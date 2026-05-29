Pronostic Brésil vs Panama 31/05/2026 : répétition générale avant la quête de la sixième étoile

Notre expert en paris sportifs s'attend à un festival de la part du Brésil au Maracanã, avec une victoire éclatante à la clé pour lancer idéalement sa préparation au Mondial.

Les meilleurs paris pour Brésil vs Panama

Plus/Moins de buts : plus de 2,5 buts à une cote de 1,32 sur Winamax

Les deux équipes marquent : oui à une cote de 2,05 sur Winamax

Handicap (3 choix) : victoire du Brésil avec un handicap de -2 à une cote de 2,15 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Brésil 4-1 Panama

Pronostic des buteurs : Brésil – Matheus Cunha x2, Raphinha, Vinícius Júnior ; Panama – Ismael Díaz

Quintuple champion du monde, le Brésil aborde la compétition à venir avec la ferme intention de réinstaller sa suprématie sur la planète du football. Si la Seleção reste la nation la plus titrée de l'histoire, son dernier sacre remonte déjà à 2002. Vingt-quatre ans plus tard, les Brésiliens espèrent retrouver le sommet du monde, cette fois sous la houlette de Carlo Ancelotti.

Le Brésil a programmé deux matchs amicaux de préparation : un contre l'Égypte la semaine prochaine, et ce choc ce week-end face au Panama. Pour l'instant, les hommes du technicien italien ont soufflé le chaud et le froid. Mais l'espoir demeure : ramener les Auriverde à la place qui est la leur. Le quintuple champion du monde s'appuie sur un effectif au talent XXL, comprenant notamment Neymar.

Cependant, la star de l'attaque brésilienne sera indisponible pour les trois prochaines semaines en raison d'une blessure au mollet. Le réservoir de l'équipe devrait néanmoins permettre de compenser cette absence. Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli et Marquinhos ne feront pas non plus le déplacement, retenus par leurs obligations en club. En face, le Panama aura à cœur de se tester face à un cador avant le coup d'envoi du grand rendez-vous mondial.

Los Canaleros s'apprêtent à disputer la deuxième phase finale de la Coupe du monde de leur histoire, après avoir déjoué les pronostics lors des qualifications. Les Panaméens ont affiché un niveau impressionnant, signant 7 victoires en 10 matchs. Alors que le Ghana, la Croatie et l'Angleterre les attendent de pied ferme dans leur groupe, le Panama doit trouver les clés pour bousculer le Brésil afin de préparer au mieux les échéances à venir.

Les effectifs probables pour Brésil vs Panama

Composition attendue du Brésil : Alisson, Wesley, Bremer, Pereira, Sandro, Guimarães, Casemiro, Raphinha, Henrique, Vinícius Júnior, Cunha

Composition attendue de Panama : Mejía, Murillo, Córdoba, Escobar, Blackman, Carrasquilla, Godoy, Davis, Bárcenas, Díaz, Fajardo

Une attaque brésilienne trop armée pour être contenue

Le secteur offensif du Brésil fait jalouser l'Europe entière. La Seleção dispose de individualités parmi les plus percutantes des grands championnats européens. Même en comptant des absents de marque, on peut s'attendre à voir les joueurs alignés briller lors de ces matchs de préparation. Chacun aura à cœur de taper dans l'œil de Carlo Ancelotti pour gratter une place de titulaire dans le 11 de départ pour le tournoi.

Les deux derniers matchs internationaux du Brésil lors de la trêve de mars ont vu le compteur de buts s'affoler, dépassant la barre des 2,5 buts. La Seleção a inscrit 9 buts sur ses 5 dernières sorties, soit une moyenne de 1,8 but par match. De son côté, la dernière rencontre du Panama face à l'Afrique du Sud a elle aussi été prolifique en buts.

Cette barre des 2,5 buts a été franchie à deux reprises lors des 5 derniers matchs des visiteurs, et trois fois sur les 5 dernières rencontres du Brésil. Historiquement, sur les trois confrontations directes entre ces deux nations, deux se sont soldées par plus de deux buts. Par conséquent, nous misons sur un match ouvert et spectaculaire, surtout quand on connaît les cracks qu'Ancelotti s'apprête à aligner.

Pronostic 1 Brésil vs Panama : plus/moins de buts - plus de 2,5 buts à une cote de 1,32 sur Winamax

Le Panama n'a pas froid aux yeux devant le but

Si l'attaque du Brésil risque de passer une soirée prolifique, son arrière-garde offre un peu moins de garanties. Carlo Ancelotti devra composer sans ses deux patrons de la défense, Magalhães et Marquinhos. Un timing parfait pour les visiteurs qui pourraient en profiter, notamment sur des phases de contre-attaque rapide.

Il est intéressant de noter que le Brésil n'a réalisé qu'un seul clean sheet (match sans encaisser de but) lors de ses 5 dernières rencontres, concédant un total de 7 buts sur cette série, dont 3 face au Japon. De quoi donner des motifs d'espoir aux hommes de Thomas Christiansen pour déstabiliser les locaux ce dimanche soir.

D'autant que le Panama se montre plutôt réaliste devant les cages ces derniers temps, avec 7 buts inscrits lors de ses 5 derniers matchs. Les Canaleros n'ont resté muets qu'à une seule reprise sur cette période, preuve de leur efficacité dans le dernier geste. Ils avaient déjà réussi à bousculer la défense brésilienne lors de leur dernière confrontation et pourraient récidiver.

Pronostic 2 Brésil vs Panama : les deux équipes marquent - oui à une cote de 2,05 sur Winamax

Le rouleau compresseur brésilien intouchable à domicile

Le Brésil a toutes les armes pour surclasser le Panama au tableau d'affichage, surtout poussé par la ferveur incandescente du Maracanã. La Seleção devrait logiquement faire sauter le verrou adverse à plusieurs reprises. Pour rappel, les Brésiliens avaient infligé un lourd 4-0 au Panama lors d'une confrontation en 2014.

Certes, les visiteurs n'ont concédé qu'une seule défaite lors de leurs 10 derniers matchs internationaux, un bilan solide qui leur permet d'aborder ce match amical sans complexe. Néanmoins, la supériorité technique du Brésil reste incontestable, malgré deux revers concédés lors de ses 5 dernières sorties. Leur dernier match s'est soldé par une victoire probante 3-1 contre la Croatie, qui est loin d'être un faire-valoir sur la scène mondiale.

Le Panama n'ayant jamais battu le Brésil dans son histoire, on voit mal comment la victoire pourrait échapper aux locaux ce dimanche. Le Brésil a remporté deux des trois duels historiques, le plus récent s'étant soldé par un match nul. Mais avec des joueurs qui jouent gros pour décrocher leur place de titulaire à la Coupe du monde, les Brésiliens risquent de se montrer sans pitié.

Pronostic 3 Brésil vs Panama : handicap (3 choix) - victoire du Brésil avec un handicap de -2 à une cote de 2,15 sur Winamax

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