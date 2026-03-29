Pronostic République tchèque vs Danemark 31/03/2026 : les visiteurs en route pour la Coupe du Monde

Notre expert en paris s'attend à ce que le match s'emballe en seconde période, avec une qualification du Danemark pour le tournoi de cet été.

Les meilleurs paris pour République tchèque vs Danemark

Victoire du Danemark, à une cote de 2,20 sur Winamax

Le Danemark marque plus de 1,5 but, à une cote de 2,35 sur Winamax

Seconde mi-temps : Plus de 1,5 but, à une cote de 2,15 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : République tchèque 1-2 Danemark

Pronostic des buteurs :

Les deux sélections se sont qualifiées lors des demi-finales de barrage jeudi, bien que de manières radicalement différentes. La République tchèque a dû remonter un déficit de deux buts pour arracher la prolongation et les tirs au but face à la République d'Irlande. Ils ont finalement remporté la séance de tirs au but 4-3 pour s'offrir un nouveau match capital à Prague.

De son côté, le Danemark a tranquillement disposé de la Macédoine du Nord avec une victoire 4-0 à Copenhague, match durant lequel Gustav Isaksen a signé un doublé. Auparavant, les Danois semblaient bien partis pour décrocher leur ticket direct pour le Mondial. Cependant, un effondrement en fin de match lors de leur dernière rencontre de groupe contre l'Écosse les a vus s'incliner 4-2 et basculer en barrages.

Les effectifs probables pour République tchèque vs Danemark

Composition attendue de la République tchèque : Kovar, Chaloupek, Hranac, Krejci, Karabec, Provod, Soucek, Jurasek, Sulc, Schick, Chory

Composition attendue du Danemark : Hermansen, Bah, Andersen, Norgaard, Maehle, Hojbjerg, Hjulmand, Isaksen, Froholdt, Damsgaard, Hojlund

Le Danemark pour valider son ticket mondial

Le Danemark possède un avantage significatif au vu de la facilité avec laquelle il a remporté sa demi-finale. Après avoir marqué trois fois entre la 49e et la 59e minute contre la Macédoine du Nord, le travail était fait dès l'heure de jeu. À l'inverse, la République tchèque a dû disputer 30 minutes de prolongation et une séance de tirs au but éprouvante contre l'Irlande.

Le Danemark semble également posséder une qualité globale bien supérieure à celle de ses adversaires. Ils ont enregistré 18 tirs et créé 2,19 xG lors de leur dernier match de poule, dépassant l'Écosse sur ces deux statistiques. Une victoire impressionnante 3-0 en Grèce à l'automne devrait également leur donner une grande confiance avant ce choc.

La République tchèque n'a pas été convaincante durant la phase de groupes. Ils ont subi une lourde défaite 5-1 en Croatie, tandis que leurs deux confrontations face aux Îles Féroé se sont soldées par un score cumulé de 3-3. Après n'avoir battu que de justesse une équipe irlandaise limitée à domicile, les ambitions mondiales des Tchèques devraient s'arrêter ici. Miser sur une victoire du Danemark semble être une excellente option avec une probabilité implicite de 48,8 %.

Pronostic 1 République tchèque vs Danemark : Victoire du Danemark, à une cote de 2,20 sur Winamax

La défense tchèque à nouveau en difficulté

Depuis le début de l'année 2024, la République tchèque n'a gardé sa cage inviolée qu'à 8 reprises en 24 matchs. Deux de ces "clean sheets" ont été obtenus contre Gibraltar, et un autre contre Saint-Marin. Les nations plus huppées ont généralement toujours trouvé la faille dans leur arrière-garde.

C'est un excellent présage pour les chances danoises dans cette rencontre. Les visiteurs devraient à nouveau titulariser Rasmus Højlund en pointe. Il réalise une belle saison en Italie, auteur de 10 buts en 26 apparitions en Serie A sous les couleurs du Napoli.

Le Danemark affiche une forme étincelante devant le but lors de ses récentes sorties. Ils ont marqué au moins deux fois lors de chacun de leurs six derniers matchs internationaux. Avec 20 buts inscrits sur cette période, parier sur "Plus de 1,5 but" pour le Danemark offre une réelle valeur ajoutée.

Pronostic 2 République tchèque vs Danemark : Le Danemark marque plus de 1,5 but, à une cote de 2,35 sur Winamax

Une finale de barrage qui s'emballe après la pause

Les derniers matchs du Danemark ont souvent explosé en seconde période. Les quatre buts contre la Macédoine du Nord jeudi ont tous été inscrits après le retour des vestiaires. De même, quatre des six buts de leur défaite 4-2 face à l'Écosse en novembre sont survenus après la 75e minute.

Le souvenir de ce match pourrait rendre la défense visiteuse un peu nerveuse s'il s'agit de tenir un score en fin de partie. Les Tchèques puiseront également de la confiance dans leur égalisation cruciale à la 86e minute contre l'Irlande en demi-finale.

Cinq des six derniers matchs du Danemark, toutes compétitions confondues, ont produit deux buts ou plus en seconde période. Comme les finales de barrage sont souvent fermées initialement, il y a de fortes chances que les espaces se libèrent au fil du match. Parier sur "Plus de 1,5 but en seconde mi-temps", avec une probabilité implicite de 44,4 %, pourrait s'avérer être le choix le plus judicieux.

Pronostic 3 République tchèque vs Danemark : Seconde mi-temps : Plus de 1,5 but, à une cote de 2,15 sur Winamax

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