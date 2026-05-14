Pronostic Chelsea vs Manchester City 16/05/2026 : les Blues broient du noir

De plus, les Cityzens affichent un historique impressionnant face aux Blues et comptent bien porter leur série d'invincibilité à 14 confrontations ce week-end à Wembley.

Les meilleurs paris pour Chelsea vs Manchester City

Manchester City -1 (Handicap 3 choix) à une cote de 2,85 chez Winamax

Les deux équipes marquent : Non à une cote de 2,05 chez Winamax

Jeremy Doku buteur à tout moment à une cote de 4,10 chez Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Chelsea 0-2 Manchester City

Pronostic des buteurs : Manchester City – Doku, Haaland

Chelsea et Manchester City se retrouvent à Wembley ce samedi pour disputer la finale de la FA Cup 2025/26.

Il est indéniable que Chelsea aborde ce choc avec des doutes profonds, tant sur le terrain qu'en dehors. Les Blues sont actuellement dirigés par l'entraîneur intérimaire Calum McFarlane, suite au licenciement de Liam Rosenior. Malgré ce changement de cap, les résultats ne suivent pas : le club a perdu sept de ses neuf derniers matchs de championnat, dont un cinglant 3-0 à domicile contre ces mêmes Cityzens.

Le manque de réalisme offensif est le principal fléau des Londoniens, avec seulement sept buts inscrits lors de leurs neuf dernières sorties en Premier League. Pour ne rien arranger, l'infirmerie est pleine. Des incertitudes pèsent sur la participation d'Estevao (ischio-jambiers), Alejandro Garnacho (coup), Pedro Neto (coup) et Robert Sanchez (commotion).

La dynamique de Manchester City est diamétralement opposée. Les hommes de Pep Guardiola jettent toutes leurs forces dans la bataille pour mettre la pression sur le leader, Arsenal. Avec quatre victoires sur leurs cinq derniers matchs, City reste à l'affût, à seulement deux points des Gunners.

Meilleure attaque de Premier League avec 75 buts en 36 matchs, City se montre encore plus prolifique en FA Cup avec une moyenne de 2,40 buts par rencontre cette saison. Guardiola dispose d'un effectif quasiment au complet, seul Rodri devant passer un test de dernière minute avant le coup d'envoi.

Les effectifs probables pour Chelsea vs Manchester City

Composition attendue de Chelsea : Jorgensen, James, Colwill, Hato, Chalobah, Santos, Caicedo, Cucurella, Fernandez, Palmer, Pedro

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, O’Reilly, Nunes, Khusanov, Guehi, Silva, Gonzalez, Cherki, Semenyo, Doku, Haaland

Miser sur une victoire de City par au moins deux buts d'écart

City est invaincu lors de ses 13 dernières confrontations face à Chelsea et a remporté trois de ses quatre derniers duels par au moins deux buts d'écart. Pourtant, les marchés n'estiment la probabilité d'un tel scénario ce samedi qu'à 35,71 %.

Le désordre tactique actuel de Chelsea rend difficile d'imaginer un exploit pour un groupe privé de coach permanent. À l'inverse, Guardiola sera surmotivé à l'idée de soulever un nouveau trophée national, alors que les rumeurs annoncent que cette saison pourrait être sa dernière sur le banc mancunien.

L'accumulation de blessures chez les cadres de Chelsea est un handicap majeur pour un match de cette envergure, tandis que City semble avoir trouvé son rythme de croisière et un onze type inamovible.

Pronostic 1 Chelsea vs Manchester City : Manchester City -1 (Handicap 3 choix) à une cote de 2,85 chez Winamax

De la valeur sur le "Clean Sheet"

Six des dix dernières confrontations entre les deux clubs se sont soldées par un "Clean Sheet" (une équipe n'a pas marqué). Malgré ce taux de réussite historique de 60 % pour le marché "Les deux équipes marquent : Non", la cote proposée ce week-end n'implique qu'une probabilité de 48,78 %.

Chelsea peine à trouver le chemin des filets avec une moyenne famélique de moins d'un but par match récemment. City peut donc légitimement espérer museler une attaque des Blues en manque d'expérience et de repères.

Défensivement, les Skyblues ont d'ailleurs serré la vis avec quatre matchs sans encaisser de but lors de leurs six dernières sorties en championnat. Guardiola a récemment salué l'impact de la recrue Marc Guéhi en charnière centrale, et nous voyons City garder sa cage inviolée à Wembley.

Pronostic 2 Chelsea vs Manchester City : Les deux équipes marquent : Non à une cote de 2,05 chez Winamax

Doku sur sa lancée : une opportunité à saisir

L'ailier de City, Jeremy Doku, marche sur l'eau. L'international belge se montre d'une efficacité redoutable avec quatre buts lors de ses quatre dernières apparitions. Au total, il compile sept implications sur des buts (passes et réalisations) sur ses sept derniers matchs, franchissant un palier évident depuis la trêve internationale de mars.

Les cotes actuelles ne semblent pas totalement refléter cette forme étincelante. Elles n'indiquent qu'une probabilité de 26,67 % de voir Doku marquer en finale, alors que son ratio réel dépasse les 70 % depuis début avril.

C'est sans doute le "value bet" le plus intéressant de cette finale de FA Cup, Doku et Semenyo étant chargés d'étirer le bloc adverse pour servir Haaland ou repiquer au centre.

Pronostic 3 Chelsea vs Manchester City : Jeremy Doku buteur à tout moment à une cote de 4,10 chez Winamax

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