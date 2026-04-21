Pronostic PSG vs Nantes 22/04/2026 : Les Parisiens attendus au tournant face aux Canaris

Notre expert en paris sportifs mise sur un réveil du Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Les champions en titre comptent bien mettre fin à la série de six matchs sans victoire des Nantais pour reprendre leur marche en avant.

Les meilleurs paris pour PSG vs Nantes

Les deux équipes marquent : Oui, à une cote de 1,74 sur Winamax

Oui, à une cote de Total de buts : Moins de 3.5, à une cote de 1,78 sur Winamax

Moins de 3.5, à une cote de Khvicha Kvaratskhelia buteur ou passeur : Oui, à une cote de 1,90 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 2-1 Nantes

Pronostic des buteurs : PSG - Bradley Barcola, Gonçalo Ramos ; Nantes - Mostafa Mohamed

Le Paris Saint-Germain vient de subir un coup d'arrêt brutal dans la course au titre. Lyon a créé la sensation au Parc des Princes en s'imposant 2-1, brisant ainsi une série impressionnante de six victoires consécutives toutes compétitions confondues pour les Parisiens.

Lors de ce choc, Endrick et Afonso Moreira ont permis à l'OL de mener de deux buts dès les 20 premières minutes. Malgré un penalty manqué par Gonçalo Ramos, c’est finalement Khvicha Kvaratskhelia qui a sauvé l'honneur à la 94ème minute, privant Lyon d'un clean sheet mais pas des trois points.

Désormais, le PSG ne devance Lens que d'un petit point, avec toutefois ce match en retard crucial à disputer.

Côté nantais, la frustration est de mise. Les Canaris ont touché du doigt leur première victoire en six sorties avant que Brendan Chardonnet (Brest) n'égalise à la 96ème minute (1-1). Réduits à dix à l'heure de jeu, les hommes de Vahid Halilhodzic ont enchaîné un troisième match nul consécutif après une série noire de trois défaites.

Vahid Halilhodzic, suspendu pour ce choc, n’a vu ses hommes l’emporter qu’une seule fois lors de leurs 12 dernières sorties en Ligue 1. C’était une victoire 2-0 face au Havre, fin février. Aujourd'hui, les Canaris font partie du trio de tête pour la relégation en Ligue 2, aux côtés de Metz et d’Auxerre.

De son côté, le PSG aborde un calendrier ultra-chargé. La rotation de Luis Enrique s'est retournée contre lui face à Lyon, il est donc fort probable qu’il aligne son équipe type pour la réception de Nantes. On peut s’attendre à ce que les locaux retrouvent le chemin de la victoire lors de ce rendez-vous crucial au Parc des Princes.

Les effectifs probables pour PSG vs Nantes

Composition attendue du PSG : Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Beraldo, Vitinha, Mayulu, Doué, Kvaratskhelia, Barcola.

Composition attendue de Nantes : Lopes, Guilbert, Musrati, Cozza, Machado, Leroux, Coquelin, Sissoko, Lepenant, Ganago, Mohamed.

Pas de clean sheet à l'horizon

Le PSG n’a gardé sa cage inviolée qu’une seule fois lors de ses six derniers matchs à domicile : c’était lors du succès 2-0 contre Liverpool en Ligue des Champions. Pourtant, les Parisiens affichent une régularité offensive phénoménale avec au moins un but inscrit lors de leurs 46 derniers matchs de championnat au Parc, une série qui dure depuis le nul vierge contre Lorient en août 2023. Il ne fait aucun doute qu’ils parviendront à tromper la vigilance d’Anthony Lopes.

Du côté nantais, le "BTTS" (les deux équipes marquent) n'est passé que deux fois sur leurs sept dernières sorties en Ligue 1. Toutefois, les Canaris s'apprêtent à défier une équipe du PSG qui vient de chuter pour la première fois en sept rencontres face à Lyon.

Le but précoce de Mostafa Mohamed contre Brest a enfin mis un terme à une disette offensive de trois matchs pour Nantes. Si seulement deux de leurs quatre dernières rencontres ont vu des buts de chaque côté, la défense parisienne semble actuellement vulnérable.

Pour les candidats au maintien, trouver le chemin des filets est impératif afin d'éviter d'enchaîner un quatrième déplacement consécutif sans marquer, ce qui serait une première depuis avril 2019.

Pronostic 1 PSG vs Nantes : Les deux équipes marquent – Oui, cote de 1,74 sur Winamax

Un duel fermé dans la capitale

Le PSG trouve le chemin des filets, même dans la défaite. Les Parisiens tournent à une moyenne impressionnante de 2,88 buts inscrits lors de leurs neuf derniers matchs de championnat à domicile, et affichent une moyenne de 3,1 buts par match sur l'ensemble de leurs 28 rencontres cette saison.

Avec 62 réalisations au compteur, l'attaque parisienne devance de quatre unités celle de Marseille, qui compte pourtant deux matchs de plus. Malgré cette puissance de feu, le PSG aborde ce rendez-vous juste après un revers inattendu. Il est d'ailleurs à noter que 18 de leurs 28 matchs se sont terminés avec moins de 3,5 buts.

Les statistiques nantaises vont dans le même sens. Les Canaris affichent une moyenne de 2,4 buts par match cette saison. Sur leurs 29 sorties, 22 sont restées sous la barre des 3,5 buts, et seulement sept ont dépassé ce seuil.

Contre Brest, les visiteurs sont passés tout près de leur premier succès en six matchs, avant de concéder l'égalisation dans les derniers instants. De son côté, le PSG panse encore ses plaies après la claque reçue face à Lyon. Dans ce contexte, le Parc des Princes devrait être le théâtre d'une rencontre plutôt fermée et tactique.

Pronostic 2 PSG vs Nantes : Moins de 3.5 buts au total, cote de 1,78 sur Winamax

Kvaradona sur le point de retrouver son génie

Khvicha Kvaratskhelia a privé Lyon d'un deuxième clean sheet consécutif grâce à un but dans le temps additionnel. En repiquant depuis la gauche, le Géorgien a décoché une frappe lointaine limpide qui est venue mourir dans le petit filet droit, évitant au PSG un résultat encore plus embarrassant.

Il est désormais impliqué sur au moins un but lors de chacun de ses quatre derniers matchs (2 buts, 2 passes décisives). Ses deux dernières réalisations ont d'ailleurs été inscrites en seconde période devant son public. Au total, Kvaratskhelia affiche un bilan de cinq buts et trois passes décisives lors de ses sept dernières apparitions sous le maillot parisien.

Sur l'ensemble de ses 41 matchs disputés cette saison, l'énigmatique ailier totalise 14 buts et 9 passes décisives. Après un passage à vide en début d'année, il retrouve progressivement sa forme étincelante.

Le capitaine de la sélection géorgienne aura à cœur d'améliorer ses statistiques alors que le PSG cherche à renouer avec le succès. Véritable talisman de l'attaque parisienne, "Kvara" devrait faire la différence à domicile.

Pronostic 3 PSG vs Nantes : Khvicha Kvaratskhelia buteur ou passeur, cote de 1,90 sur Winamax

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