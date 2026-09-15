Notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'Arsenal poursuive sa série parfaite en 2026/27 lors de ce pronostic Ipswich Town vs Arsenal, les Gunners ayant remporté leurs six premiers matchs de compétition en n'encaissant qu'un seul but.

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Les meilleurs paris pour Ipswich Town vs Arsenal

Noni Madueke buteur ou passeur - à la cote de 1,75 sur Unibet

Arsenal gagne à 0 - à la cote de 2,40 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Ipswich Town 0-2 Arsenal

Pronostic des buteurs : Arsenal - Gyökeres, Madueke

Ipswich Town accueille les champions de Premier League dans le Suffolk ce mardi pour ce match du 3e tour de l'EFL Cup. Les Tractor Boys ont l'occasion d'atteindre les huitièmes de finale.

Les hommes de Gary O'Neil ont bien débuté leur retour dans l'élite. Ils occupent une place dans la première moitié du classement, avec six points pris en quatre matchs. Arsenal représentera toutefois un défi bien plus relevé que Crystal Palace, qu'Ipswich a battu 3-2 à Selhurst Park samedi.

O'Neil devrait faire tourner son effectif pour ce match de coupe en semaine. Emersonn (quadriceps) devrait être laissé au repos, tandis que Zian Flemming cherchera à confirmer après son premier but pour le club samedi. Jaden Philogene, Darnell Furlong, Florentino Luis et Kasey McAteer pourraient également entrer en ligne de compte.

Les Gunners impériaux de Mikel Arteta ont remporté leurs six matchs de compétition en 2026/27. Ils ont inscrit 12 buts et n'en ont concédé qu'un seul. Leur forme de ce début de saison laisse penser qu'ils évoluent déjà à un très haut niveau.

Leur calendrier récent s'est toutefois révélé exigeant. Un déplacement compliqué en Ligue des Champions à Naples mercredi a été suivi d'un choc à Sunderland samedi soir. Arteta devrait remanier son équipe pour ce troisième match à l'extérieur en six jours. Les jeunes Max Dowman et Marli Salmon seraient en position de débuter.

Les effectifs probables pour Ipswich Town vs Arsenal

Composition attendue d'Ipswich Town : Walton, Furlong, Greaves, O'Shea, Davis, Florentino, Lukic, McAteer, Maeda, Nunez, Flemming

Composition attendue d'Arsenal : Kepa, Calafiori, Konsa, Hincapié, Salmon, Zubimendi, Merino, Madueke, Eze, Dowman, Gyökeres

Les Gunners mettent du temps à trouver leur rythme

Arsenal a récemment eu du mal à débloquer les situations. Le score était vierge à la mi-temps à Naples avant que Martin Ødegaard ne frappe à la 75e minute. Les deux buts inscrits à Sunderland sont eux aussi tombés après la pause.

Arteta devrait opérer des changements en masse pour cette rencontre. Ipswich évolue à domicile et se trouve porté par la victoire 3-2 obtenue samedi à Crystal Palace.

Même si l'objectif prioritaire des Tractor Boys reste le maintien en Premier League, un parcours en coupe viendrait renforcer la confiance du groupe. Ipswich avait éliminé Leicester au tour précédent. Ce pari ne nécessite qu'une égalité à la pause.

Pronostic 1 Ipswich Town vs Arsenal : Ipswich +1 (Handicap 3 voies mi-temps) - à la cote de 1,95 sur Unibet

Madueke a une revanche à prendre

Noni Madueke a très peu débuté cette saison avec Arsenal. L'EFL Cup est la compétition où les joueurs de rotation obtiennent leur chance sous les ordres d'Arteta.

Une belle performance ici pourrait l'aider à se rapprocher d'un rôle plus important en championnat. Viktor Gyökeres et Eberechi Eze devraient également être alignés. Ipswich n'a pas gardé sa cage inviolée en cinq tentatives cette saison.

Les Tractor Boys ont encaissé neuf buts sur leurs trois derniers matchs. Portman Road devrait voir Arsenal dominer largement la possession. Miser sur l'ancien attaquant de Chelsea pour créer ou inscrire un but, à une probabilité implicite de 57,1 %, semble justifié.

Pronostic 2 Ipswich Town vs Arsenal : Noni Madueke buteur ou passeur - à la cote de 1,75 sur Unibet

Une belle valeur sur un nouveau clean sheet des visiteurs

Arsenal a conservé sa cage inviolée lors de cinq de ses six derniers matchs de compétition. Les Gunners n'ont encaissé qu'un seul but depuis le début de la saison.

L'arrêt de penalty de David Raya à Sunderland a permis de préserver un nouveau clean sheet. Une seule des deux équipes a trouvé le chemin des filets lors de chacune de leurs sept dernières confrontations face à Ipswich.

Arsenal avait remporté leur plus récent affrontement 4-0 à Portman Road, il y a deux saisons. Ipswich devrait lui aussi faire tourner, avec un déplacement décisif à Everton prévu samedi en championnat. Le principal point d'inquiétude est qu'Ipswich a marqué lors de quatre de ses cinq derniers matchs. Les Tractor Boys avaient encaissé deux buts lors de cette victoire face à Palace.

Toutefois, O'Neil pourrait laisser au repos des joueurs clés comme Julio Enciso, Emersonn et Exequiel Palacios. Une équipe d'Ipswich affaiblie fait de ce pari, sans doute, le meilleur value bet de ce pronostic Ipswich Town vs Arsenal du mardi.

Pronostic 3 Ipswich Town vs Arsenal : Arsenal gagne à 0 - à la cote de 2,40 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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