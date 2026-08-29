Pronostic Strasbourg Lens 29/08/2026 : Lens frappe après la pause

La 2e journée de Ligue 1 propose Strasbourg Lens ce samedi à 17h15. Nos experts voient les Sang et Or enchaîner après le PSG et l’AJ Auxerre.

Les meilleurs paris pour Strasbourg Lens

Victoire de Lens ⭐ à la cote de 2,02 sur Betclic, soit une probabilité de 49 % que les Sang et Or s’imposent à la Meinau.

que les Sang et Or s’imposent à la Meinau. Lens gagne la 2e mi-temps ⭐ à la cote de 2,20 sur Betclic, soit une probabilité de 45 % que les Lensois marquent davantage de buts que Strasbourg après la pause.

que les Lensois marquent davantage de buts que Strasbourg après la pause. « Les deux équipes marquent » : Non ⭐ à la cote de 2,10 sur Betclic, soit une probabilité de 48 % qu’au moins une des deux équipes reste muette.

Le RC Lens devrait s’imposer 0-2 à la Meinau, grâce à sa capacité à faire la différence dans la seconde période (six de ses neuf derniers buts marqués vers l’heure de jeu).

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le RC Lens a gagné ses deux gros rendez-vous de l’été. Le Trophée des Champions d’abord, arraché au PSG (1-0) en jouant à dix pendant près d’une heure. Puis un carton offensif 5-2 lors de la 1re journée contre Auxerre, avec quasiment le même onze (à une exception près, Sagnan remplaçant Antonio suspendu pour sa première en Ligue 1).

Dynamique très différente pour Strasbourg, diminué par les départs de joueurs clés (les ventes totalisent 165 millions d’euros). Les blessures et les départs, ceux d’Emanuel Emegha et de Valentín Barco à Chelsea notamment, laissent un Racing peu inspiré au milieu et en attaque. La reprise à Marseille a logiquement tourné court (0-4), avec seulement deux tirs cadrés en 90 minutes.

Les effectifs probables pour Strasbourg Lens

Composition attendue de Strasbourg : Jørgensen – Antwi, Omobamidele, Høgsberg, Doué – Amougou, Sousa – Yassine, Nanasi, Amo-Ameyaw – Mara

Composition attendue de Lens : Risser – Nawrocki, Ganiou, Sagnan – Abdulhamid, Titraoui, Cuisance, Udol – Thauvin, Ivanovic, Sima

Lens arrive lancé face à un Racing en chantier

Le onze aligné par Dino Toppmöller devrait, sans trop de surprise, être très proche de l’équipe qui a fait tomber le PSG puis cartonné Auxerre. Son capitaine Florian Thauvin (ailier droit) traverse une période faste, avec six des neuf derniers buts lensois à son actif, comme buteur ou passeur.

Autour de lui, les recrues ont pris leurs marques : Franjo Ivanovic (attaquant excentré gauche, prêt sec de Benfica), a ouvert son compteur contre Auxerre, et Michaël Cuisance, (milieu droit) venu de deuxième division allemande pour se relancer, impressionne dans l’entrejeu.

Le Racing aborde de son côté ce rendez-vous sans Samir El Mourabet (milieu défensif), suspendu après son rouge au Vélodrome. Reconnaissons toutefois que le pari « Lens gagne » a sa part de risque. En dépit de la forme lensoise, Unibet laisse encore 55 % de probabilité à l’ensemble « Strasbourg gagne ou match nul ».

Pronostic 1 Strasbourg vs Lens : victoire de Lens – cote de 2,02 sur Betclic

Le RC Lens de Toppmöller régulièrement décisif après la pause

Les deux équipes ont vécu une 1re journée au scénario assez similaire : première période verrouillée, puis seconde période assez débridée. Lorsqu’on « additionne » leurs matchs, on obtient un petit but en première période et… dix en seconde !

Le Racing pensait tenir un bon 0-0 au Vélodrome, avant de céder 60 secondes après la reprise sur une ouverture d’Angel Gomes pour Amine Gouiri. Lens a suivi le chemin à peu près inverse contre Auxerre, un but avant les vestiaires, six ensuite.

Sur l’ensemble de l’été, les Sang et Or ont inscrit six de leurs neuf buts après la pause, quand le Racing a concédé la moitié de ses quatorze buts après l’heure de jeu. Dans un pari de type « 2e mi-temps », seuls comptent les buts inscrits après la 45e minute. Quel que soit le vainqueur final, un 0-0 à la pause suivi d’un 0-2, par exemple, valide le ticket.

Pronostic 2 Strasbourg vs Lens : Lens gagne la 2e mi-temps – cote de 2,20 sur UniBet

Une attaque alsacienne (trop) peu inspirée

Strasbourg n’a marqué qu’un seul petit but lors de ses quatre dernières sorties. La faute aux départs (Emegha et Barco à Chelsea) certes, mais aussi aux blessures : Martial Godo, auteur de 16 buts la saison passée et des deux tiers des buts de l’été, traîne une gêne musculaire depuis le 20 août.

En l’absence de Joaquín Panichelli, victime d’une rupture des ligaments croisés au printemps, la pointe revient donc à Sékou Mara. Celui-ci a eu toutes les peines à se libérer du marquage individuel de Kondogbia au Vélodrome, avant d’être remplacé par Jacobo Ortega, avant-centre de 20 ans arraché à la réserve du Real Madrid cet été, pas plus convaincant.

Un mot sur ce que couvre le pari « Les deux équipes ne marquent pas » : il gagne dès qu’une équipe au moins termine sans marquer. Une victoire lensoise sans but encaissé, un improbable 0-0 ou même un 1-0 alsacien par exemple, valident le ticket.

Pronostic 3 Strasbourg vs Lens : « Les deux équipes marquent » : Non – cote de 2,10 sur UniBet

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