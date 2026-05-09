Pronostic PSG vs Brest 10/05/2026 : Les Parisiens vers le sacre final

Nous misons sur une victoire des finalistes de la Ligue des champions, bien décidés à valider un nouveau titre de champion de France devant leur public.

Les meilleurs paris pour PSG vs Brest

Victoire du PSG et plus de 3,5 buts à la cote de 2,00 sur Winamax

Les deux équipes marquent à la cote de 1,98 sur Winamax

Désiré Doué buteur à la cote de 2,00 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 3-1 Brest

Pronostic des buteurs : PSG - Désiré Doué (x2), Bradley Barcola ; Brest - Junior Dina Ebimbe

Le Paris Saint-Germain atteint son pic de forme au meilleur moment, portés par leur qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens touchent au but en Ligue 1, témoignant du travail impressionnant réalisé par Luis Enrique. Si leurs deux dernières sorties se sont soldées par des matches nuls (contre Lorient et le Bayern Munich), ils restaient auparavant sur une série de huit victoires en dix matches.

À l'inverse, le Stade Brestois traverse une période de turbulence. Sans victoire depuis six rencontres, les Bretons stagnent dans le milieu de tableau. Leur lourde défaite 4-0 face au Paris FC lors de la dernière journée a créé la surprise, et les hommes d'Éric Roy auront à cœur de montrer un tout autre visage au Parc.

Les effectifs probables pour PSG vs Brest

Composition attendue du PSG : Marin, Maluku, Pacho, Beraldo, Hernandez, Lee, Ruiz, Fernandez, Mbaye, Doué, Barcola.

Composition attendue de Brest : Coudert, Lala, Chardonnet, Coulibaly, Guindo, Magnetti, Chotard, Tousart, Del Castillo, Ajorque, Dina Ebimbe.

Turnover à prévoir côté parisien

Après avoir écarté le Bayern Munich et juste avant d'affronter leur dauphin, le RC Lens, le PSG devrait faire tourner. Luis Enrique souhaitera probablement préserver ses cadres, d'autant que Paris possède une avance confortable de six points en tête de la Ligue 1. Si ce match peut mathématiquement sceller le titre, l'effectif parisien est assez profond pour s'imposer même sans l'intégralité de ses titulaires habituels.

Lucas Chevalier devrait encore manquer à l'appel chez les hôtes, et un retour d'Achraf Hakimi dans le groupe semble peu probable. Néanmoins, la réserve de talent du PSG reste son atout majeur. Côté Brestois, Bradley Locko et Kamory Doumbia pourraient faire leur retour, tandis que Daouda Guindo est attendu dans le onze après avoir purgé sa suspension.

Lors de la dernière confrontation, les Rouge et Bleu s'étaient imposés 3-0 à l'extérieur. Nous anticipons un scénario similaire, avec un festival offensif de la part d'une équipe parisienne "bis" qui voudra marquer des points. L'après-midi s'annonce difficile pour les Pirates.

Pronostic 1 PSG vs Brest : Victoire du PSG et plus de 2,5 buts à 2,00 sur Winamax

Des "Ty' Zefs" capables de piquer en contre

Aussi dominant soit-il, le PSG n'est pas imperméable. Le Bayern a trouvé le chemin des filets à cinq reprises sur leur double confrontation, et Lorient en a planté deux lors du dernier match de championnat. Avec un onze remanié aligné au Parc des Princes, les visiteurs pourraient bien trouver la faille.

L'ancien titi parisien, Junior Dina Ebimbe, sera particulièrement motivé à l'idée de briller face à son club formateur. Il affiche d'ailleurs une forme intéressante avec trois buts lors de ses cinq derniers matches. Si nous voyons les deux équipes marquer, nous pensons que la puissance de feu des locaux fera la différence au tableau d'affichage.

Brest a marqué lors de neuf de ses douze dernières sorties et a notamment inscrit trois buts face à Lens le mois dernier. Les hommes d'Éric Roy ont posé des problèmes à de nombreuses écuries cette saison, et ils pourraient réitérer l'exploit à Paris pour le plus grand plaisir des spectateurs neutres.

Pronostic 2 PSG vs Brest : Les deux équipes marquent à 1,98 sur Winamax

L'attaque étincelante des Parisiens

Prédire le buteur parisien est un exercice complexe tant le réservoir offensif est riche. Avec l'incertitude planant sur la titularisation d'Ousmane Dembélé ou de Khvicha Kvaratskhelia après les efforts européens, il faut regarder du côté de la jeunesse. Le club de la capitale a vu 20 joueurs différents marquer cette saison, preuve d'un danger permanent.

Désiré Doué sort du lot. Le jeune prodige français a déjà inscrit 12 buts toutes compétitions confondues en 2025/26. S'il n'a pas toujours été titulaire, son efficacité est redoutable : avec 22 actions décisives (buts et passes), dont deux buts lors de ses deux derniers matches de Ligue 1, il est l'homme en forme.

Compte tenu de la gestion d'effectif de Luis Enrique, Doué, qui a débuté contre Lorient et est sorti en fin de match face au Bayern, pourrait mener l'attaque ce week-end. Brest est prévenu : le danger numéro un portera le numéro 20.

Pronostic 3 PSG vs Brest : Désiré Doué buteur à 2,00 sur Winamax

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