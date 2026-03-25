Pronostic Brésil vs France 26/03/2026 : un spectacle royal à Boston

Notre expert en paris sportifs prévoit un partage des points entre le Brésil de Carlo Ancelotti et la France de Didier Deschamps pour ce qui sera la 10ème confrontation de leur histoire.

Les meilleurs paris pour Brésil vs France

Résultat du match : Match nul à une cote de 3.60 sur Winamax

Plus de 2,5 buts en première mi-temps à une cote de 5.10 sur Winamax

Endrick buteur ou passeur décisif à une cote de 2.80 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Brésil 2-2 France

Pronostic des buteurs : Brésil – Endrick, Raphinha ; France – Kylian Mbappé, Désiré Doué

La préparation pour la Coupe du monde bat son plein. En marge des barrages continentaux, les cadors s'affrontent en amical. Ce duel de prestige au Gillette Stadium, le premier en dix ans dans cette enceinte, s’inscrit dans la série d'exhibitions "Road to 26" (Croatie, Égypte, Écosse, Côte d'Ivoire et Colombie y participent également).

Le Brésil sort d'une campagne de qualification laborieuse, marquée par des changements tactiques. La Seleção a finalement arraché la 5ème place de la zone zone AMSUD, derrière l'Argentine, l'Équateur, la Colombie et l'Uruguay.

Carlo Ancelotti, aux commandes depuis juin 2025, devrait profiter de ce test pour faire tourner son effectif pléthorique. Après une entame réussie (3 matchs sans défaite), le Brésil a chuté face à la Bolivie lors de son dernier match officiel. S'en est suivie une phase expérimentale en amical (2 victoires, 1 nul, 1 défaite).

La France arrive avec une série de sept matchs sans défaite. Leur dernier revers remonte à juin dernier face à l'Espagne (5-2) en Nations League. Les Bleus ont survolé le Groupe D des éliminatoires, ne perdant des points qu'une seule fois (2-2 contre l'Islande).

Didier Deschamps dirige ici son premier amical depuis le nul contre le Canada en 2024. Avec un réservoir de talent inépuisable, une large rotation est attendue. Face à deux effectifs de ce calibre, capables d'aligner des stars mondiales à chaque poste, le nul semble être l'issue la plus logique pour ce laboratoire de luxe.

Les effectifs probables pour Brésil vs France

Composition attendue de Brésil : Ederson, Henrique, Marquinhos, Bremer, Danilo, Guimarães, Casemiro, Raphinha, Vinicius Jr., Cunha, Endrick.

Composition attendue de France : Maignan, Hernández, Upamecano, Saliba, Digne, Zaïre-Emery, Camavinga, Olise, Cherki, Doué, Mbappé.

Un statu quo aux États-Unis

Le Brésil et la France abordent cette rencontre après quatre mois d'inactivité internationale. La Seleção reste sur un match nul 1-1 face à la Tunisie lors de sa dernière sortie. De son côté, la France a bouclé un cycle de qualification quasi parfait par une victoire 3-1 contre l'Azerbaïdjan.

Carlo Ancelotti a multiplié les expérimentations dans son onze de départ lors des quatre derniers matchs du Brésil. Après avoir validé leur ticket pour la Coupe du monde, les hommes en jaune ont écrasé la Corée du Sud 5-0, avant de se faire surprendre par le Japon (3-2). Ils ont ensuite dominé le Sénégal 2-0 avant de buter sur la Tunisie. Ancelotti aura à cœur de tester de nouveaux schémas tactiques et différentes compositions face aux Bleus.

L'équipe de France arrive avec une belle dynamique après une campagne de qualification impeccable. Les Bleus affichent un visage de "produit fini" bien plus affirmé que leurs homologues sud-américains. Didier Deschamps devrait profiter de l'occasion pour offrir du temps de jeu aux jeunes joueurs afin d'évaluer leur potentiel face à une opposition de classe mondiale.

Ces deux géants du football n'ont partagé les points qu'à deux reprises dans le temps réglementaire lors de leurs neuf dernières confrontations. L'un de ces nuls remonte au quart de finale du Mondial 1986, que la France avait fini par remporter aux tirs au but. Sur cette période, le Brésil compte trois victoires contre cinq pour la France. Une chose est certaine : les deux sélections mettront une intensité maximale pour préparer l'événement phare de l'été. Le match nul offre ici une réelle "value".

Pronostic 1 Brésil vs France : Résultat du match : Match nul à une cote de 3.60 sur Winamax

Des buts précoces à prévoir

Le Brésil a trouvé le chemin des filets lors de ses 15 derniers matchs amicaux internationaux depuis 2020. Si les matchs officiels ont été plus poussifs, avec des scores vierges contre la Bolivie et l'Équateur en éliminatoires, les hommes d'Ancelotti retrouvent peu à peu leur efficacité offensive.

Les quatre derniers matchs internationaux du Brésil ont tous produit exactement deux buts en première mi-temps, la Seleção en ayant inscrit sept sur les huit. Cela témoigne d'une réelle tendance à démarrer les rencontres sur les chapeaux de roue. Emmenés par Vinicius Junior et Endrick, les Brésiliens chercheront à frapper fort dès l'entame.

La France est cependant loin d'être un adversaire facile. Si les Bleus ont encaissé quatre buts lors de leurs cinq dernières sorties, ils en ont marqué 14 dans le même temps. Six de ces réalisations ont eu lieu avant la pause, dont les trois buts inscrits lors de leur ultime succès 3-1 face à l'Azerbaïdjan.

Plus révélateur encore : un seul des huit derniers matchs de la France a connu une première mi-temps sans but. Le talent offensif présent sur la pelouse du Gillette Stadium est sans égal. On peut s'attendre à un début de match rapide et furieux.

Pronostic 2 Brésil vs France : Plus de 2,5 buts en première mi-temps à une cote de 5.10 sur Winamax

Endrick veut séduire "Don Carlo"

Endrick réalise des performances exceptionnelles avec Lyon depuis son prêt par le Real Madrid lors du mercato hivernal de janvier. En 14 apparitions sous le maillot du club français, le numéro 9 brésilien affiche déjà six buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues.

Il a fêté ses débuts avec la Seleção sous les ordres de l'entraîneur intérimaire de l'époque, Fernando Diniz, en novembre 2023, alors qu'il n'avait que 17 ans et trois mois. Endrick compte actuellement trois buts en 14 sélections nationales.

Ancelotti n'avait pas pu s'appuyer sur lui pendant les éliminatoires du Mondial en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Il l'avait également écarté des quatre récents matchs amicaux du Brésil. Cependant, ses prestations en club et sa forme étincelante ont fini par faire changer d'avis le technicien italien.

Endrick sera particulièrement motivé à l'idée de faire ses preuves devant Ancelotti. Les deux hommes se connaissent bien puisqu'ils se sont côtoyés au Real Madrid. Le jeune prodige de 19 ans pourrait même débuter la rencontre aux dépens de João Pedro.

Il n'a plus été titulaire avec le Brésil depuis l'élimination aux tirs au but face à l'Uruguay en quarts de finale de la Copa América 2024. Aujourd'hui, il traverse la meilleure période de sa jeune carrière professionnelle. Miser sur un but ou une passe décisive de l'adolescent face à l'élite de la défense française présente une opportunité très intéressante.

Pronostic 3 Brésil vs France : Endrick buteur ou passeur décisif à une cote de 2.80 sur Winamax

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