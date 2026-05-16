Pronostic Lyon vs Lens 17/05/2026 : les Gones prêts à punir des Sang et Or démobilisés

Notre expert en paris sportifs mise sur une victoire lyonnaise, anticipant un relâchement de la part de Lensois qui ont déjà leur deuxième place en poche.

Les meilleurs paris pour Lyon vs Lens

Résultat (1N2) : victoire de Lyon à une cote de 1,77 sur Winamax

Les deux équipes marquent (BTTS) : non à une cote de 2,10 sur Winamax

Buteur à n'importe quel moment : Corentin Tolisso à une cote de 4,80 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Lyon 1-0 Lens

Pronostic des buteurs : Lyon – Corentin Tolisso

La qualification pour la Ligue des champions est l'objectif vital de Lyon au moment d'aborder cette dernière journée de championnat. Les hôtes occupent actuellement la quatrième place, synonyme de barrages. Ils doivent impérativement surveiller leurs rétroviseurs car Rennes, cinquième, n'est qu'à un petit point derrière.

Le moindre faux pas des Gones pourrait les condamner à l'Europa League. À l'inverse, une place sur le podium reste mathématiquement possible selon les autres résultats de cette ultime levée. Pour les hommes de Paulo Fonseca, prendre les trois points est le prérequis minimum pour espérer retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine.

Si la défaite subie à Toulouse le week-end dernier n'a pas boosté leur capital confiance, les Lyonnais espèrent faire face à une équipe lensoise démobilisée. En effet, les visiteurs préparent une finale de Coupe de France contre Nice la semaine prochaine. Le Paris Saint-Germain ayant enterré les minces espoirs de titre des joueurs de Pierre Sage en milieu de semaine (défaite 2-0 à domicile), la Coupe est devenue leur priorité absolue.

En conséquence, les Artésiens n'ont plus grand-chose à jouer ce week-end. Assurés de disputer la C1, ils peuvent se permettre de se focaliser sur le trophée de la Coupe de France. Lyon a donc une voie royale pour capitaliser sur cette distraction et finir la saison en beauté devant son public.

Les effectifs probables pour Lyon vs Lens

Composition attendue de Lyon : Greif, Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Vinicius, Morton, Tolisso, Endrick, Merah, Moreira, Sulc.

Composition attendue de Lens : Risser, Ganiou, Antonio, Sarr, Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol, Sima, Said, Edouard.

S'appuyer sur une solidité impériale à domicile

Le revers à Toulouse a mis fin à une série de cinq matches sans défaite, dont quatre victoires. Les Gones affichent le troisième meilleur bilan à domicile de l'élite cette saison et compteront sur cet avantage territorial pour faire la différence. Lyon n'a concédé que trois défaites en 16 réceptions, pour 12 succès.

De son côté, Lens a chuté huit fois cette saison, dont cinq fois hors de ses bases. Cette fébrilité à l'extérieur a plombé leurs ambitions de titre, les Sang et Or restant sur cinq matches consécutifs sans victoire loin du stade Bollaert. À l'instar de Lyon, leur défaite récente a stoppé une belle série d'invincibilité de cinq matches toutes compétitions confondues.

Les protégés de Fonseca seront galvanisés par leur victoire au match aller, bien qu'il s'agisse de leur seul succès lors de leurs six dernières confrontations directes. Sans enjeu pour Lens, la résistance devrait être moindre. Lyon a toutes les cartes en main pour arracher les trois points nécessaires à son destin européen.

Pronostic 1 Lyon vs Lens : Victoire de Lyon (1N2) à 1,77 sur Winamax

Une défense signée Fonseca attendue au tournant

Lens dispose de la deuxième attaque la plus prolifique du championnat avec 62 buts inscrits en 33 journées. Lyon, en comparaison, en a marqué neuf de moins. Cependant, la véritable force des locaux réside dans leur arrière-garde.

Lyon n'a encaissé que 14 buts en 16 matches à domicile, soit une moyenne remarquable de 0,88 but par match. Soulignons que seul le PSG (18) a fait mieux que l'OL en termes de "clean sheets" (15 matches sans encaisser de but). Les Lyonnais ont d'ailleurs gardé leur cage inviolée lors de la moitié de leurs rencontres à domicile.

Parallèlement, Lens est resté muet lors d'un quart de ses déplacements cette saison. Chacune des deux dernières sorties lensoises a vu une seule équipe trouver le chemin des filets. De plus, sur les cinq dernières confrontations entre les deux clubs, trois se sont terminées sans que les deux équipes ne parviennent à marquer.

Pronostic 2 Lyon vs Lens : Les deux équipes marquent : NON" à 2,10 sur Winamax

Tolisso, l'homme en forme

L'OL s'appuie sur deux fines gâchettes cette saison, chacune totalisant 11 buts. Si l'on pense naturellement à Pavel Sulc, c'est bien le milieu de Corentin Tolisso qui impressionne. À eux deux, ils pèsent pour 42 % des buts du club en Ligue 1.

À 31 ans, Tolisso traverse une période faste. Buté le week-end dernier à Toulouse, il porte son total à quatre buts lors de ses quatre derniers matches, auxquels il faut ajouter trois passes décisives. Sept implications directes sur un but en quatre rencontres : une statistique de classe mondiale.

Malgré son positionnement au milieu de terrain, Tolisso est une menace constante. Avec six de ses onze réalisations inscrites à la maison, miser sur lui comme buteur ce week-end représente une réelle valeur ajoutée.

Pronostic 3 Lyon vs Lens : Buteur Corentin Tolisso à 4,80 sur Winamax

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