Pronostic Suède vs Pologne 31/03/2026 : des Suédois revitalisés décrochent leur billet pour le Mondial

Notre expert en paris mise sur la Suède de Graham Potter après leur performance impressionnante en demi-finale.

Les meilleurs paris pour Suède vs Pologne

Victoire de la Suède, à une cote de 2.10 sur Winamax

Les deux équipes marquent, à une cote de 1.83 sur Winamax

Plus de 2,5 buts, à une cote de 1.95 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Suède 2-1 Pologne

Pronostic des buteurs : Suède – Viktor Gyökeres, Benjamin Nygren l Pologne – Robert Lewandowski

La Suède a traversé une année 2025 difficile, ce qui a conduit au licenciement de Jon Dahl Tomasson en octobre après une défaite contre le Kosovo. Graham Potter a été nommé pour redresser les résultats et il a mené l'équipe à une victoire impressionnante 3-1 contre l'Ukraine jeudi. Ils partent favoris pour cette finale de barrage à Solna.

La Pologne, cependant, s'est montrée très difficile à battre ces derniers temps. L'équipe de Jan Urban n'a subi qu'une seule défaite en 2025 et a validé son ticket pour ce stade de la compétition en battant l'Albanie 2-1. Néanmoins, ils n'ont pas été aussi performants lors de leurs déplacements. Ils pourraient faire face à un défi de taille à la Strawberry Arena.

Les effectifs probables pour Suède vs Pologne

Composition attendue de Suède : Nordfeldt, Lindelof, Lagerbielke, Starfelt, Johansson, Ayari, Karlström, Gudmundsson, Elanga, Nygren, Gyökeres

Composition attendue de Pologne : Grabara, Kedziora, Bednarek, Kiwior, Cash, Szymanski, Zielinski, Skoras, Zalewski, Kaminski, Lewandowski

Une victoire à domicile pour valider la qualification

La Suède possède énormément de qualité, mais l'année dernière a été une période terrible pour les "Blågult". Graham Potter sera extrêmement satisfait de l'amélioration de son équipe depuis son arrivée, et la victoire 3-1 contre l'Ukraine a démontré ces progrès. Ils ne sont plus qu'à une étape de la qualification pour la Coupe du monde 2026 et ils ne voudront pas laisser passer cette chance.

La victoire sur les Ukrainiens a eu un coût, puisque Isak Hien a dû sortir sur blessure. Des doutes planent également sur la participation de Gabriel Gudmundsson. Cependant, Potter devrait être en mesure d'aligner une composition de départ similaire à celle qui a si bien performé jeudi, ce qui est un atout majeur. Ils sont dans d'excellentes dispositions pour décrocher une victoire vitale sur leur pelouse.

Du côté polonais, Jan Urban a déclaré que ses joueurs étaient prêts pour ce voyage en Suède, et Nicola Zalewski est de retour de suspension. Piotr Zielinski et Jakub Kaminski ont tous deux été remplacés contre l'Albanie, mais leurs cas ne sont pas jugés préoccupants pour cette finale. Nous maintenons malgré tout notre confiance aux hôtes, qui devraient s'avérer trop solides pour les "Biało-Czerwoni".

Pronostic 1 Suède vs Pologne : Victoire de la Suède, à une cote de 2.10 sur Winamax

Des buts attendus des deux côtés

Au vu des derniers scénarios de matchs, il y a de bonnes raisons de s'attendre à des buts de chaque côté à la Strawberry Arena. Cela s'est produit lors de leurs matchs respectifs contre l'Ukraine et l'Albanie, et aucune des deux défenses ne s'est montrée totalement hermétique. Nous prévoyons beaucoup d'action devant les buts dans cette rencontre.

En analysant les matchs officiels les plus récents de la Pologne, six de leurs sept dernières rencontres se sont terminées avec des buts pour les deux équipes. Cela a également été le cas lors des trois derniers matchs de la Suède, et nous anticipons un résultat similaire pour cette finale de barrage. Le match pourrait s'avérer extrêmement plaisant pour les supporters neutres.

Pronostic 2 Suède vs Pologne : Les deux équipes marquent, à une cote de 1.83 sur Winamax

Une lutte acharnée jusqu'au coup de sifflet final

Bien que nous misions sur une victoire à domicile, nous nous attendons à une forte résistance des visiteurs. Comme mentionné précédemment, la forme récente des deux sélections suggère des buts, le marché du "Plus de 2,5 buts" (Over) vaut donc la peine d'être considéré. Avec Viktor Gyökeres et Robert Lewandowski en fers de lance, la qualité offensive sur le terrain sera indéniable.

Gyökeres a inscrit un triplé jeudi, tandis que Lewandowski a ouvert le score pour son pays. Ces deux attaquants ne sont pas les seules menaces offensives, mais ils sont sans aucun doute les plus redoutables. Il ne serait pas surprenant de les voir tous les deux trouver le chemin des filets dans ce qui devrait être un match ouvert et compétitif.

Ces deux nations se sont affrontées à de nombreuses reprises par le passé, et 16 des 28 duels ont vu les deux équipes marquer. De plus, elles s'étaient rencontrées lors de la dernière Coupe du monde en 2022, où les Polonais l'avaient emporté 2-0. Leurs adversaires seront donc particulièrement motivés à l'idée de venger cette défaite mardi soir.

Pronostic 3 Suède vs Pologne : Plus de 2,5 buts, à une cote de 1.95 sur Winamax

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