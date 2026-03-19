Pronostic Nice vs PSG 21/03/2026 : les Parisiens prêts à dicter leur loi ce samedi

Notre expert s'attend à ce que le Paris Saint-Germain accentue son avance en tête de la Ligue 1 (quatre points d'écart) en infligeant à l'OGC Nice sa troisième défaite en quatre matchs de championnat.

Les meilleurs paris pour Nice vs PSG

Les deux équipes marquent & Plus de 2,5 buts à une cote de 1,85 sur Winamax

Khvicha Kvaratskhelia buteur à tout moment à une cote de 2,30 sur Winamax

Le PSG gagne par exactement trois buts d'écart à une cote de 4,20 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Nice 1-3 PSG

Pronostic des buteurs : Nice – Elye Wahi ; PSG – Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, João Neves

L'OGC Nice traverse l'une de ses pires campagnes depuis plus d'une décennie. Pour retrouver trace d'un classement inférieur à leur 15e place actuelle, il faut remonter à la saison 2013/14 — déjà sous les ordres de Claude Puel. Si les Aiglons conservent un matelas de huit points sur Auxerre, premier relégable, les motifs de satisfaction se font rares sur la Côte d'Azur.

Le Gym a récemment mis fin à une série de six matchs sans victoire grâce à un succès 2-0 sur la pelouse d'Angers. Cependant, après 26 journées de Ligue 1, Nice ne compte que sept victoires, soit le quatrième plus faible total de l'élite, pour six nuls et treize défaites.

Sur le plan défensif, seule la lanterne rouge messine affiche un bilan plus lourd que celui des Niçois cette saison. Un signal alarmant avant de défier l'armada parisienne ce samedi. Le PSG possède en effet l'attaque la plus prolifique du championnat (54 buts marqués) et la défense la plus hermétique (seulement 22 buts encaissés). Le contraste statistique est saisissant.

Certes, les Parisiens ont connu quelques ratés lors de leurs dernières sorties domestiques, alternant deux victoires et deux défaites. Monaco les a notamment surpris au Parc des Princes (1-3) lors de leur dernière réception. Mais la réaction ne s'est pas fait attendre : le PSG vient de surclasser Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions avec un score cumulé sans appel de 8-2.

La dynamique penche clairement en faveur des hommes de Luis Enrique au moment de descendre dans le Sud. En remportant ce match en retard, Paris pourrait prendre quatre points d'avance sur le RC Lens au sommet du classement. Tous les indicateurs pointent vers un succès probant des champions en titre sur la Riviera.

Les effectifs probables pour Nice vs PSG

Composition attendue de Nice : Diouf, Mendy, Dante, Bah, Bard, Vanhoutte, Boudaoui, Sanson, Clauss, Carlos, Boudache.

Composition attendue du PSG : Safonov, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hernandez, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.

Festival de buts à l'Allianz Riviera

Nice a vu sa belle série de sept matchs sans défaite toutes compétitions confondues à l'Allianz Riviera s'interrompre brutalement. Les Aiglons restent sur une correction infligée par Rennes (0-4) et n'ont plus gagné à domicile depuis trois rencontres.

Si le Gym n'est resté muet que deux fois lors de ses derniers matchs devant son public, ses lacunes défensives sont criantes. Nice affiche la deuxième pire défense du championnat avec 48 buts concédés. À domicile, la formation de Puel encaisse en moyenne 1,62 but par match de Ligue 1.

Ces chiffres augurent du pire face à l'attaque de feu du PSG, qui tourne à une moyenne de 2,16 buts par rencontre. L'équipe de Luis Enrique aura à cœur de se racheter face à une arrière-garde aussi perméable.

Toutefois, Paris n'est pas exempt de tout reproche derrière. Le club de la capitale a encaissé six buts lors de ses cinq dernières journées, concédant des revers 3-1 face à Rennes et Monaco. Les "clean sheets" se font rares.

De plus, 14 des 26 matchs disputés par chaque équipe ont dépassé la barre des 2,5 buts cette saison. Quatre de leurs cinq dernières confrontations directes ont également vu les deux équipes trouver le chemin des filets. Tout semble réuni pour un duel spectaculaire dans le Sud de la France.

Pronostic 1 Nice vs PSG : Les deux équipes marquent & Plus de 2,5 buts à une cote de 1,85 sur Winamax

Kvara pour mettre fin à sa disette en Ligue 1

Khvicha Kvaratskhelia est un pion essentiel du système parisien cette saison, même si ses statistiques européennes éclipsent pour l'instant son rendement en championnat. Le Géorgien totalise 12 buts et 7 passes décisives en 36 apparitions toutes compétitions confondues.

Le décalage est pourtant frappant : il ne compte que 4 buts et 3 passes en 17 matchs de Ligue 1, contre 7 buts et 4 passes en seulement 11 matchs de Ligue des Champions. Son dernier but en championnat remonte au Classique face à Marseille début février. Depuis, "Kvara" a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en seulement trois sorties européennes.

Son impact face à Chelsea a été décisif. Entré pour 30 minutes de haut vol au match aller, il a transformé la rencontre avec une passe décisive et un doublé en fin de match. À Stamford Bridge, il a ouvert le score dès la 10e minute.

Kvaratskhelia va maintenant chercher à transposer cette forme étincelante sur la scène nationale. Bien épaulé, le talent géorgien est largement capable de faire basculer le match grâce à sa qualité de finition. On peut s'attendre à ce qu'il fasse la différence à l'Allianz Riviera.

Pronostic 2 Nice vs PSG : Khvicha Kvaratskhelia buteur à tout moment à une cote de 2,30 sur Winamax

Un large succès pour les visiteurs

L'attaque de Luis Enrique marche sur l'eau en ce moment, marquant à foison sur tous les tableaux. Chelsea en a fait l'amère expérience : le PSG en a passé cinq aux Blues au Parc des Princes avant d'en remettre trois à Stamford Bridge.

Les Parisiens ont remporté trois de leurs six derniers matchs officiels par exactement trois buts d'écart. Pour confirmer cette tendance offensive, trois de leurs cinq dernières rencontres de championnat ont vu le total de buts dépasser les 3,5.

Malgré sa victoire contre Angers, Nice reste sur une dynamique fragile. Affronter Paris est un défi d'une tout autre dimension. À l'aller, les Aiglons s'étaient inclinés 1-0, mettant fin à une série de cinq confrontations où les deux équipes avaient systématiquement marqué.

La puissance de feu du PSG impose le respect. Enrique a façonné une unité offensive parfaitement huilée, tandis que Nice encaisse beaucoup plus de buts que prévu depuis le début de l'exercice. Les visiteurs ont toutes les raisons de vouloir frapper un grand coup. Parier sur une victoire nette du PSG offre ici une valeur ajoutée considérable.

Pronostic 3 Nice vs PSG : Le PSG gagne par exactement trois buts d'écart à une cote de 4,20 sur Winamax

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