Pronostic Rennes Marseille Ligue 1, J4: la passe de 3 pour les Bretons

Découvrez notre pronostic sur Rennes Marseille ce vendredi (coup d’envoi 20h45). Les hommes de Franck Haise partent favoris après deux succès de rang.

Les meilleurs paris pour Rennes Marseille

Victoire du Stade Rennais au Roazhon Park ⭐ à la cote de 2,00 sur Unibet, soit une probabilité de 50 % pour un troisième succès de rang.

pour un troisième succès de rang. Esteban Lepaul buteur ⭐ à la cote de 2,15 sur Unibet, soit une probabilité de 47 % que l’avant-centre poursuive sur sa lancée (déjà trois buts cette saison).

que l’avant-centre poursuive sur sa lancée (déjà trois buts cette saison). Plus de 1,5 but en première mi-temps ⭐ à la cote de 2,00 sur Unibet, soit une probabilité de 50 % de voir au moins deux buts avant la pause.

Sur un score probable de 2-1, Rennes part favori face à un OM fragilisé par les départs non compensés de plusieurs cadres cet été.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Rennes réussit son meilleur début de saison depuis six ans (sept points pris sur neuf possibles). Accrochés par le PSG (2-2) après avoir mené 2-0, les Bretons ont ensuite battu Le Mans in extremis (3-2), avant de se montrer plus dominateurs à Angers (1-2).

Obligés de dégraisser pour plier leur masse salariale aux contraintes de la DNCG (onze départs et aucune arrivée), les Olympiens restent toujours très intéressants dans le jeu. Toutefois, ils finissent mal payés de leurs efforts : après une large victoire contre Strasbourg (4-0), deux défaites coup sur coup, à Monaco (2-0) puis au Vélodrome face au Paris FC (2-3).

Les effectifs probables pour Rennes Marseille

Composition attendue de Rennes: Samba – Frankowski, Cresswell, Rouault, Merlin – Rongier – Al-Tamari, Szymanski, Camara, Blas – Lepaul

Composition attendue de Marseille: De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Højbjerg, Abdelli – Harit, Gomes, Paixão – Gouiri

L’arrière-garde de l’OM en (grande) délicatesse

En défense, l’OM doit composer avec les moyens du bord, après le départ de plusieurs centraux de métier : Balerdi (AS Roma), Medina (Leverkusen) et Pavard. Un secteur ultra-fragilisé donc, symbolisé par CJ Egan-Riley, fautif sur le second but à Monaco et sur le pénalty obtenu par le Paris FC, et Nayef Aguerd, qui n’a convaincu aucun club cet été.

Le remplaçant Derek Cornelius, entré en fin de match dimanche, n’a pas fait mieux, entre relances ratées (dont une à l’origine du pénalty concédé) et déchet technique.

Un pari « Victoire de Rennes » est donc statistiquement intéressant, mais prudence tout de même. L’OM a gagné leurs deux derniers duels (3-0 en Coupe de France, 3-1 en championnat). Et surtout, il garde une vraie force de frappe avec Igor Paixão et Amine Gouiri, impliqués dans huit de ses dix derniers buts. La cote proche de 2,00 reflète ce doute.

Pronostic 1 Rennes vs Marseille: Victoire de Rennes – cote de 2,00 sur Unibet

Esteban Lepaul de nouveau décisif au Roazhon Park

Lepaul totalise déjà trois buts en trois journées. Il s’inscrit dans la continuité de sa saison passée (21 buts, meilleur buteur de Ligue 1). Cet été, il s’est même vu confier les pénaltys, ce qui magnifiera forcément ses statistiques. Mais c’est surtout son registre qui nous intéresse, en lien avec certaines failles marseillaises.

L’avant-centre coupe très souvent les centres au premier poteau. Ce fut le cas contre le PSG (service de Frankowski, 38e), par exemple. Or comme noté plus haut, Marseille est en difficulté sur le marquage individuel des attaquants de pointe.

Un schéma observé à Monaco (Brunner complètement oublié sur un centre de Golovin) et face au Paris FC (Sinayoko trop facilement démarqué sur la passe de Koleosho). En tout, cinq des huit buts encaissés par l’OM depuis début août partent d’une erreur d’un défenseur central.

Pronostic 2 Rennes vs Marseille: Esteban Lepaul buteur – cote de 2,15 sur Unibet

Une première mi-temps animée dans les deux surfaces

Le pari « Plus de 1,5 but en première mi-temps » additionne les buts des deux camps. Il nous intéresse dans la mesure où il est validé si le match produit au moins deux buts avant la pause, toutes équipes confondues.

Et marquer tôt semble devenir une marque de fabrique des hommes de Franck Haise. Les Bretons ont ouvert le score entre la 5e et la 9e minute sur les trois journées. Avec à chaque fois le même schéma : une récupération, deux ou trois passes vers l’avant, puis une frappe. C’est ainsi que Szymanski a puni le PSG (9e), que Lepaul a lancé la victoire contre Le Mans (5e), et que Frankowski a ouvert le score à Angers (9e).

Marseille participe au scénario dans les deux sens. L’OM a concédé trois de ses cinq buts de championnat avant le repos, dont deux dans les vingt premières minutes contre le Paris FC. Mais l’OM a aussi marqué avant la pause dimanche, quand Amine Gouiri a intercepté une relance manquée pour égaliser (8e).

Pronostic 3 Rennes vs Marseille: Plus de 1,5 but en première mi-temps – cote de 2,00 sur Unibet

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