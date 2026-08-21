Pronostic Marseille Strasbourg 21/08/2026 : l’OM prend les devants

La Ligue 1 reprend ce vendredi à 20h45 au Vélodrome avec Marseille-Strasbourg. Nos experts livrent leurs trois paris, dont une victoire de l’OM.

Les meilleurs paris pour Marseille Strasbourg

Marseille s’adjuge la 1re mi-temps ⭐ à la cote de 2,03 sur Betclic, soit une probabilité implicite de 50 % de mener à la pause

mi-temps ⭐ à la cote de 2,03 sur Betclic, soit Plus de 3,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 2,18 sur Betclic, soit une probabilité de 45 % qu’au moins quatre buts soient inscrits

qu’au moins quatre buts soient inscrits Marseille gagne la 2e mi-temps ⭐ à la cote de 1,93 sur Betclic, soit une probabilité de 53 % que l’OM domine la seconde période au score

Marseille devrait s’imposer 3-1 contre un Racing qui cherche encore ses marques, passé du 3-4-1-2 de l’ère Rosenior à une défense à quatre.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Nouveau coach (Hugo Oliveira) et départs de plusieurs cadres (Diego Moreira et Samir El Mourabet), difficultés en coulisses, bordées de sifflets des ultras, etc. Pas de doute, le Racing traverse une intersaison mouvementée. Pour ne rien arranger, le jeu proposé par Martial Godo et ses partenaires durant la pré-saison peine à convaincre.

En dépit d’une éclaircie à Newcastle dimanche (1-1, victoire aux tirs au but), on relève un incompréhensible 0-7 face au Sporting et un 2-5 concédé à Elversberg, club de deuxième division allemande.

L’OM, a défaut de totalement convaincre, est doucement monté en puissance. Battu 0-3 par Nice, vainqueur 3-1 de l’Athletic Bilbao devant 45 000 spectateurs, quoique logiquement dominé 1-2 par l’Atlético Madrid. Sous encadrement de la DNCG et confrontés à plusieurs contraintes administratives, les Phocéens n’ont pour l’heure enregistré aucune recrue.

Les effectifs probables pour Marseille Strasbourg

Composition attendue de Marseille : De Lange, Weah, Egan-Riley, Kondogbia, Emerson, Højbjerg, Abdelli, Paixão, Harit, Gouiri, Moumbagna

De Lange, Weah, Egan-Riley, Kondogbia, Emerson, Højbjerg, Abdelli, Paixão, Harit, Gouiri, Moumbagna Composition attendue de Strasbourg : Jørgensen, Doué, Omobamidele, Høgsberg, Del Blanco, Amougou, Sousa, Yassine, Reyna, Moreira, Mara

L’OM sait prendre les devants, mais peine à les conserver

Strasbourg n’a plus gagné au Vélodrome depuis un soir de mars 1997 et un but de Pascal Nouma (0-1). Cela dit, si Marseille reste sur 20 réceptions sans défaite face au Racing, les trois dernières se sont soldées par un nul.

Leur dernier match remonte à février dernier. L’OM menait 2-0 grâce à Greenwood et Gouiri, puis s’est fait rejoindre sur un penalty de Panichelli à la 90e+7. Un motif récurrent la saison passée : les Olympiens démarraient tambour battant, mais rataient trop d’occasions de faire le break.

C’est précisément pourquoi le pari mi-temps se défend mieux que le simple 1N2. On isole la phase où Marseille est historiquement fort, celle où la fraîcheur et le soutien du Vélodrome pèsent davantage. Et on évite la fin de match, là où le Racing s’est montré particulièrement fort la saison passée, comme lors de sa remontada assez irréelle face à Monaco (succès 5-4).

Pronostic 1 Marseille vs Strasbourg : Marseille s’adjuge la 1re mi-temps ⭐ à la cote de 2,03 sur Betclic

Deux équipes avec un nouvel entraîneur et de nouveaux schémas défensifs

En défense, Strasbourg nourrit quelques inquiétudes, digérant visiblement mal le passage du 3-4-1-2 (et 3-2-5) de l’ère Rosenior à une défense à quatre. Le Racing alignera peut-être une charnière inédite, puisque Jeyland Mitchell vient tout juste de signer et que Ben Chilwell est sorti sur blessure dimanche.

La fébrilité de la défense se lit assez bien dans les chiffres de préparation : Strasbourg a encaissé 22 buts lors de ses six sorties amicales ! En face, Bruno Genesio n’a pas bouleversé les schémas défensifs de Roberto De Zerbi. Tout juste a-t-il replacé Geoffrey Kondogbia dans l’axe aux côtés de Leonardo Balerdi.

Reste que l’OM a perdu Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang sans les remplacer, ce qui pèse sur sa production offensive. Mais Unibet cote le « les deux équipes marquent » à 1,45, soit 69 % de probabilité implicite. Le marché n’imagine pas une rencontre verrouillée.

Pronostic 2 Marseille vs Strasbourg : plus de 3,5 buts – cote de 2,18 sur Betclic

Le Racing n’a pas les moyens de tenir la distance

Strasbourg n’a plus d’avant-centre digne de ce nom, ou presque. Joaquín Panichelli poursuit sa convalescence, Miloš Luković est blessé, Sékou Mara vient à peine de réapparaître. Si le Racing devait être mené au score, il recollerait difficilement sans point d’appui devant.

Si le banc alsacien s’est renforcé, plusieurs de ses recrues sont relativement tendres (de 17 à 21 ans).

Cela ne suffira peut-être pas à contenir Paixão et Gouiri, déjà en jambes et qui, rappelons-le, ont marqué 23 buts à eux deux la saison passée. Unibet désigne donc logiquement la seconde période comme la plus prolifique à 1,89, contre 2,75 pour la première.

Pronostic 3 Marseille vs Strasbourg : Marseille gagne la 2e mi-temps – cote de 1,93 sur Betclic

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