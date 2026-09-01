Pronostic Lyon Auxerre Ligue 1 04/09/2026 : l’OL se rassure à domicile

Découvrez notre pronostic Lyon Auxerre pour la 3e journée de Ligue 1, vendredi à 19h00. Nous penchons pour une victoire de l’OL à domicile.

Les meilleurs paris pour Lyon Auxerre

Lyon vainqueur d’un match où les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 2,90 sur Betclic, soit une probabilité de 35 % que l’OL s’impose, mais que l’AJA marque (au moins) un but.

que l’OL s’impose, mais que l’AJA marque (au moins) un but. Match nul à la mi-temps ⭐ à la cote de 2,32 sur Betclic, soit une probabilité de 44 % que les deux équipes regagnent les vestiaires dos à dos.

que les deux équipes regagnent les vestiaires dos à dos. Loïs Openda buteur ⭐ à la cote de 1,82 sur Betclic, soit une probabilité de 47 % que l’attaquant belge marque à un moment du match.

Les Gones devraient s’imposer 2-1 devant leur public, en concrétisant davantage d’occasions que les Auxerrois, notamment en seconde période.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Sur le papier, Lyon semble réussir sa rentrée (quatre points pris en deux journées). Mais attention aux apparences : à Toulouse, l’OL a certes gagné 0-2 … mais avec huit fois moins d’occasions que le TFC (seulement 0,16 xG, contre 2,63). Une vraie « superformance » à mettre au crédit de son onze, largement remanié pour l’occasion.

À Auxerre, c’est un peu l’inverse puisque l’équipe de Will Still, malgré un pressing haut et la possession, a perdu coup sur coup à Lens (5-2) puis à domicile contre Angers (1-3). Contre Angers, l’AJA avait monopolisé le ballon (58 %), mais avait cruellement manqué de réalisme face à Anthony Lopes (sept arrêts).

Les effectifs probables pour Lyon Auxerre

Composition attendue de Lyon : Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Tagliafico – Bidstrup, Morton – Nuamah, Tolisso, Boudache – Openda

Composition attendue d’Auxerre : Diop – Sy, Diomandé, Makosso, Akpa – Danois, Piedfort, Ahamada – Labeau Lascary, Namaso, Faivre

Lyon s’impose, mais Auxerre marque au moins un but

Auxerre a pour l’heure la plus mauvaise différence de buts de la L1 (trois marqués, huit encaissés). Il est vrai que le club a perdu cet été son gardien, son latéral gauche, son milieu récupérateur et son buteur, soit toute sa colonne vertébrale.

Mais son attaque existe bel et bien. À Lens, même à dix dès la 35e, l’AJA s’est créé de quoi marquer près de deux buts (1,84 xG), et en a inscrit effectivement deux. En face, Lyon concède certes beaucoup d’occasions, mais encaisse bien moins de de buts.

Les deux derniers buts pris à Décines (un corner et une tête sur centre) confirment une certaine solidité de son gardien Dominik Greif. Reste que l’AJA n’a battu Lyon dans aucune des cinq dernières confrontations, d’où l’idée de combiner. Le marché « Résultat et les deux équipes marquent », choix « Lyon / Oui », paie ce scénario 2,85. Il est validé sur un 2-1 ou un 3-1, par exemple.

Pronostic 1 Lyon vs Auxerre : Lyon gagne et les deux équipes marquent – cote de 2,90 sur Betclic

Les Lyonnais se créent plus d’occasions en seconde période

Détail intéressant, Lyon est rentré aux vestiaires à 0-0 lors de ses deux matchs de championnat, à Toulouse comme contre Le Havre. Cela tient en partie à Corentin Tolisso, impliqué dans presque tout ce que l’OL a marqué récemment (quatre buts sur six). Et même ce qu’il ne marque pas, comme au Havre (deux frappes à la 13e et 44e, hors-jeu à la 65e).

Auxerre, de son côté, encaisse une majorité de buts après la pause (six de ses huit buts), et souvent dans le dernier quart d’heure (quatre après la 65e). Contre Angers, par exemple, elle était encore à 1-1 à la pause, avant de céder deux fois sur coup de pied arrêté (70e, 78e).

Sur Unibet, nous retenons donc le marché « 1 N 2 - 1ère mi-temps », choix « N ». Ce ticket est validé sur un 0-0, ou alors sur un 1-1 à la 45e, quel que soit le score final.

Pronostic 2 Lyon vs Auxerre : match nul à la mi-temps – cote de 2,32 sur Betclic

Openda poursuit sur sa lancée

En échec à la Juventus, Loïs Openda se montre déjà tranchant à l’OL (prêt sans option d’achat), bien aidé par son association avec Malick Fofana et Ernest Nuamah. Ses appels en profondeur et ses mouvements constants ont déjà abouti à deux buts en trois titularisations.

D'abord une tête à Istanbul, servi par Tolisso (40e), puis une volée sur corner contre Le Havre (87e), et cela sans compter une tête refusée pour hors-jeu et une reprise manquée seul aux six mètres. Le profil de l’AJA pourrait donc l'aider, puisqu’Auxerre encaisse beaucoup sur centre et sur coup de pied arrêté (quatre de ses huit buts).

Unibet semble intégrer cette statistique, en le cotant buteur à 2,15, loin devant le deuxième Lyonnais de la liste (Pavel Sulc, à 2,65). Le pari se trouve dans le marché « Buteurs - 90 mins » . Ticket validé si Openda marque, penalty compris.

Pronostic 3 Lyon vs Auxerre : Loïs Openda buteur – cote de 1,82 sur Betclic

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