Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Liverpool s'impose malgré une rotation probable de son effectif. Un déplacement à Anfield est bien la dernière chose dont Tottenham avait besoin après avoir prolongé à quatre matchs sa série sans marquer en Premier League le week-end dernier.

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Les meilleurs paris pour Liverpool vs Tottenham

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Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 2-1 Tottenham

Pronostic des buteurs : Liverpool - Ngumoha, Muñoz ; Tottenham - Solanke

Liverpool et Tottenham ont été tirés au sort ensemble au 3e tour de l'EFL Cup. Ce choc a été qualifié d'affiche du tour.

Les Reds d'Andoni Iraola abordent ce match de coupe après un week-end frustrant. Liverpool a été tenu en échec 0-0 à domicile par un Fulham en difficulté. Les hôtes ont semblé fébriles dans le dernier tiers, ne cadrant que trois tirs malgré 56% de possession.

Compte tenu du style de jeu privilégié par Iraola, une rotation importante de son onze de départ semble probable mardi. Wataru Endo, Rio Ngumoha, Lewis Koumas et Trey Nyoni sont tous en position de figurer face à des Spurs en difficulté.

Le Tottenham de Roberto De Zerbi est dans une forme très inquiétante avant ce déplacement à Anfield. Les Spurs ne comptent que deux points sur quatre matchs de Premier League et n'ont toujours pas marqué le moindre but.

Leur match nul 0-0 à domicile face à Everton a résumé la situation actuelle. Ils n'ont cadré que deux tirs. Le gardien des Toffees, Jordan Pickford, a passé une soirée relativement tranquille. Ils ont toutefois battu Charlton 5-1 au deuxième tour de cette compétition. Leur équipe remaniée cherchera à ajouter plus de buts sur les bords de la Mersey.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Tottenham

Composition attendue de Liverpool : Mamardashvili, Frimpong, Araújo, Endo, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Ngumoha, Koumas, Barcola, Muñoz

Composition attendue de Tottenham Hotspur : Kinsky, Gray, Van Hecke, Senesi, Robertson, Fernandes, Tonali, Kudus, Gallagher, Savinho, Solanke

Les Reds ont l'avantage à Anfield

Tottenham n'a remporté que deux de ses 20 dernières confrontations avec Liverpool. L'équipe de De Zerbi n'a inscrit aucun but en Premier League cette saison, son pire début de championnat sur ce plan.

Deux points en quatre matchs ont mis l'entraîneur italien sous pression après une fin de saison dernière solide.

Liverpool a remporté cette compétition à un record de 10 reprises. Anfield est également un déplacement compliqué pour les Spurs depuis plus d'une décennie. Iraola devrait faire tourner son effectif, mais la profondeur du groupe de Liverpool devrait leur donner l'avantage. Les Reds pour s'imposer sur leurs terres, à une probabilité implicite de 55,6%, apparaît comme une base solide.

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Ngumoha pour marquer des points auprès d'Iraola

L'EFL Cup pourrait donner à Rio Ngumoha une nouvelle occasion de s'imposer dans le onze de départ d'Iraola. L'adolescent avait débuté la victoire en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid plus tôt ce mois-ci. Il voudra faire bonne impression mardi soir.

Liverpool est également privé de Cody Gakpo, Enrico Chiesa et Hugo Ekitiké, ce qui pourrait offrir à Ngumoha une meilleure chance de débuter.

Les Reds devraient dominer la possession face à des Spurs dépourvus de tout rythme offensif. Ngumoha devrait donc voir beaucoup de ballons dans des zones dangereuses. Le risque évident reste qu'Iraola le laisse sur le banc, mais une titularisation semble plus probable.

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Une valeur à trouver sur les buts des deux côtés

Huit des dix dernières confrontations ont produit trois buts ou plus, avec les deux équipes qui marquent. Cela représente un taux de réussite de 80% contre une probabilité implicite du marché de 54,6%, ce qui offre un écart de valeur clair à exploiter.

Liverpool a encaissé lors de quatre de ses six matchs cette saison. Les Spurs ont pour leur part inscrit cinq buts face à Charlton Athletic au tour précédent.

Les matchs de coupe ont tendance à libérer les deux équipes. Le risque évident reste le manque de buts de Tottenham en Premier League. De plus, les deux équipes se sont neutralisées 0-0 le week-end dernier, ce qui a semblé être une anomalie. Ce pourrait être le meilleur pari de valeur parmi les trois pronostics Liverpool vs Tottenham de mardi.

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