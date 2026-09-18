Pronostic Monaco Lens Ligue 1, J5 : l’ASM met fin à la série lensoise

L’ASM reçoit le RC Lens vendredi en ouverture de la J5 (coup d’envoi 20h45). Une équipe joueuse que le leader n’a plus battu à domicile depuis 2023.

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Les meilleurs paris pour Monaco Lens

Victoire de Monaco ⭐ à la cote de 2,10 sur Unibet , soit une probabilité de 48 % de voir le leader s’imposer à domicile.

, soit de voir le leader s’imposer à domicile. Mi-temps la plus prolifique : la 2nde ⭐ à la cote de 1,91 sur Unibet , soit une probabilité de 52 % de voir davantage de buts après la pause.

, soit de voir davantage de buts après la pause. Coaching gagnant : Brunner ou son remplaçant marque ⭐ à la cote de 2,40 sur Unibet, soit une probabilité de 42 % qu’un avant-centre monégasque marque, quel que soit le joueur.

Sur une courte marge (2-1), l’ASM part selon nous favori, avec un but attendu de l’inévitable Paris Brunner ou de son remplaçant en cours de jeu.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Leader de L1 après quatre journées, l’ASM n’a toujours pas perdu cette saison. Il peut remercier son excellente arrière-garde (seulement 2 buts encaissés) et un Hrádecký en pleine confiance depuis son match étincelant au Parc des Princes (9 arrêts !).

Tout n’est pas rose évidemment. Monaco marque très peu de buts construits : sur dix réalisations, cinq naissent d'une frappe lointaine ou d'un geste individuel, deux seulement d'un ballon livré depuis un couloir.

Le parcours de Lens est davantage en dents de scie. Une victoire de prestige sur le PSG en Trophée des Champions (1-0) et un match fou face au Slavia Prague (2-3) certes, mais deux défaites en championnat. Si son attaque est au point (8 buts, 2e de L1), sa défense pose pour l’heure question (7 buts encaissés, 14e).

Les effectifs probables pour Monaco Lens

Composition attendue de Monaco : Hrádecký – Vanderson, Dier, Sané, Nazinho – Camara, Zakaria – Abline, Golovin, Idumbo – Brunner

Composition attendue de Lens : Risser – Todibo, Antonio, Udol – Aguilar, Haidara, Bulatović, Skóraś – Thauvin, Sima – Ivanović

Monaco de nouveau vainqueur à domicile, comme face à Marseille (2-0) ?

Arrivé cet été sur le banc, Filipe Luís a semble-t-il déjà trouvé son onze type, reconduit quatre matchs de suite. C’est en défense que cette stabilité paie, avec seulement deux buts encaissés en quatre journées. On note d’ailleurs qu’aucun but concédé ne résulte d'une construction longue ou d'une percée dans l'axe.

Tous sont venus d’un ballon « déposé » dans la surface : le centre de Kvaratskhelia repris par Marquinhos au Parc (31e), Antiste trouvé dans la surface contre Górnik (83e), et le contre son camp de Sané, marqué de la tête à Strasbourg (51e).

Prudence donc, car Lens a gagné quatre de ses six derniers déplacements à Louis-II (dont un 1-4 en novembre), justement en misant sur ses centres.

Cela dit, les Sang et Or ont remanié leur ligne défensive à chacune de leurs cinq sorties, l’infirmerie obligeant (Nawrocki, Baidoo, Titraoui). D’où quelques sautes de concentration, à l’image du but pris contre Lorient (défaite 0-1) sur une mauvaise transmission de Ganiou sous pression (52e).

Pronostic 1 Monaco vs Lens : victoire de Monaco – cote de 2,10 sur Unibet

Des buts après la pause, comme lors des quatre derniers matchs de l’ASM

Les deux équipes poussent dans le même sens. Monaco a fait trembler les filets après la pause lors de quatre de ses cinq dernières sorties (6 de ses 10 buts après la 50e). Lens fait encore mieux, puisque neuf de ses 11 buts ont été inscrits après la 45e.

On note tout de même une tendance du Racing à se trouer au retour des vestiaires. Quatre de ses neuf buts encaissés sont tombés entre la 45e et la 54e (Calodat, Yassine, Šturm, Koné). Dino Toppmöller a, à chaque fois, fait un changement. Au Mans par exemple, trois changements et un nouveau système à la pause ont donné l’égalisation dès la 51e.

Un mot sur le marché « Mi-temps la plus prolifique ». Il compare le nombre de buts inscrits avant et après la pause, toutes équipes confondues. Trois résultats sont possibles : première mi-temps, seconde mi-temps ou égalité.

Pronostic 2 Monaco vs Lens : mi-temps la plus prolifique, la 2nde – cote de 1,91 sur Unibet

Brunner buteur, ou Abline et Biereth pour prendre le relais

Notre pari envisagé, « Coaching gagnant », est validé si Paris Brunner marque. À défaut, le pari passe si son remplaçant à la pointe trouve la faille, qu’il s’agisse de Matthis Abline ou de Mika Biereth.

Attention car suite à un geste polémique à Strasbourg, Brunner pourrait écoper d’un match de suspension.

Toujours est-il que Brunner est l’une des révélations de ce début de saison (5 buts toutes compétitions, élu homme du match à trois reprises). Il faut dire que Monaco construit peu et s’en remet volontiers aux coups d’éclat. Cinq des dix derniers buts du Rocher naissent d’une frappe lointaine ou d’un dribble.

Filipe Luís relaie par ailleurs systématiquement son avant-centre en cours de jeu. Biereth a d’ailleurs marqué en sortie de banc contre Górnik Zabrze. Dernier argument, Lens n’a plus gardé sa cage inviolée depuis le 16 août (9 buts encaissés en cinq matchs).

Pronostic 3 Monaco vs Lens : Coaching gagnant, Brunner ou son remplaçant marque – cote de 2,40 sur Unibet

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