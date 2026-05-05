Pronostic Bayern Munich vs PSG 05/05/2026 : un suspense qui pourrait durer jusqu'au bout de la nuit

Historiquement, les statistiques ne plaident pas en faveur des Bavarois : sur les dix dernières demi-finales européennes où le Bayern a perdu le match aller, il a été éliminé à neuf reprises. Les hommes de Vincent Kompany parviendront-ils à renverser la vapeur ?

Les meilleurs paris pour Bayern Munich vs PSG

Qualification du Bayern Munich à une cote de 1.80 chez Winamax

Buteur : Michael Olise à une cote de 2.30 chez Winamax

Mi-temps avec le plus de buts : 2ème mi-temps à une cote de 1.90 chez Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Bayern 3-2 PSG (Qualification du Bayern aux tirs au but)

Pronostic des buteurs : Bayern - Kane x2, Olise ; PSG - Dembélé, Doué

C’est l’heure de l’acte II de cette demi-finale de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG. Les Parisiens arrivent en Bavière avec un court avantage d’un but après une manche aller tout simplement époustouflante.

Ce premier duel restera gravé comme l’un des plus spectaculaires de l’histoire de la compétition. Avec neuf buts inscrits, les deux équipes ont pulvérisé les records d'efficacité à ce stade du tournoi. Menés 5-2 au Parc des Princes, les Munichois ont toutefois montré un caractère d’acier pour revenir à 5-4, gardant ainsi toutes leurs chances de qualification.

Pour espérer renverser la situation, les hommes de Vincent Kompany devront frapper fort d'entrée. Un scénario plausible, puisque le Bayern a ouvert le score lors de six de ses sept dernières confrontations face au PSG. Avec 20 buts inscrits lors de leurs six dernières réceptions en C1, l'attaque allemande est une machine de guerre.

De son côté, le PSG, tenant du titre, semble plus que jamais capable de conserver sa couronne. Les joueurs de Luis Enrique ont été irrésistibles offensivement à l'aller, et leur rendement à l'extérieur est tout aussi impressionnant : 18 buts marqués lors de leurs sept derniers déplacements européens (soit une moyenne supérieure à 2,5 buts par match).

Seul bémol, Paris a semblé avoir la tête ailleurs ce week-end en championnat, concédant le nul (2-2) face à Lorient. Mais le vrai casse-tête pour Luis Enrique reste l'absence d'Achraf Hakimi. Touché aux ischio-jambiers, le latéral marocain est forfait pour ce voyage à Munich.

Les effectifs probables pour Bayern Munich vs PSG

Composition attendue de Bayern Munich : Neuer, Davies, Laimer, Tah, Upamecano, Pavlovic, Kimmich, Diaz, Olise, Musiala, Kane.

Composition attendue de PSG : Safonov, Mayulu, Mendes, Marquinhos, Pacho, Neves, Zaïre-Emery, Vitinha, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé.

Le Bayern pour profiter de l'absence d'Hakimi

Malgré le retard d'un but, les "datas" confirment que le Bayern reste un candidat sérieux à la finale. Les Munichois ont réalisé un sans-faute à domicile cette saison en Ligue des Champions avec six victoires en six matchs.

Si le PSG a brillé loin de ses bases (en éliminant notamment Chelsea et Liverpool), l'absence d'Achraf Hakimi change la donne. Le Marocain est actuellement l'un des latéraux les plus dynamiques au monde, et même avec la profondeur de banc parisienne, son absence sera un vide difficile à combler.

Le Bayern n’a besoin que d’un succès par un but d'écart pour arracher la prolongation. À ce stade, tout devient possible, y compris une séance de tirs au but où la pression de l'Allianz Arena pourrait peser lourd.

Pronostic 1 Bayern Munich vs PSG : Qualification du Bayern Munich à une cote de 1.80 chez Winamax

Michael Olise : La valeur ajoutée

L’attaquant bavarois Michael Olise réalise une saison exceptionnelle. Avec 5 buts en 12 apparitions en Ligue des Champions (soit un taux d'efficacité de 41,67 %), il s'est imposé comme une pièce maîtresse. Il reste d'ailleurs sur trois implications directes sur des buts lors de ses trois derniers matchs européens.

La cote pour un but d'Olise ce mardi présente une réelle "value", avec une probabilité estimée à 43,48 %.

Très affûté ce week-end lors du nul spectaculaire contre Heidenheim (3-3) où il a été buteur et passeur, le Français semble prêt à faire trembler les filets parisiens.

Pronostic 2 Bayern Munich vs PSG : Michael Olise buteur à une cote de 2.30 chez Winamax

Un second acte explosif si le PSG verrouille d'entrée

Après le festival offensif de l'aller, il est peu probable de voir le PSG se livrer totalement dès le coup d'envoi à l'Allianz Arena. Sans Hakimi et avec un avantage à protéger, Luis Enrique devrait prôner une approche initiale plus prudente.

Les statistiques soutiennent cette théorie : le PSG marque en moyenne son premier but à la 51ème minute en C1 cette saison, et encaisse le premier autour de la 45ème. Même le Bayern ne marque que 50 % de ses buts à domicile en première période.

L’enjeu devrait donner lieu à une première mi-temps plus tactique et fermée. En revanche, si le Bayern doit courir après le score en fin de match, les espaces vont s'ouvrir, créant un scénario de "hourra football". Mier sur une seconde période plus prolifique que la première (probabilité de 52,63 %) est sans doute le coup le plus intelligent de notre sélection.

Pronostic 3 Bayern Munich vs PSG : 2ème mi-temps (Mi-temps avec le plus de buts) à une cote de 1.90 chez Winamax

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