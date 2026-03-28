Pronostic Colombie vs France 29/03/2026 : les Bleus devraient prendre le dessus sur les Cafeteros

Notre expert en paris s'attend à ce que la Colombie oppose une résistance farouche à la France au Northwest Stadium, même si l'équipe de Didier Deschamps devrait finir par l'emporter.

Les meilleurs paris pour Colombie vs France

Les deux équipes marquent – Oui, à une cote de 1,72 sur Winamax

Plus de 2,5 buts en seconde mi-temps, à une cote de 4,10 sur Winamax

Plus de 3,5 buts au total, à une cote de 2,85 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Colombie 2-3 France

Pronostic des buteurs : Colombie – Luis Díaz, Luis Suárez ; France : Michael Olise, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé

À l'approche de la Coupe du monde, les sélections nationales finalisent leurs préparatifs. La Colombie et la France se retrouvent pour leur deuxième match amical de la "Road to 26", quelques jours seulement après avoir affronté respectivement la Croatie et le Brésil.

La Colombie défie la France, double championne du monde, au Northwest Stadium. Ils arrivent en pleine confiance après une série de neuf matchs consécutifs sans défaite. Les Sud-Américains ont terminé troisièmes des qualifications pour la Coupe du monde, à un point seulement de l'Équateur.

Pour la phase finale du Mondial, les "Cafeteros" sont placés dans le Groupe K aux côtés du Portugal, de l'Ouzbékistan et du vainqueur d'un barrage intercontinental. Cette dernière place sera occupée soit par la Nouvelle-Calédonie, la Jamaïque ou le Congo.

De son côté, la France a reçu le Brésil, quintuple champion du monde, lors de son précédent match. L'équipe de Didier Deschamps est invaincue sur ses sept dernières rencontres officielles, terminant en tête de son groupe de qualification avec cinq victoires et un nul. Ils partagent le Groupe I avec le Sénégal, la Norvège et une équipe supplémentaire issue du barrage entre l'Irak, la Bolivie ou le Suriname.

Les deux formations sont en excellente forme et ont déjà testé leur solidité face à de grosses oppositions. Elles ne se sont affrontées que trois fois par le passé : deux fois en amical et une fois lors de la Coupe des Confédérations. La Colombie s'était imposée lors de leur dernière confrontation, remontant un handicap d'un but à la pause pour l'emporter 3-2 juste avant le Mondial 2018.

Cette fois-ci, l'excellente forme de la France en fait la favorite. Cependant, nous nous attendons à ce que la Colombie lutte farouchement jusqu'au coup de sifflet final.

Les effectifs probables pour Colombie vs France

Composition attendue de Colombie : Vargas, Arias, Sánchez, Lucumí, Cabal, Lerma, Ríos, Quintero, Rodríguez, Díaz, Suárez

Composition attendue de France : Maignan, Gusto, Konaté, Upamecano, Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Cherki, Mbappé, Dembélé

Une qualité offensive au rendez-vous

La Colombie commence souvent ses matchs doucement. Ils trouvent leur rythme après la pause, comme ils l'ont fait lors de leurs récentes sorties. Sur leurs six derniers matchs, 13 de leurs 17 buts ont été inscrits en seconde période.

L'équipe de Lorenzo évalue généralement ses adversaires en début de partie, créant des opportunités prudentes avant de monter en intensité après la mi-temps. Cette tendance était flagrante lors de la dernière confrontation entre les deux nations au Stade de France en 2018. Ce jour-là, la Colombie avait marqué deux fois sans réponse après la pause pour arracher une victoire 3-2.

Dans le même temps, la France n'a aucun mal à marquer, mais la répartition de ses buts entre les deux mi-temps reste irrégulière. Les trois buts de leur victoire 3-1 contre l'Azerbaïdjan sont tombés en première période. À l'inverse, chacun de leurs quatre buts lors du succès 4-0 contre l'Ukraine a été inscrit en seconde période.

Cependant, sur les six dernières rencontres, la France a marqué 10 de ses 16 buts après l'intervalle. Cette tendance laisse présager des 45 dernières minutes spectaculaires. Attendez-vous à ce que la seconde mi-temps scelle le résultat final, ce qui en fait un pari à forte valeur ajoutée.

Pronostic 1 Colombie vs France : Les deux équipes marquent – Oui, à une cote de 1,72 sur Winamax

Un scénario animé attendu en seconde période

La Colombie commence souvent ses matchs doucement. Ils trouvent leur rythme après la pause, comme ils l'ont fait lors de leurs récentes sorties. Sur leurs six derniers matchs, 13 de leurs 17 buts ont été inscrits en seconde période.

L'équipe de Lorenzo évalue généralement ses adversaires en début de partie, créant des opportunités prudentes avant de monter en intensité après la mi-temps. Cette tendance était flagrante lors de la dernière confrontation entre les deux nations au Stade de France en 2018. Ce jour-là, la Colombie avait marqué deux fois sans réponse après la pause pour arracher une victoire 3-2.

Dans le même temps, la France n'a aucun mal à marquer, mais la répartition de ses buts entre les deux mi-temps reste irrégulière. Les trois buts de leur victoire 3-1 contre l'Azerbaïdjan sont tombés en première période. À l'inverse, chacun de leurs quatre buts lors du succès 4-0 contre l'Ukraine a été inscrit en seconde période.

Cependant, sur les six dernières rencontres, la France a marqué 10 de ses 16 buts après l'intervalle. Cette tendance laisse présager des 45 dernières minutes spectaculaires. Attendez-vous à ce que la seconde mi-temps scelle le résultat final, ce qui en fait un pari à forte valeur ajoutée.

Pronostic 2 Colombie vs France : Plus de 2,5 buts en seconde mi-temps, à une cote de 4,10 sur Winamax

Spectacle garanti dans le Maryland

Si l'on exclut deux récents matchs nuls 0-0, la Colombie a systématiquement marqué sous les ordres de Néstor Lorenzo. Leur dernière défaite sans marquer remonte à novembre 2024, quand l'Équateur l'avait emporté 1-0 en qualifications mondiales.

Marquer est devenu une habitude. Sept des dix derniers matchs de la Colombie ont affiché plus de 2,5 buts au total, et deux de leurs cinq derniers matchs ont dépassé la barre des 3,5 buts.

La France est également coutumière des scores fleuves. Chacun de ses trois derniers matchs officiels a dépassé les 3,5 buts au total. Les matchs de qualification consécutifs contre l'Azerbaïdjan et l'Ukraine ont vu trois buts ou plus marqués par les seuls Bleus.

Les cinq derniers matchs de la France ont tous dépassé la barre des 2,5 buts. Lorsque leurs atouts offensifs s'expriment ensemble, il n'y a pas grand-chose que l'adversaire puisse faire pour les arrêter. Les deux équipes possèdent la qualité offensive nécessaire pour offrir un match prolifique dans le Maryland.

Pronostic 3 Colombie vs France : Plus de 3,5 buts au total, à une cote de 2,85 sur Winamax

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