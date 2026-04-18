Pronostic Hellas Vérone vs AC Milan 19/04/2026 : les Rossoneri sur le fil face au Hellas

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que l'AC Milan inflige au Hellas Vérone une cinquième défaite consécutive en Serie A lors de leur duel au Stadio Marc’Antonio Bentegodi.

Les meilleurs paris pour Hellas Vérone vs AC Milan

Les deux équipes marquent (BTTS - Oui) à la cote de 1,92 sur Winamax

Plus de 2,5 buts (Over 2.5) à la cote de 1,84 sur Winamax

Rafael Leão buteur (n'importe quand) à la cote de 2,40 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Hellas Vérone 1-2 AC Milan

Pronostic des buteurs : Hellas Vérone – Emmanuel Orban; AC Milan – Rafael Leão, Christian Pulisic

Le Hellas Vérone reste sur une quatrième défaite de rang après son revers 2-1 contre le Torino au Stadio Olimpico Grande Torino.

L'entraîneur par intérim, Paolo Sammarco, peine à sortir le club de la zone de relégation depuis sa nomination. Depuis le limogeage de Paolo Zanetti début février, Vérone n'a enregistré qu'un seul succès (2-1 début mars), suivi de sept défaites.

L'AC Milan traverse également une zone de turbulences. Les Rossoneri ont lâché leur fauteuil de dauphin, désormais occupé par Naples. On aurait pu croire que leur victoire 1-0 dans le derby face à l'Inter lancerait leur course au titre, mais c'est l'inverse qui s'est produit.

Depuis ce succès historique, ils ont perdu trois de leurs quatre matchs. L'Udinese est la dernière équipe en date à les avoir fait trébucher : un but contre son camp de Davide Bartesaghi et des réalisations de Jurgen Ekkelenkamp et Arthur Atta ont scellé une victoire de prestige pour les Frioulans.

Massimiliano Allegri aura à cœur de redresser la barre. La deuxième place reste à portée de main, et la méforme de Vérone offre une occasion idéale au Milan de rebondir après deux sorties sans victoire.

Les effectifs probables pour Hellas Vérone vs AC Milan

Composition attendue de Hellas Vérone : Montipò, Nelsson, Edmundsson, Fese, Belghali, Barnede, Gagliardini, Akpro, Oyegoke, Harroui, Bowie.

Composition attendue de AC Milan : Maignan, Pavlovic, De Winter, Athekame, Bartesaghi, Rabiot, Modric, Ricci, Leão, Pulisic, Saelemaekers.

Les filets devraient trembler au Bentegodi

Vérone a enfin retrouvé le chemin des filets lors de la dernière journée. L'égalisation de Kieran Bowie en première période lors de la défaite 2-1 contre le Torino a montré que les Gialloblù ont encore du répondant offensivement. Grâce à ce but, Vérone maintient une moyenne proche d'un but par match en championnat.

Le Milan encaisse en moyenne 0,69 but par match à l'extérieur, mais reste sur deux défaites consécutives en déplacement. Les Rossoneri ne sont pas imperméables, même face à une équipe qui possède la co-deuxième pire attaque de Serie A (23 buts).

Vérone n'a réalisé qu'un seul "clean sheet" lors de ses 14 dernières réceptions en championnat. Pire encore, les Véronais ont concédé 18 buts après la 75ème minute cette saison, un record dans l'élite.

Si un seul des cinq derniers déplacements du Milan a vu les deux équipes marquer, cette rencontre promet des buts des deux côtés. Le Milan reste sur deux matchs sans marquer, ce qui ne fera que décupler la motivation des hommes d'Allegri.

Pronostic 1 Hellas Vérone vs AC Milan : Les deux équipes marquent (BTTS - Oui) à la cote de 1,92 sur Winamax

Deux équipes aux abois portées vers l'avant

Les deux formations ont eu du mal à la finition récemment : Milan et Vérone sont restés muets lors de trois de leurs cinq derniers matchs.

Les trois derniers déplacements du Milan se sont soldés par un "Under 2,5 buts", tout comme les trois dernières sorties de Vérone. Cependant, le Gialloblù occupe la deuxième place du classement spécifique des "Over 2,5 buts", avec 19 matchs sur 32 ayant dépassé cette barre.

C'est ce qui rend cette rencontre prometteuse. Les deux équipes doivent impérativement inverser la tendance. Vérone joue sa survie, tandis que les espoirs de deuxième place du Milan s'étiolent.

Seulement 14 matchs du Milan ont dépassé les 2,5 buts cette saison. Pourtant, les Rossoneri n'ont plus perdu ici depuis décembre 2017, restant sur six victoires d'affilée au Bentegodi. Ils seront ultra-motivés pour marquer. On peut s'attendre à voir le total de buts dépasser les 2,5.

Pronostic 2 Hellas Vérone vs AC Milan : Plus de 2,5 buts (Over 2.5) à la cote de 1,84 sur Winamax

Rafael Leão pour guider le Milan

Rafael Leão peine à retrouver son meilleur niveau cette saison. L'ailier portugais totalise 10 buts et deux passes décisives en 26 apparitions, mais ses statistiques stagnent.

Le dernier but de Leão remonte à la victoire 2-0 contre la Cremonese en mars. Depuis, il est resté muet pendant quatre matchs, en ayant manqué un pour une douleur à l'adducteur. Revenu pour seulement neuf minutes contre Naples, il n'a pas réussi à peser contre l'Udinese.

Le Milan risque d'enchaîner trois matchs de championnat consécutifs sans marquer pour la première fois depuis avril 1967. Leão sera l'atout offensif numéro un pour éviter ce record peu glorieux.

Compte tenu de sa capacité d'accélération et de ses qualités de finisseur, il ne serait pas surprenant de le voir porter le Milan vers la victoire ce dimanche.

Pronostic 3 Hellas Vérone vs AC Milan : Rafael Leão buteur (n'importe quand) à la cote de 2,40 sur Winamax

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