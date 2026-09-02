Pronostic Toulouse Lille Ligue 1 03/09/2026 : le LOSC garde sa lancée

Découvrez notre pronostic Toulouse Lille pour la 3e journée de Ligue 1, jeudi à 20h45. Nous misons sur un succès lillois dans un match à trois buts.

Les meilleurs paris pour Toulouse Lille

Victoire de Lille ⭐ à la cote de 2,00 sur Unibet, soit une probabilité de 50 % que les Dogues signent un cinquième succès de rang face au TFC

que les Dogues signent un cinquième succès de rang face au TFC Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,85 sur Unibet, soit une probabilité de 54 % que le match produise au moins trois buts, comme les quatre dernières confrontations

que le match produise au moins trois buts, comme les quatre dernières confrontations Olivier Giroud buteur ou passeur décisif ⭐ à la cote de 2,00 sur Unibet, soit une probabilité de 50 % que l’avant-centre marque ou délivre une passe décisive, mise remboursée s’il ne figure pas dans le onze de départ

Lille devrait s’imposer 1-2 au Stadium, en frappant peu mais juste, face à un TFC décidément fébrile en fin de match.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Toulouse n’a pris qu’un petit point en deux journées. Et encore, il le doit largement à Guillaume Restes (gardien). À Brest, le TFC menait de la 62e à la 90e+5 avec deux tirs cadrés, pendant que les Bretons touchaient trois fois les montants. Et une semaine plus tôt, l’équipe de Jens-Berthel Askou avait perdu 0-2 contre Lyon malgré 2,63 xG, soit plus de deux buts d’occasions créées.

Lille, de son côté, a le mérite d’avoir pris quatre points en étant sevré de ballons (44 % à Angers, seulement 29 % contre le PSG). Le LOSC de Davide Ancelotti a toujours mené dans ses deux matchs, ne cédant par exemple que dans le temps additionnel face au PSG (2-2). Une dynamique à confirmer pour un effectif amputé de Bouaddi (milieu) et Fernandez-Pardo (ailier).

Les effectifs probables pour Toulouse Lille

Composition attendue de Toulouse : Restes – Diallo, McKenzie, Nicolaisen, Tapé – Cásseres, Vossah – Vignolo, Jørgensen, Gboho – Russell-Rowe

Composition attendue de Lille : Özer – Tiago Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud – André, Bentaleb – Correia, Ethan Mbappé, Haraldsson – Giroud

Le LOSC vers un cinquième succès de rang contre le TFC

Le LOSC a remporté les quatre dernières confrontations. On note que trois se sont soldées sur un seul but d’écart (2-1, 1-2, 2-1), et que la dernière en avril (0-4) au Stadium fut une formalité pour les Dogues. Mark McKenzie (défenseur central) avait été expulsé à la 48e. Il sera de nouveau titulaire jeudi.

Il y a aujourd’hui un écart d’efficacité entre les deux équipes. Sur deux journées, Lille a cadré 13 de ses 21 tirs, Toulouse seulement 5 de ses 23. D’autant que le TFC encaisse des buts sur le tard, puisque trois de ses quatre buts concédés sont tombés après la 65e minute, alors qu’il menait ou tenait le nul.

Unibet cote logiquement la victoire de Lille à 2,00, contre 3,40 pour Toulouse et 3,30 pour le nul. Nous retenons donc le marché « 1 N 2 - 90 mins », choix « Lille ». Ticket validé quel que soit le score, du 0-1 au 1-3.

Pronostic 1 Toulouse vs Lille : victoire de Lille – cote de 2,00 sur Unibet

Un match à trois buts, comme les quatre derniers

Les quatre dernières confrontations ont toutes produit au moins trois buts. Cette saison, les matchs de Toulouse en ont livré deux puis quatre. Et ceux de Lille deux puis quatre également.

Si Toulouse concède beaucoup (on le notait plus tôt, 26 tirs et trois montants à Brest, cinq arrêts de Restes), l’équipe concrétise le peu d’occasions créées. Ses deux seuls tirs cadrés en Bretagne ont fini au fond. À défaut d’être une menace constante, le TFC se montre réaliste.

Le pari « Les deux équipes marquent » est certes intéressant, coté à 1,72. Mais nous lui préférons objectivement le marché « Plus / Moins Buts - 90 mins », choix « Plus 2,5 », coté 1,85. Ticket validé dès le troisième but, quel que soit son auteur.

Pronostic 2 Toulouse vs Lille : plus de 2,5 buts – cote de 1,85 sur Unibet

Giroud, buteur ou passeur, comme depuis la reprise

L’inoxydable Olivier Giroud (40 ans le 30 septembre) est pour l’instant impliqué sur les trois buts lillois inscrits dans le jeu. À Angers, il a ouvert le score d’une frappe de loin (11e). Contre le PSG, il a remis dos au but pour Hakon Haraldsson (21e), puis renversé le jeu d’un long ballon vers Dilane Bakwa (84e).

La défense toulousaine n’est pas tout à fait au point, l’impression visuelle le confirme. Contre Lyon, un centre au second poteau est passé sous le pied de McKenzie à la 82e.

Reste le risque d’une rotation avant le Betis, le 8 septembre. Unibet le couvre avec le marché « Joueur buteur ou passeur décisif (remboursé si non titulaire) ». Si Giroud ne commence pas le match, Unibet vous restitue votre mise. Mais s’il débute, puis sort sans avoir été décisif, le ticket est perdant.

Pronostic 3 Toulouse vs Lille : Olivier Giroud buteur ou passeur décisif – cote de 2,00 sur Unibet

+