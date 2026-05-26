Pronostic Crystal Palace vs Rayo Vallecano 27/05/2026 : Rendez-vous avec l'histoire à Leipzig

Notre expert en paris sportifs s'attend à une finale de Conference League particulièrement serrée. Le Rayo Vallecano et Crystal Palace se disputent le tout premier titre européen de leur histoire.

Les meilleurs paris pour Crystal Palace vs Rayo Vallecano

Les deux équipes marquent – oui à une cote de 1,78 sur Winamax

Plus de 2,5 buts au total à une cote de 2,92 sur Winamax

Ismaïla Sarr buteur à tout moment à une cote de 2,80 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Crystal Palace 2-3 Rayo Vallecano

Pronostic des buteurs : Crystal Palace – Ismaïla Sarr, Brennan Johnson ; Rayo Vallecano – Álvaro García, Sergio Camello, Jorge de Frutos

L'histoire s'écrira sur la pelouse de la Red Bull Arena à Leipzig, théâtre d'une finale 100 % inédite. Crystal Palace et le Rayo Vallecano croisent le fer pour la toute première fois, s'offrant une finale européenne historique dès leur deuxième participation respective sur la scène continentale.

Palace s'est hissé en finale de la Conference League dès sa première participation majeure à une compétition européenne. Leurs seules apparitions précédentes sur le Vieux Continent se résumaient à deux défaites en Coupe Intertoto en 1998. Cette finale sera leur 17e match dans la compétition – pour un bilan actuel de 9 victoires, 4 nuls et 3 défaites.

En Premier League, leur parcours a été nettement moins impressionnant. Oliver Glasner, qui quittera ses fonctions après la finale, a guidé Palace à la 15e place du classement, avec seulement six points d'avance sur le premier relégué, West Ham. Une victoire ce soir scellerait à jamais leur place dans l'histoire du football londonien.

Au rayon des outsiders, rares sont ceux qui peuvent rivaliser avec le Rayo Vallecano. Les Rayitos ont largement dépassé les attentes cette saison en terminant huitièmes de Liga, ne manquant la qualification européenne en championnat que pour un petit point. Leur unique chance de disputer une compétition européenne la saison prochaine est donc de remporter la Conference League, ce qui leur offrirait un ticket direct pour la phase de ligue de l'Europa League.

Inigo Perez a bâti une équipe résiliente, capable de bousculer les plus grands clubs. Tout comme Palace, le Rayo n'a concédé que trois défaites européennes cette saison. Pourtant, ils s'imposent comme la formation la plus performante de la compétition avec déjà 10 victoires au compteur.

L'histoire s'écrira à Leipzig. L’une de ces deux équipes soulèvera le tout premier trophée européen de son histoire. Palace aborde ce choc dans la peau du favori, mais le Rayo a prouvé tout au long de la saison qu'il était un bloc très difficile à bouger. On s'attend à une finale extrêmement disputée.

Les effectifs probables pour Crystal Palace vs Rayo Vallecano

Composition attendue de Crystal Palace : Henderson, Canvot, Lacroix, Rid, Mitchell, Kamada, Wharton, Muñoz, Sarr, Pino, Larsen

Composition attendue de Rayo Vallecano : Cárdenas, Balliu, Mumin, Mendy, Espino, Valentín, Martín, Gumbau, García, Díaz, Nteka

Pas de clean sheet en vue à Leipzig

Crystal Palace a bégayé sur ses quatre derniers matchs de Premier League, sans parvenir à décrocher la moindre victoire. Les Eagles ont néanmoins trouvé le chemin des filets lors de trois de ces rencontres, la seule exception étant une défaite 3-0 contre Manchester City. Leur dernier succès en date remonte à la demi-finale retour de Conference League, une victoire 2-1 face au Shakhtar Donetsk.

Lors de la dernière journée de championnat, ils étaient opposés à Arsenal. Le but de Jean-Philippe Mateta à la 89e minute n'a été qu'une mince consolation lors de cette défaite 2-1 à Selhurst Park. Offensivement, Palace n'est resté muet qu'à trois reprises en 16 matchs de Conference League cette saison.

De son côté, le Rayo n'a échoué à marquer qu'une seule fois en 14 rencontres de Conference League. Les Franjirrojos affichent une forme étincelante, restant sur une série d'invincibilité de 9 matchs consécutifs toutes compétitions confondues. Leur dernier match sans but remonte à une défaite 3-0 face au Real Majorque au cours de la deuxième semaine d'avril.

Avec un premier titre européen historique au bout du chemin, les deux équipes jetteront toutes leurs forces dans la bataille sans retenue. On ne devrait pas voir de clean sheet de la part des gardiens dans ce qui s'annonce comme une finale particulièrement ouverte et spectaculaire.

Pronostic 1 Crystal Palace vs Rayo Vallecano : les deux équipes marquent – oui à une cote de 1,78 sur Winamax

La Red Bull Arena s'apprête à vibrer pour des buts

Palace est la meilleure attaque de la Conference League cette saison, ayant inscrit 25 buts depuis la phase de ligue jusqu'à la finale. Huit de leurs matchs dans cette compétition ont dépassé la barre des 2,5 buts. Le Rayo Vallecano a également franchi ce cap des 2,5 buts à huit reprises dans le tournoi.

Cependant, le Rayo a inscrit trois buts de moins que Palace sur la même période, hors qualifications. Ils ne sont que la deuxième équipe espagnole à atteindre la finale de la Conference League, succédant au Real Betis la saison dernière.

Les matchs récents du Rayo n'ont pas été aussi prolifiques que ceux de Palace. Les Eagles ont vu le pari "Plus de 2,5 buts" passer lors de chacun de leurs huit derniers matchs officiels toutes compétitions confondues.

Palace est le troisième club anglais à se hisser à ce stade de la compétition, après West Ham et Chelsea qui ont tous deux soulevé le trophée. Palace aura à cœur d'inscrire son nom aux côtés de ses rivaux londoniens. De son côté, le Rayo n'a absolument rien à perdre dans ce qui pourrait être le plus grand match de son histoire. Les filets devraient trembler.

Pronostic 2 Crystal Palace vs Rayo Vallecano : plus de 2,5 buts au total à une cote de 2,92 sur Winamax

Sarr peut-il guider Palace vers le sacre ?

Ismaïla Sarr est la principale arme offensive de Palace en Conference League. Il est actuellement le meilleur buteur de la compétition avec 9 buts en 12 matchs, soit cinq de plus que le joueur du Rayo, Alemao. L'attaquant sénégalais a trouvé le chemin des filets lors de chacun des cinq derniers matchs à élimination directe du club.

L'un de ses six buts inscrits durant cette série a d'ailleurs marqué l'histoire. Sarr a marqué après seulement 21 secondes de jeu contre le Shakhtar lors de la demi-finale aller, signant ainsi le but le plus rapide de l'histoire de la Conference League. Il a également été buteur lors du match retour.

Sarr est le deuxième meilleur réalisateur du club en Premier League avec 9 buts, juste derrière Jean-Philippe Mateta. L'ailier sénégalais a inscrit deux buts lors des quatre derniers matchs de championnat de Palace, permettant à chaque fois à son club d'éviter la défaite.

Au total, Sarr affiche un bilan de 21 buts et deux passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues. Sa présence dans le dernier tiers du terrain sera cruciale pour que Palace puisse faire sauter le verrou de la défense du Rayo et soulever le trophée.

Pronostic 3 Crystal Palace vs Rayo Vallecano : Ismaila Sarr to score anytime at odds of 2,80 on Winamax

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