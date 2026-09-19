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Strasbourg se déplace à Jean-Bouin ce samedi (coup d’envoi à 17h15). Invaincu, proposant un jeu emballant, le Paris FC part favori de notre prono.

Les meilleurs paris pour Paris FC Strasbourg

Victoire du Paris FC ⭐ à la cote de 1,96 sur Unibet, soit une probabilité de 51 % que les Parisiens battent enfin le Racing, une première depuis leur retour en Ligue 1.

que les Parisiens battent enfin le Racing, une première depuis leur retour en Ligue 1. Mi-temps la plus prolifique : la 2nde ⭐ à la cote de 1,93 sur Unibet, soit une probabilité de 52 % de voir davantage de buts après la pause qu’avant.

de voir davantage de buts après la pause qu’avant. Coaching gagnant : Sinayoko ou son remplaçant marque ⭐ à la cote de 2,45 sur Unibet, soit une probabilité de 41 % qu’un avant-centre parisien, quel qu’il soit, marque.

D’un courte tête suggérée par les statistiques (2-1), nous estimons le Paris FC favori dans ce duel de candidats aux places européennes, avec un but de Sinayoko ou de son remplaçant.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le PFC, nouveau riche de Ligue 1 (près de 80 millions dépensés sur le mercato d’été), pointe déjà en tête du classement des défenses, à défaut du classement toujours. Invaincue (2V-2N), la bande à Rosenior n’a encaissé que 2 buts en 4 matchs, aucun à domicile, en ne concédant que 2,5 petits tirs cadrés par match.

Elle aime jouer la montre et se satisfaire d’un match fermé. Comme contre Lyon, privé de toute frappe cadrée samedi dernier.

En face, Strasbourg propose certes le meilleur bilan offensif du championnat (neuf buts, six buteurs différents), symbolisé par l’excellent Gessime Yassine. Mais sa défense cherche encore ses repères (huit buts encaissés). Sur courant alternatif, le Racing (2V-1N-1D) vient tout de même de réaliser un coup face à Monaco (1-1).

Les effectifs probables pour Paris FC Strasbourg

Composition attendue du Paris FC : Trapp – Camara, Traoré, Coppola, Chergui – Lopez, Lees-Melou – Koleosho, Kebbal, Pagis – Sinayoko

Composition attendue de Strasbourg : Jörgensen – Oso, Doukouré, Mitchell, Antwi – Diop, D.Sousa, Reyna – Yassine, Ortega, Nanasi

Le Paris FC de nouveau vainqueur à Jean-Bouin ?

Le Paris FC déroute quelque peu par ses schémas offensifs. Voilà une équipe qui abandonne volontiers le ballon, aime presser la relance adverse, puis attaquer la profondeur dès le ballon récupéré. Nice (3-0) en a fait les frais, l’OM aussi, sur un Luca Koleosho lancé dans le dos de la défense dès la 23e seconde.

Or le Racing, sous Hugo Oliveira, veut justement mettre le pied sur le ballon (56 % de possession à Troyes, 52 % contre Lens). Quitte à laisser son arrière-garde laisser venir le danger (près de sept frappes cadrées concédées par match, c’est déjà trois fois plus que le PFC).

Entre les deux formations, il reste aussi un passif à solder : le Paris FC n’a jamais battu le Racing depuis son retour en Ligue 1 (0V-1N-1D). Le vainqueur à Jean-Bouin l’an dernier ? Strasbourg (2-3), déjà lors d’une 5e journée… avec Rosenior sur le banc.

Pronostic 1 Paris FC vs Strasbourg : Victoire du Paris FC – cote de 1,96 sur Unibet

Plus de buts après la pause, comme lors des quatre premiers matchs de L1 du Racing

Ici, le marché « Mi-temps la plus prolifique » nous intéresse. Un rappel sur la règle : on compte les buts des deux équipes avant la pause, puis après. La période la plus prolifique l’emporte. En cas d’égalité, le pari est perdu malheureusement.

Depuis août, les matchs du Racing ont tendance à s’emballer au retour des vestiaires (sept buts marqués sur neuf, six encaissés sur huit). On note le coaching toujours juste d’Oliveira, à l’image du doublé éclair de l’entrant Amo-Ameyaw à Troyes (85e, 88e). Contre Lens déjà, les deux buts de Yassine étaient tombés après la pause (48e, 84e).

Ajoutons que le pressing parisien, très bien coordonné, se montre efficace, avec deux buts sur ballons récupérés haut après le repos face à Nice. La 2nde mi-temps l’emporte d’ailleurs dans cinq des huit matchs des deux équipes.

Pronostic 2 Paris FC vs Strasbourg : Mi-temps la plus prolifique, la 2nde – cote de 1,93 sur Unibet

Sinayoko buteur, ou son remplaçant pour prendre le relais

Notre dernière sélection concerne le buteur parisien. Le « Coaching gagnant » est validé si Lassine Sinayoko marque, à défaut son remplaçant (Krasso ou Sissoko, sur le banc face à Nice). Nous misons donc sur la pointe parisienne, peu importe qui l’occupe au moment du but.

Sinayoko, notre premier candidat, est co-meilleur buteur de Ligue 1 (quatre buts). Il reste sur un triplé inédit au Vélodrome, le premier qu’ait encaissé l’OM depuis un certain Bafétimbi Gomis en 2012. L’ancien de l’AJA est aussi chargé des penalties (deux transformés, déjà).

On note que la charnière strasbourgeoise a tendance à concéder justement des pénaltys. Une fébrilité symbolisée par Jeyland Mitchell, coupabled’une faute sur Sima contre Lens (et d’une faute sur Abline non sifflée contre Monaco à la 88e). Dernière stat, peut-être pas la moins intéressante : le Racing n’a gardé sa cage inviolée dans aucun de ses cinq derniers matchs.

Pronostic 3 Paris FC vs Strasbourg : Coaching gagnant, Sinayoko ou son remplaçant marque – cote de 2,45 sur Unibet

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