps, les coéquipiers de Morgan Sanson auront du mal à sortir la tête de l’eau. Ils n’y arrivent pas en championnat et ce manque de confiance va les suivre jusqu’à la fin de saison. De quoi nous offrir une rencontre avec un favori certain, sachant qu’ils jouent à domicile, poussé par un public qui a toujours répondu présent.

Pronostic 3 Strasbourg vs Nice : Strasbourg gagne à la mi-temps - cote de 2,15 sur Unibet

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