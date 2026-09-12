Pronostic Strasbourg Monaco Ligue 1 12/09/2026 : l’ASM enchaîne

Monaco se déplace au Stade de la Meinau ce samedi (coup d’envoi à 17h15). L’ASM, leader, part favori des pronostics pour un 4e succès de rang en L1.

Les meilleurs paris pour Strasbourg Monaco

Victoire de Monaco ⭐ à la cote de 2,05 sur Unibet , soit une probabilité de 49 % de voir le leader conserver son fauteuil au terme de cette quatrième journée.

, soit de voir le leader conserver son fauteuil au terme de cette quatrième journée. Monaco gagne la 2ème mi-temps ⭐ à la cote de 2,15 sur Unibet , soit une probabilité de 47 % que l’ASM remporte la seconde période, comme lors de ses trois derniers matchs.

, soit que l’ASM remporte la seconde période, comme lors de ses trois derniers matchs. Coaching gagnant : Brunner ou son remplaçant marque ⭐ à la cote de 2,40 sur Unibet, soit une probabilité de 42 % qu’un avant-centre monégasque, quel qu’il soit, marque.

Sur une marge estimée courte (1-2), nous pronostiquons une victoire de l’ASM, avec un but de Brunner ou de son remplaçant.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Trois matchs, trois victoires. Pour l’heure, l’ASM est la seule équipe à faire carton plein. Tombeurs surprise de Marseille à domicile (2-0) et du PSG au Parc (1-2), les hommes de Filipe Luís se distinguent par un vrai sens de la contre-attaque (quatre buts sur ce schéma), en abandonnant volontairement la possession (34 % face au PSG). Un Hrádecký irréprochable (neuf arrêts au Parc !) prend une importance croissante dans ce dispositif.

Côté Racing, les préceptes offensifs d’Hugo Oliveira prennent forme (huit buts sur les deux dernières journées, six buteurs différents), avec un excellent Gessime Yassine. En revanche, l’arrière-garde cherche encore ses repères. La faute sans doute à une charnière remaniée à chaque journée (sept buts encaissés en trois matchs).

Les effectifs probables pour Strasbourg Monaco

Composition attendue de Strasbourg : Jörgensen – Oso, Doukouré, Mitchell, Antwi – Diop, D. Sousa, Reyna – Yassine, Ortega, Nanasi

Composition attendue de Monaco : Hrádecký – Vanderson, Sané, Dier, Nazinho – Zakaria, Camara – Idumbo, Golovin, M. Coulibaly – Brunner

Monaco sur la lancée de ses victoires face à Marseille et Paris

À Flamengo, Filipe Luís étonnait par le monopole qu’exerçait son équipe sur le ballon (62 % de possession de moyenne, un record depuis 2013 au Brésil). Arrivé en Principauté cet été, l’ancien latéral de Diego Simeone n’est pas loin de faire l’exact contraire. Son Monaco défend bas, laisse le ballon et privilégie les contres.

Son ASM n’est pas sans rappeler l’Atlético de ses années de joueur. Et déjà l’OM (64 % de possession) puis le PSG en ont fait les frais. Or Strasbourg, sous Oliveira, veut justement confisquer le ballon (56 % à Troyes). Le Racing arrive donc avec le profil exact des deux dernières victimes monégasques.

Reste évidemment l’obstacle de la Meinau, où l’ASM a perdu deux fois de suite. On se rappellera l’invraisemblable 5-4 en mai… après avoir pourtant mené 4-1. Ajoutons que Monaco reste sur trois défaites contre Strasbourg quand Éric Wattellier, désigné pour samedi, est au sifflet (3,24 jaunes et 0,67 penalty par match en 2025-2026).

Pronostic 1 Strasbourg vs Monaco : victoire de Monaco – cote de 2,05 sur Unibet

Un match animé attendu au retour des vestiaires

Ici, le marché « équipe gagnante de la 2ème mi-temps » nous intéresse. Un rappel sur la règle : seuls les buts inscrits après la pause comptent, comme si un nouveau match démarrait à la 46e minute. Monaco a justement remporté la seconde période de ses trois derniers matchs (2-1 contre Górnik, 1-0 face à l’OM, 2-0 au Parc).

Statistiquement, il existe une volonté d’accélérer dans le quart d’heure suivant le repos : quatre buts entre la 50e et la 58e depuis août (Camara, Golovin, Brunner, Nazinho). Le club en revendique même onze sur ce créneau en 2026. C’est son plus haut total. Nous y ajoutons le fait que le Racing a encaissé cinq de ses sept buts de championnat après le repos.

Cela dit, les attaquants alsaciens frappent eux aussi tard, à l’image du doublé éclair d’Amo-Ameyaw à Troyes. Le coaching de Filipe Luís et celui d’Hugo Oliveira se rejoignent, en quelque sorte, sur ce point.

Pronostic 2 Strasbourg vs Monaco : Monaco gagne la 2ème mi-temps – cote de 2,15 sur Unibet

Brunner, Abline ou Biereth buteur

Notre dernière sélection concerne le buteur monégasque. Le « Coaching gagnant » est validé si Brunner marque, à défaut son remplaçant en cours de jeu, Mathis Abline (recruté 25 millions d’euros) ou Mika Biereth. Nous misons donc sur la pointe monégasque, peu importe qui l’occupe au moment du but.

Notre pronostic épouse la gestion de Filipe Luís, qui relaie systématiquement son avant-centre en cours de match. En sortie de banc, Mika Biereth a d’ailleurs marqué contre Górnik Zabrze, tandis que Mathis Abline, remis de sa blessure au pied, retrouve du rythme.

Brunner demeure notre premier candidat. Déjà auteur de quatre buts, dont un raid de 40 mètres tout en puissance face à l’OM, certainement le but de la 2e journée. Dernier argument, Strasbourg cède régulièrement sur des centres depuis août, à l’image de Mille, seul au point de penalty à Troyes.

Pronostic 3 Strasbourg vs Monaco : Coaching gagnant, Brunner ou son remplaçant marque – cote de 2,40 sur Unibet

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