Pronostic Valence vs Barcelone 23/05/2026 : les champions veulent finir en beauté

Notre expert en paris sportifs s'attend à un début de match fermé et à une rencontre plutôt pauvre en buts, qui devrait finalement tourner à l'avantage du FC Barcelone.

Les meilleurs paris pour Valence vs Barcelone

Mi-temps : Match nul à une cote de 2,30 sur Winamax

Moins de 3,5 buts à une cote de 1,58 sur Winamax

Victoire de Barcelone à une cote de 1,84 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Valence 1-2 Barcelone

Pronostic des buteurs : Valence – Javi Guerra ; Barcelone – Raphinha, Dani Olmo

Après avoir arraché la victoire (4-3) sur la pelouse de la Real Sociedad grâce à deux buts en toute fin de match, Valence est toujours dans la course à l'Europe. L'équipe de Carlos Corberán a également battu Gérone et l'Athletic Club lors de ses cinq dernières sorties, s'installant ainsi dans le milieu de tableau. Les Chés doivent impérativement s'imposer lors de cette rencontre pour garder une chance de se qualifier pour la Conference League.

De son côté, Barcelone n'a plus rien à jouer après avoir validé son titre de champion grâce à un succès 2-0 face au Real Madrid lors du Clásico. Les Catalans ont ensuite chuté contre Alavés, avant de rebondir dimanche dernier avec une victoire 3-1 face au Real Betis. S'ils l'emportent ce week-end, les hommes de Hansi Flick termineront la saison avec 97 points, ce qui constituerait leur meilleur total depuis 13 ans.

Les effectifs probables pour Valence vs Barcelone

Composition attendue de Valence : Dimitrievski, Vazquez, Pepelu, Tarrega, Correia, Ugrinic, Rodriguez, Rioja, Guerra, Lopez, Duro

Composition attendue de Barcelone : Szczęsny, Cancelo, Martín, Cubarsí, Kounde, Bernal, Pedri, Olmo, Gavi, Raphinha, Ferran

Un score de parité à la pause

Il y a eu très peu d'action en première mi-temps lors des matchs de Valence à domicile cette saison. C'est assez incroyable, mais seulement neuf buts ont été inscrits avant la pause sur l'ensemble des 18 matchs de championnat disputés à Mestalla. De plus, 62 % de ces rencontres affichaient un score de parité à la mi-temps.

De son côté, Barcelone a souvent du mal à démarrer à l'extérieur. Les Blaugranas ont été tenus en échec ou menés au score à la pause lors de 61 % de leurs déplacements en championnat. Leur différence de buts en première période n'est que de +3 hors de leurs bases.

Ces tendances suggèrent que le premier acte devrait être particulièrement disputé. Valence ne manquera pas de motivation dans sa quête d'une qualification européenne inespérée, d'autant que leur maintien n'a été mathématiquement assuré que le week-end dernier. Miser sur un match nul à la mi-temps s'avère donc très tentant, avec une probabilité implicite de 38,5 %.

Pronostic 1 Valence vs Barcelone : Mi-temps - Match nul à une cote de 2,30 sur Winamax

Peu de buts pour cette dernière journée

Privé de Lamine Yamal sur blessure, le FC Barcelone s’est montré un peu moins spectaculaire lors de ses dernières sorties. Les Catalans sont restés muets devant le but pour la première fois de la saison en Liga lors de leur dernier déplacement. Par ailleurs, six de leurs sept derniers matchs ont totalisé trois buts ou moins.

Cette baisse de régime offensive s'accompagne toutefois d'une solidité défensive retrouvée. Le Barça n'a encaissé que trois buts au cours de ses six dernières journées de championnat. Ils affichent désormais la co-meilleure défense de l'élite espagnole, avec une moyenne de seulement 0,89 but concédé par match.

Valence a tendance à aborder les matchs contre les cadors avec beaucoup de prudence. Les hommes de Corberán n’ont trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises en sept confrontations face aux équipes du top 4 cette saison.

Dans ce contexte, le "Moins de 3,5 buts" semble offrir une vraie valeur ajoutée. Ce pari s'est d'ailleurs avéré gagnant dans 83 % des matchs de Valence à domicile en Liga.

Pronostic 2 Valence vs Barcelone : Moins de 3,5 buts à une cote de 1,58 sur Winamax

Les champions pour finir sur une bonne note

La récente défaite de Barcelone sur le terrain d'Alavés est survenue seulement 48 heures après la parade et les célébrations du titre. Hansi Flick avait alors aligné une équipe largement remaniée par rapport au Clásico. Les Catalans devraient afficher une bien meilleure fraîcheur physique à Mestalla ce week-end, le technicien allemand étant attendu avec son onze type.

Les visiteurs ont remporté 12 de leurs 13 derniers matchs de championnat. Même s'ils ne jouent que pour l'honneur, les Barcelonais ont les armes pour dompter cette équipe de Valence, qu'ils avaient corrigée 6-0 en septembre dernier. Les cinq dernières confrontations directes entre les deux clubs ont d'ailleurs toutes été remportées par le géant catalan.

Le bilan des Chés face aux gros du championnat ne plaide pas non plus en leur faveur : ils affichent un zéro pointé avec sept défaites en sept matchs contre les membres actuels du top 4. Ils n'ont d'ailleurs glané qu'un seul petit point face aux équipes du top 6. Dès lors, la victoire du Barça offre une belle valeur, avec une probabilité implicite de 54,1 %.

Pronostic 3 Valence vs Barcelone : Victoire de Barcelone à une cote de 1,84 sur Winamax

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