Pronostic PSG vs Lyon 19/04/2026 : les difficultés lyonnaises à l'extérieur vont se poursuivre

Les Parisiens affichent une moyenne impressionnante de 2,62 points par match à domicile cette saison, tandis que l'OL peine à trouver de la régularité loin de ses bases.

Les meilleurs paris pour PSG vs Lyon

PSG -1 (Handicap 3 choix) à la cote de 1,69 chez Unibet

Victoire du PSG et les deux équipes marquent à la cote de 2,35 chez Unibet

Ousmane Dembélé buteur à la cote de 1,80 chez Unibet

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 3-1 Lyon

Pronostic des buteurs : PSG – Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola; Lyon – Endrick

Tout juste auréolé de son succès en Ligue des Champions face à Liverpool, le PSG retrouve le Parc des Princes ce dimanche pour défier l'Olympique Lyonnais.

Le PSG de Luis Enrique compte actuellement quatre points d'avance en tête de la Ligue 1, avec un match en moins sur son dauphin, Lens. Depuis le début de la saison, les Parisiens sont impériaux sur leur pelouse : ils ont remporté 11 de leurs 13 réceptions, ne concédant qu'un seul revers face à Monaco le mois dernier.

En 2025-26, Paris inscrit en moyenne 2,62 buts par match à domicile et a gardé sa cage inviolée lors de 69 % de ses rencontres au Parc. Les hommes d'Enrique ont également ouvert le score dans 92 % de leurs matchs à domicile, un chiffre bien supérieur à la moyenne du championnat (50 %).

De son côté, Lyon s'appuie essentiellement sur ses performances à domicile (2,21 points/match). À l'extérieur, le bilan est plus terne avec seulement 1,33 point pris en moyenne et aucun succès lors de leurs quatre derniers déplacements. Leur xGA (buts attendus encaissés) hors de leurs bases s'élève à 1,45, soit un chiffre supérieur à leur xG offensif (1,32).

Les visiteurs conservent toutefois un espoir de décrocher la troisième place qualificative pour la Ligue des Champions, ne pointant qu'à deux longueurs de Lille à cinq journées de la fin. Pour ce choc, l'OL devra cependant composer sans son défenseur Nicolas Tagliafico, suspendu.

Les effectifs probables pour PSG vs Lyon

Composition attendue de PSG : Safonov, Hernandez, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Vitinha, Zaïre-Emery, Lee, Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé.

Composition attendue de Lyon : Greif, Maitland-Niles, Vinicius, Niakhaté, Mata, Mangala, Morton, Endrick, Moreira, Tolisso, Yaremchuk.

Une victoire confortable attendue pour le PSG

Sur les neuf dernières confrontations entre le PSG et Lyon au Parc des Princes, les Parisiens se sont imposés par au moins deux buts d'écart à cinq reprises. Compte tenu des difficultés lyonnaises à l'extérieur cette saison, nous anticipons un scénario similaire.

Cinq des sept derniers matchs du PSG à domicile en Ligue 1 se sont soldés par une victoire avec un handicap d'au moins deux buts. Ce scénario est coté avec une probabilité théorique de 57,14 %.

Bien que Lyon figure actuellement dans le top 5, son taux de victoire à l'extérieur n'est que de 33 %. Depuis leur défaite 3-1 à Strasbourg mi-février, les Gones n'ont remporté qu'un seul de leurs six derniers matchs de championnat.

Pronostic 1 PSG vs Lyon : PSG -1 (Handicap 3 choix) à la cote de 1,69 chez Unibet

L'historique des confrontations plaide pour un but lyonnais

Le PSG a remporté ses six derniers duels en championnat face à l'OL. Fait intéressant : les deux équipes ont marqué lors de chacune de ces six rencontres, qui ont toutes produit trois buts ou plus. Lyon marque en moyenne 1,33 but par match à l'extérieur cette saison, soit plus que la moyenne de la ligue (1,18).

Les Parisiens surperforment également leur xGA actuellement : ils n'encaissent que 0,62 but par match au Parc, malgré un xGA proche de l'unité (0,90).

Miser sur une victoire parisienne sans "clean sheet" présente une probabilité de 40 %. Au vu des statistiques récentes en face-à-face, cette sélection offre la meilleure valeur parmi nos trois pronostics.

Pronostic 2 PSG vs Lyon : Victoire du PSG et les deux équipes marquent à la cote de 2,35 chez Unibet

Dembélé, la valeur sûre devant le but

Ousmane Dembélé connaît une saison 2025-26 contrastée. Le dernier Ballon d'Or en titre n'a pu disputer que 17 matchs de Ligue 1 jusqu'à présent, mais son efficacité reste redoutable avec un ratio de réussite de 58,8 %.

Dembélé a été impliqué sur 15 buts lors de ses 17 apparitions, soit seulement 13 de moins que son total de la saison passée, malgré 12 matchs joués en moins. La probabilité de voir Dembélé marquer ce dimanche soir est estimée à 51,28 %.

Avec un taux d'efficacité de 71,43 % sur ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant de 28 ans semble atteindre son pic de forme au meilleur moment. Il sera d'autant plus motivé qu'il joue sa place dans le groupe France pour la Coupe du Monde 2026 cet été.

Pronostic 3 PSG vs Lyon : Ousmane Dembélé buteur à la cote de 1,80 chez Unibet

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